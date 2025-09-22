Chăn nuôi giảm phát thải khí nhà kính

Chăn nuôi phát thải lượng khí nhà kính rất lớn, trong đó phần lớn là từ quá trình hô hấp, tiêu hóa và chất thải của vật nuôi. Một số doanh nghiệp đã chủ động áp dụng công nghệ kiểm soát chỉ số carbon trong sản xuất thức ăn, đồng thời xây dựng hệ thống xử lý chất thải bằng biogas, đệm lót sinh học, góp phần giảm phát thải khí nhà kính.
Theo các nghiên cứu, ngành chăn nuôi phát thải một lượng lớn khí
nhà kính, chủ yếu từ quá trình hô hấp, tiêu hóa và chất thải của vật nuôi. Để
giảm thiểu tác động này, nhiều doanh nghiệp đã chủ động áp dụng công nghệ hiện
đại trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và xây dựng hệ thống xử lý chất thải bằng
biogas, đệm lót sinh học, nhằm giảm phát thải khí nhà kính.
Một trong những mô hình tiêu biểu trong việc giảm phát thải khí
nhà kính là trang trại chăn nuôi bò sữa của Tập đoàn TH tại Nghệ An. Tại đây,
hệ thống hầm khí biogas khổng lồ được thiết kế để xử lý khoảng 1.500m3 chất
thải mỗi ngày từ hàng chục nghìn con bò. Hệ thống này không chỉ giúp giảm thiểu
ô nhiễm môi trường mà còn sản xuất năng lượng tái tạo. Với công suất xử lý lớn,
nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải công nghiệp, đồng thời tạo ra khoảng
150 tấn phân hữu cơ vi sinh mỗi ngày. Hệ thống biogas này cũng sản sinh ra hơn
20.000m3 khí mỗi ngày, cung cấp năng lượng cho toàn bộ nhu cầu điện sản xuất
của trang trại, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành.
Tương tự, tại Bình Phước, trang trại chăn nuôi heo của Công ty
Lộc Phát cũng áp dụng công nghệ biogas hiện đại. Với quy mô lớn, trang trại này
có hệ thống hầm biogas dung tích 12.600m3, giúp xử lý chất thải và sản xuất
điện năng. Nhờ vào hệ thống này, công ty tiết kiệm được khoảng 70 triệu đồng
mỗi tháng cho chi phí điện năng, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Theo TS. Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam,
ngành chăn nuôi cần tham gia vào lộ trình giảm phát thải để thực hiện cam kết
Net Zero vào năm 2050. Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định các cơ sở có lượng phát
thải trên 3.000 tấn CO2/năm sẽ phải kiểm kê khí nhà kính. Dự kiến, Việt Nam có
khoảng 4.200 cơ sở chăn nuôi quy mô lớn nằm trong diện bắt buộc. Các yếu tố ảnh
hưởng đến lượng phát thải bao gồm tiêu thụ điện và năng lượng tại các nhà máy
thức ăn chăn nuôi, cũng như quá trình hô hấp, tiêu hóa và chất thải từ vật
nuôi.
Nhiều doanh nghiệp như CP Việt Nam đã nhận thức rõ tầm quan trọng
của việc bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Công ty
này đã đầu tư vào các giải pháp giảm phát thải, như lắp đặt thiết bị tiết kiệm
năng lượng và áp dụng công nghệ xử lý chất thải tiên tiến. Đến nay, nguồn năng
lượng tái tạo đã chiếm tới 38% tổng năng lượng sử dụng trong hoạt động sản xuất
của CP Việt Nam.
Ngoài việc cải thiện quy trình sản xuất, các doanh nghiệp cũng
tích cực tham gia vào các dự án cộng đồng nhằm bảo vệ môi trường. Chương trình
“CPV – Hành trình Việt Nam xanh 2021-2025” của CP Việt Nam có mục tiêu trồng và
chăm sóc 1,5 triệu cây xanh, góp phần vào mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh của
Chính phủ.
Những nỗ lực này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp mà còn tạo động lực để toàn ngành chăn nuôi phát triển theo hướng xanh,
bền vững. Việc áp dụng công nghệ hiện đại trong chăn nuôi không chỉ giúp giảm
phát thải khí nhà kính mà còn mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp, đồng
thời bảo vệ môi trường sống cho cộng đồng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày
càng nghiêm trọng, việc phát triển các mô hình chăn nuôi bền vững là cần thiết
để đảm bảo sự phát triển lâu dài của ngành chăn nuôi Việt Nam.
