Trang chủ Thị trường

Chăn nuôi giảm phát thải khí nhà kính

Chu Minh Khôi

22/09/2025, 07:19

Chăn nuôi phát thải lượng khí nhà kính rất lớn, trong đó phần lớn là từ quá trình hô hấp, tiêu hóa và chất thải của vật nuôi. Một số doanh nghiệp đã chủ động áp dụng công nghệ kiểm soát chỉ số carbon trong sản xuất thức ăn, đồng thời xây dựng hệ thống xử lý chất thải bằng biogas, đệm lót sinh học, góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Chăn nuôi bò sửa tại trang trại TH
Chăn nuôi bò sửa tại trang trại TH

Theo các nghiên cứu, ngành chăn nuôi phát thải một lượng lớn khí nhà kính, chủ yếu từ quá trình hô hấp, tiêu hóa và chất thải của vật nuôi. Để giảm thiểu tác động này, nhiều doanh nghiệp đã chủ động áp dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và xây dựng hệ thống xử lý chất thải bằng biogas, đệm lót sinh học, nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

Một trong những mô hình tiêu biểu trong việc giảm phát thải khí nhà kính là trang trại chăn nuôi bò sữa của Tập đoàn TH tại Nghệ An. Tại đây, hệ thống hầm khí biogas khổng lồ được thiết kế để xử lý khoảng 1.500m3 chất thải mỗi ngày từ hàng chục nghìn con bò. Hệ thống này không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn sản xuất năng lượng tái tạo. Với công suất xử lý lớn, nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải công nghiệp, đồng thời tạo ra khoảng 150 tấn phân hữu cơ vi sinh mỗi ngày. Hệ thống biogas này cũng sản sinh ra hơn 20.000m3 khí mỗi ngày, cung cấp năng lượng cho toàn bộ nhu cầu điện sản xuất của trang trại, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành.

Tương tự, tại Bình Phước, trang trại chăn nuôi heo của Công ty Lộc Phát cũng áp dụng công nghệ biogas hiện đại. Với quy mô lớn, trang trại này có hệ thống hầm biogas dung tích 12.600m3, giúp xử lý chất thải và sản xuất điện năng. Nhờ vào hệ thống này, công ty tiết kiệm được khoảng 70 triệu đồng mỗi tháng cho chi phí điện năng, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Theo TS. Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, ngành chăn nuôi cần tham gia vào lộ trình giảm phát thải để thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050. Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định các cơ sở có lượng phát thải trên 3.000 tấn CO2/năm sẽ phải kiểm kê khí nhà kính. Dự kiến, Việt Nam có khoảng 4.200 cơ sở chăn nuôi quy mô lớn nằm trong diện bắt buộc. Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng phát thải bao gồm tiêu thụ điện và năng lượng tại các nhà máy thức ăn chăn nuôi, cũng như quá trình hô hấp, tiêu hóa và chất thải từ vật nuôi.

Nhiều doanh nghiệp như CP Việt Nam đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Công ty này đã đầu tư vào các giải pháp giảm phát thải, như lắp đặt thiết bị tiết kiệm năng lượng và áp dụng công nghệ xử lý chất thải tiên tiến. Đến nay, nguồn năng lượng tái tạo đã chiếm tới 38% tổng năng lượng sử dụng trong hoạt động sản xuất của CP Việt Nam.

Ngoài việc cải thiện quy trình sản xuất, các doanh nghiệp cũng tích cực tham gia vào các dự án cộng đồng nhằm bảo vệ môi trường. Chương trình “CPV – Hành trình Việt Nam xanh 2021-2025” của CP Việt Nam có mục tiêu trồng và chăm sóc 1,5 triệu cây xanh, góp phần vào mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ.

Những nỗ lực này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn tạo động lực để toàn ngành chăn nuôi phát triển theo hướng xanh, bền vững. Việc áp dụng công nghệ hiện đại trong chăn nuôi không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính mà còn mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ môi trường sống cho cộng đồng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, việc phát triển các mô hình chăn nuôi bền vững là cần thiết để đảm bảo sự phát triển lâu dài của ngành chăn nuôi Việt Nam.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025 phát hành ngày 15/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-38.html

VnEconomy

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam

Ngày 21/9/2025, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (3/9/1975 – 3/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự và phát biểu chỉ đạo...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025 phát hành ngày 22/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Thanh Hóa: Xuất khẩu tháng 9/2025 tăng gần 62%

Thanh Hóa: Xuất khẩu tháng 9/2025 tăng gần 62%

Tháng 9/2025, kinh tế Thanh Hóa ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc ở cả hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại nội địa. Một số doanh nghiệp mới tham gia xuất khẩu, góp phần nâng cao kim ngạch toàn tỉnh...

Ngành công nghiệp chế tạo cần các chính sách đặc thù để phát triển

Ngành công nghiệp chế tạo cần các chính sách đặc thù để phát triển

Ngành công nghiệp chế tạo của Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Các doanh nghiệp đang chủ động thích ứng, tìm kiếm cơ hội mới, đồng thời kỳ vọng vào sự hỗ trợ của chính phủ để nâng cao năng lực cạnh tranh, vươn mình ra thế giới...

Ngành sản xuất Việt Nam nỗ lực vượt khỏi “đáy” của chuỗi giá trị

Ngành sản xuất Việt Nam nỗ lực vượt khỏi “đáy” của chuỗi giá trị

Kim ngạch xuất khẩu của ngành sản xuất chủ yếu vẫn đến từ các doanh nghiệp FDI, trong khi tỷ trọng đóng góp của các doanh nghiệp nội địa còn rất thấp. Việt Nam vẫn đang ở đáy của chuỗi giá trị sản xuất, chủ yếu sản xuất các linh kiện rời thay vì các cụm linh kiện có giá trị gia tăng cao hơn…

