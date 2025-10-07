Công nghệ giúp giảm giá thành, mở đường cho ngành chăn nuôi bứt phá

Ngành chăn nuôi Việt Nam đang đối mặt với chi phí sản xuất cao, quy mô nhỏ lẻ và hạn chế trong ứng dụng công nghệ, khiến năng suất và sức cạnh tranh còn thấp. Trước yêu cầu giảm giá thành, ổn định nguồn cung và thúc đẩy xuất khẩu, ngành đang đẩy mạnh công nghệ gen, chuyển đổi số và phát triển chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng bền vững...

Ngày 7/10/2025, tại Hà Nội, Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Diễn đàn “Giải pháp giảm giá thành chăn nuôi, ổn định nguồn cung sản phẩm thịt trong nước và xuất khẩu”.

CÔNG NGHỆ GEN TẠO GIỐNG VẬT NUÔI ƯU VIỆT

Phát biểu tại diễn đàn, ông Đỗ Văn Hoan, Phó Trưởng phòng Giống vật nuôi, Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết ngành chăn nuôi Việt Nam đã chủ động ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ 4.0 trong chọn tạo, nhân giống và quản lý giống vật nuôi. Nhiều giống mới được lai tạo thành công, góp phần nâng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Công tác bảo tồn và phát triển nguồn gen bản địa cũng được chú trọng, giúp đa dạng hóa giá trị giống trong nước.

Tuy vậy, ông Hoan cho rằng phần lớn các khâu chọn, nhân và quản lý giống vẫn dựa trên phương pháp truyền thống, thiếu hệ thống dữ liệu đồng bộ. Việc ứng dụng công nghệ cao trong đánh giá giá trị di truyền còn hạn chế.

Quang cảnh Diễn đàn.

Cục Chăn nuôi đang hướng đến đẩy mạnh công nghệ gen để rút ngắn thời gian chọn tạo, nâng cao hiệu quả và phát triển các dòng giống đáp ứng ba phân khúc: năng suất cao, chất lượng cao, và cân bằng giữa hai yếu tố này”. Ông Đỗ Văn Hoan, Phó Trưởng phòng Giống vật nuôi của Cục Chăn nuôi và Thú y.

Theo ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố có khoảng 188.600 ha đất nông nghiệp (chiếm hơn 56% diện tích tự nhiên) và hơn 6.700 trang trại, trong đó gần 100 quy mô lớn. Hà Nội đang tập trung phát triển con giống chất lượng, giảm mật độ chăn nuôi và hướng tới sản xuất bền vững, an toàn sinh học để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Thủ đô và vùng phụ cận.

Ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường, nhận định việc giảm giá thành chăn nuôi và bảo đảm nguồn cung thịt dịp cuối năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt. “Nếu tái đàn ồ ạt khi giá thành cao, người chăn nuôi dễ thua lỗ. Thị trường ổn định, giá hợp lý sẽ giúp tiêu thụ sản phẩm, thu hồi vốn và tái đầu tư hiệu quả”, ông nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, cho biết thành phố đã đẩy mạnh chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ sinh học và chuyển đổi số, hình thành nhiều chuỗi sản xuất khép kín từ con giống đến chế biến tại Ba Vì, Quốc Oai, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Ứng Hòa.

Tại Ba Vì, các trang trại đã áp dụng công nghệ sản xuất tinh bò đông lạnh, ly tâm phân tách tinh trùng giúp tăng tỷ lệ bê đực, nâng năng suất sữa và thịt. Một số cơ sở còn cấy truyền phôi, chăm sóc bằng âm nhạc, tạo ra sản phẩm thịt bò chất lượng cao mang thương hiệu Đồng Cỏ Ba Vì. Các mô hình như chuỗi gà đồi Sóc Sơn, lợn sinh học Quốc Oai hay “chung cư lợn” Hoàng Long (Thanh Oai) trở thành điểm sáng của chăn nuôi xanh và minh bạch.

BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ông Hoàng Nam Trung, Tổng Giám đốc Công ty CP Thức ăn chăn nuôi HanoPhavico, cho biết trong 9 tháng năm 2025, sản lượng thức ăn cho lợn giảm nhẹ, trong khi cám gà tăng mạnh, phản ánh xu hướng mở rộng đàn gia cầm. Dù giá nguyên liệu nhập khẩu giảm, ngành vẫn đối mặt với rủi ro dịch bệnh và biến động giá.

“Giống tốt quyết định tiềm năng, thức ăn bảo đảm dinh dưỡng giúp vật nuôi khỏe mạnh, còn quản lý an toàn sinh học giúp hạn chế dịch bệnh”, ông Trung nêu rõ; đồng thời khuyến nghị người chăn nuôi cần hạch toán cụ thể chi phí và quản lý tốt điều kiện chuồng trại.

Thời điểm tháng 9–10 là mùa tái đàn phục vụ Tết, nhu cầu gà giống tăng mạnh. Bà con cần chọn giống chuẩn, liên kết với nhà cung cấp uy tín và tuân thủ quy trình kỹ thuật an toàn sinh học". Ông Nguyễn Như Phán, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco.

Giới thiệu mô hình chăn nuôi không tiếp xúc nhằm kiểm soát đường truyền bệnh cơ học trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi vẫn phức tạp, ông Trần Anh Hoạt, Phó Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Thuốc thú y Amavet, cho biết quy trình này quy định nghiêm ngặt từ khâu cho ăn, vệ sinh, tiêm phòng đến xử lý chất thải, giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo trong trại.

Chia sẻ từ thực tế của doanh nghiệp, ông Nguyễn Như Phán, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco, cho biết doanh nghiệp đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu vaccine và công nghệ sinh học, tự chủ 5–7 giống gia cầm năng suất cao. Đặc biệt, giống gà Mía số 1 – Dabaco đạt năng suất 230–240 trứng/mái/năm, tương đương giống ngoại nhưng vẫn giữ đặc trưng thịt thơm ngon, ngoại hình đẹp.

"Dabaco đã xây dựng phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 3 và dự kiến thành lập Trung tâm nghiên cứu công nghệ sinh học hàng đầu Việt Nam để chủ động ứng phó dịch bệnh mới nổi", ông Phán thông tin thêm.

Ông Phạm Kim Đăng: "Năm 2026 sẽ là năm bản lề để ngành chăn nuôi bước vào giai đoạn phát triển bền vững hơn".

Phát biểu kết thúc diễn đàn, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, nhấn mạnh ngành chăn nuôi đã bảo đảm nguồn thực phẩm cho gần 100 triệu dân và đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội, thách thức. Hiện tỷ lệ nông hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm hơn 30%, đòi hỏi tái cơ cấu mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp, gắn với chuỗi giá trị.

Theo ông Đăng, khung pháp lý của ngành đã tương đối hoàn chỉnh, với Chiến lược phát triển chăn nuôi bền vững đến năm 2030, tầm nhìn 2045, cùng 5 đề án lớn bao trùm toàn chuỗi: giống vật nuôi; thức ăn; công nghiệp chế biến; giết mổ và phát triển thị trường xuất khẩu. Đây là các trụ cột giúp ngành định hình rõ lộ trình phát triển dài hạn, gắn sản xuất với thị trường và bảo đảm an toàn sinh học.

Luật Đất đai 2024 là cú hích quan trọng, khi đất dành cho chăn nuôi tập trung được xếp vào nhóm đất chính thức, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho đầu tư dài hạn. Cùng với đó, các Nghị định 106/2024/NĐ-CP và Nghị định 116/2025/NĐ-CP của Chính phủ được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về quản lý và quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung.

“Năm 2026 sẽ là năm bản lề để ngành chăn nuôi bước vào giai đoạn phát triển bền vững hơn, hướng tới bốn mục tiêu: năng suất tốt hơn; dinh dưỡng tốt hơn; môi trường tốt hơn và cuộc sống tốt hơn cho người chăn nuôi,” ông Đăng khẳng định.