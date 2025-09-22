Thứ Hai, 22/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Sử dụng kháng sinh có kiểm soát: Hướng đi bền vững cho ngành chăn nuôi

Chu Khôi

22/09/2025, 16:42

Từ 1/1/2026, Việt Nam sẽ cấm hoàn toàn việc dùng kháng sinh phòng bệnh trong chăn nuôi, chỉ cho phép điều trị theo đơn của bác sĩ thú y. Tuy vậy, “cuộc chiến” chống kháng kháng sinh trong chăn nuôi đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học và người chăn nuôi...

Quang cảnh hội thảo diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Quang cảnh hội thảo diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo “Giải pháp sử dụng kháng sinh có kiểm soát trong chăn nuôi” vừa diễn ra tại Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ AMR (kháng kháng sinh) và mở ra hướng đi bền vững cho ngành chăn nuôi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước đây (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có Thông tư 12/2020/TT-BNNPTNT về kiểm soát chặt chẽ việc kê đơn và sử dụng thuốc thú y, đặc biệt là kháng sinh. Đồng thời, Bộ cũng đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia (NAP) về quản lý kháng sinh và phòng chống kháng kháng sinh (KKS) tập trung vào 7 nhóm giải pháp: kiện toàn hệ thống quản lý; hoàn thiện pháp luật; tăng cường kiểm tra giám sát; nâng cao nhận thức cộng đồng; thúc đẩy thực hành tốt; giám sát tồn dư thuốc và hợp tác đa ngành.

Đặc biệt, từ ngày 1/1/2026, Việt Nam sẽ chính thức cấm hoàn toàn việc sử dụng kháng sinh để phòng bệnh trong chăn nuôi, chỉ cho phép điều trị theo đơn của bác sĩ thú y. Đây là một bước đi quan trọng trong cuộc chiến chống lại tình trạng kháng kháng sinh (AMR) đang ngày càng gia tăng, đe dọa sức khỏe cộng đồng và an ninh lương thực.

NGUY CƠ VI KHUẨN KHÁNG THUỐC HIỆN DIỆN TRÊN SẢN PHẨM CHĂN NUÔI

Kháng kháng sinh đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng trên toàn cầu, với khoảng 700.000 ca tử vong mỗi năm do AMR, và con số này dự báo có thể lên tới 10 triệu ca vào năm 2050 nếu không có biện pháp kiểm soát hiệu quả. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là việc lạm dụng kháng sinh trong y tế, nông nghiệp và chăn nuôi, khiến vi khuẩn ngày càng thích nghi và kháng thuốc. Điều này không chỉ gây khó khăn trong việc điều trị bệnh ở vật nuôi, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lan truyền sang người, đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Theo PGS.TS Võ Thị Trà An đến từ Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, vi khuẩn kháng thuốc không chỉ xuất hiện trong bệnh phẩm từ người, mà còn hiện diện trong thịt, trứng, sữa - những sản phẩm chăn nuôi quen thuộc. Nghiên cứu quốc tế và trong nước cho thấy Salmonella, E. coli, Staphylococcus aureus, Clostridium, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae… đều ghi nhận tỉ lệ kháng kháng sinh cao, từ 70% trở lên, có trường hợp đa kháng thuốc.

PGS.TS Võ Thị Trà An:
PGS.TS Võ Thị Trà An: "Vi khuẩn kháng thuốc không chỉ xuất hiện trong bệnh phẩm từ người mà còn hiện diện trong thịt, trứng, sữa".

Kết quả phân lập từ thịt heo và sữa bò cho thấy nhiều chủng S. aureus có tỷ lệ kháng cao với penicillin, ampicillin và tetracycline. Tương tự, E. coli phân lập từ heo tại TP. Hồ Chí Minh cũng thể hiện mức kháng thuốc đáng báo động, với hơn 85% kháng tetracycline và gần 60% kháng nalidixic acid. Thực trạng này không chỉ gây khó khăn trong điều trị bệnh ở vật nuôi, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lan truyền sang người, đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc sử dụng kháng sinh cần phải có trách nhiệm, kết hợp với các giải pháp sinh học và công nghệ tiên tiến. Điều này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn tạo nền tảng cho ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển an toàn và hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Non:
Ông Nguyễn Văn Non: "Việc sử dụng kháng sinh chỉ nên áp dụng trong những trường hợp cần thiết".

Để giảm thiểu lạm dụng kháng sinh, các chuyên gia khuyến nghị cần áp dụng các biện pháp thay thế như probiotics và vaccine. Probiotics không chỉ giúp kiểm soát vi khuẩn gây bệnh mà còn mang lại sự cân bằng vi sinh đường ruột, mở ra hướng đi bền vững cho ngành chăn nuôi. Công ty CP Công Nghệ Sinh Học R.E.P đã phát triển các chế phẩm vi sinh với khả năng thay thế kháng sinh, giúp nâng cao an toàn thực phẩm và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, việc tuân thủ nguyên tắc sử dụng kháng sinh hợp lý là rất quan trọng. Theo ThS. Nguyễn Văn Non - Chuyên gia ngành heo, việc sử dụng kháng sinh chỉ nên áp dụng trong những trường hợp cần thiết, không lạm dụng và phải ghi chép rõ ràng liều lượng và thời gian. Điều này không chỉ giúp điều trị hiệu quả, mà còn góp phần bảo vệ “tài sản kháng sinh” cho các thế hệ sau.

CHỦ ĐỘNG ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi không kháng sinh là một thách thức lớn. Các chuyên gia cho rằng mặc dù chăn nuôi không kháng sinh chưa thể thực hiện được ngay, nhưng chăn nuôi không tồn dư kháng sinh đã được thực hành tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Thái Lan, mô hình chăn nuôi gà không kháng sinh được quản lý nghiêm ngặt từ con giống, thức ăn, chuồng trại cho đến yếu tố con người, nhằm đảm bảo không mang mầm bệnh vào trang trại.

Đặc biệt, tại Mỹ và Nhật Bản, kháng sinh vẫn được sử dụng nhưng phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt về thời gian bán hủy. Với gà xuất khẩu sang Nhật Bản, bắt buộc áp dụng nuôi hữu cơ trong 10 ngày cuối hoặc từ sau 21 ngày tuổi để đảm bảo an toàn thực phẩm. Điều này cho thấy rằng, việc kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng kháng sinh là cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững cho ngành chăn nuôi.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp cần chủ động áp dụng công nghệ sinh học và các giải pháp thay thế kháng sinh. Trung tâm Nghiên cứu - Phân tích - Xét nghiệm - Tầm soát R.E.P (R.E.P Labs) đã xây dựng quy trình xét nghiệm vi sinh thú y tiên tiến, cho phép xác định chính xác tác nhân gây bệnh và lựa chọn kháng sinh còn nhạy cảm, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ kháng thuốc trong chăn nuôi.

ThS.Phạm Thái Bình, Giám đốc R.E.P Labs, nhấn mạnh: "Việc sử dụng kháng sinh có kiểm soát, tức là đúng tác nhân, đúng loại thuốc, đúng liều lượng và đúng thời gian điều trị, là một trong những giải pháp quan trọng hiện nay. Cùng với đó, cần tăng cường các biện pháp phòng bệnh thay thế như an toàn sinh học, vaccine và chế phẩm sinh học. Đây là hướng đi bền vững giúp hạn chế kháng kháng sinh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế". 

Cuộc chiến chống kháng kháng sinh trong chăn nuôi Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển bền vững. Việc áp dụng các giải pháp thay thế kháng sinh, kết hợp với quản lý chặt chẽ và nâng cao nhận thức cộng đồng sẽ là chìa khóa để ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển an toàn, bền vững và hội nhập quốc tế. Chỉ khi tất cả các bên cùng chung tay hành động, chúng ta mới có thể bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo an ninh lương thực trong tương lai.

Từ 1/1/2026 sẽ cấm hoàn toàn dùng kháng sinh để phòng bệnh trong chăn nuôi

16:27, 05/12/2023

Từ 1/1/2026 sẽ cấm hoàn toàn dùng kháng sinh để phòng bệnh trong chăn nuôi

Phát hiện cơ sở phân phối thuốc kháng sinh "trôi nổi" cho các hiệu thuốc

15:53, 21/11/2020

Phát hiện cơ sở phân phối thuốc kháng sinh

Thuỷ sản tiêu thụ nội địa: Bỏ ngỏ dư lượng kháng sinh

16:27, 16/07/2007

Thuỷ sản tiêu thụ nội địa: Bỏ ngỏ dư lượng kháng sinh

Từ khóa:

chăn nuôi kháng sinh nông sản thị trường

Đọc thêm

Thủ tướng yêu cầu ứng phó với siêu bão Ragasa phải ở mức cao nhất

Thủ tướng yêu cầu ứng phó với siêu bão Ragasa phải ở mức cao nhất

Tối 22/9/2025, siêu bão Ragasa sẽ chính thức đi vào biển Đông, với sức gió mạnh nhất lên đến cấp 17. Đây được đánh giá là cơn bão có cường độ cực mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam.

“150 năm di sản vươn cao” - SABECO đồng hành cùng ngành bia Việt Nam

“150 năm di sản vươn cao” - SABECO đồng hành cùng ngành bia Việt Nam

Năm 2025, ngành bia Việt Nam đánh dấu hành trình 150 năm phát triển, trở thành một di sản gắn liền với văn hóa thưởng thức và ăn mừng của người Việt. Nhân cột mốc đáng nhớ này, SABECO tôn vinh hành trình đáng tự hào của ngành bia Việt Nam với tinh thần kiên cường, đoàn kết, và tiến bộ, đã làm nên bản sắc Việt suốt 150 năm qua.

Xuất khẩu rau quả lập kỷ lục mới

Xuất khẩu rau quả lập kỷ lục mới

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam đang tạo dấu ấn mạnh mẽ với mức tăng trưởng ngoạn mục. Ước tính tháng 9/2025, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,3 tỷ USD - cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này mở ra triển vọng ngành rau quả cán mốc 8 tỷ USD trong năm nay, vượt xa thành tích của năm 2024...

Chăn nuôi giảm phát thải khí nhà kính

Chăn nuôi giảm phát thải khí nhà kính

Chăn nuôi phát thải lượng khí nhà kính rất lớn, trong đó phần lớn là từ quá trình hô hấp, tiêu hóa và chất thải của vật nuôi. Một số doanh nghiệp đã chủ động áp dụng công nghệ kiểm soát chỉ số carbon trong sản xuất thức ăn, đồng thời xây dựng hệ thống xử lý chất thải bằng biogas, đệm lót sinh học, góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam

Ngày 21/9/2025, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (3/9/1975 – 3/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự và phát biểu chỉ đạo...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VCCI đề xuất thu hẹp phạm vi loại trừ bù trừ lãi lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Tài chính

2

“Ông lớn” ngành bán lẻ của Hoa Kỳ muốn đẩy mạnh hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Tiêu điểm

3

Cần Thơ khởi công, khánh thành 18 công trình lớn

Bất động sản

4

Blog chứng khoán: Cầu chờ giá sâu

Chứng khoán

5

Giải pháp kiểm kê khí nhà kính, tính toán dấu chân carbon đầu tiên của Việt Nam đạt chứng chỉ quốc tế

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy