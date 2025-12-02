Chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ vùng bão lũ

Chương trình “Tháng tri ân khách hàng năm 2025” sẽ tập trung các nguồn lực để tri ân, hỗ trợ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt ưu tiên các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ trong năm qua...

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2025), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai thực hiện chương trình Tháng tri ân khách hàng năm 2025 với chủ đề “Tiếp tục chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, ổn định”.

Chương trình diễn ra xuyên suốt tháng 12/2025 và dự kiến kéo dài đến trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tùy thuộc vào tình hình thực tế tại từng địa phương, đơn vị. Đây là năm thứ 11 liên tiếp EVN duy trì hoạt động ý nghĩa này nhằm tri ân khách hàng thông qua các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và an sinh xã hội thiết thực.

Điểm nhấn của Tháng tri ân khách hàng năm 2025 là sự tập trung nguồn lực hướng về các địa phương vừa trải qua các đợt bão, lũ, ngập lụt nghiêm trọng trong năm. EVN xác định đối tượng ưu tiên là người dân và các khách hàng chịu thiệt hại do thiên tai.

Theo đó, ngành Điện sẽ tập trung tối đa nhân lực, vật lực để khôi phục hoàn toàn lưới điện tại các khu vực bị ảnh hưởng, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định lâu dài. Bên cạnh đó, các đơn vị điện lực sẽ triển khai miễn phí nhân công lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho doanh nghiệp và hỗ trợ thí nghiệm máy biến áp của khách hàng.

Đặc biệt, EVN sẽ cung cấp các dịch vụ sau công tơ, hỗ trợ khách hàng kiểm tra, rà soát, sửa chữa hệ thống điện sau công tơ để đảm bảo sử dụng điện an toàn, ổn định; kết hợp hướng dẫn sử dụng điện an toàn, ổn định, tiết kiệm, hiệu quả cho khách hàng.

Ngành Điện tập trung tối đa nhân lực, vật lực để khôi phục hoàn toàn lưới điện tại các khu vực bị ảnh hưởng do bão lũ.

Nằm trong chuỗi hoạt động chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ, dự kiến vào đúng ngày truyền thống 21/12/2025, Tập đoàn sẽ chính thức công bố và ra mắt ứng dụng “EVN CSKH” cùng tổng đài chăm sóc khách hàng dùng chung cho toàn ngành. Việc hợp nhất này giúp khách hàng trên cả nước dễ dàng tiếp cận các dịch vụ điện năng, tra cứu thông tin và nhận hỗ trợ nhanh chóng trên một nền tảng duy nhất.

Bên cạnh các hoạt động tri ân về dịch vụ khách hàng do các Tổng Công ty Điện lực/Công ty Điện lực thực hiện, đơn vị trong Tập đoàn phối hợp các Tổng công ty Điện lực tổ chức triển khai các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt chú trọng những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, bão lụt nghiêm trọng gây ra trong năm 2025 vừa qua.

Việc triển khai các hoạt động cụ thể tùy theo điều kiện của từng đơn vị và tình hình từng địa phương, cùng với sự phối hợp tích cực của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên…

Một số hoạt động an sinh xã hội cần tập trung thực hiện trong thời gian này:

Thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình chịu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai; hộ nghèo, người già neo đơn, gia đình chính sách và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt để đảm bảo sử dụng điện an toàn, tặng đèn chiếu sáng LED... cho các khách hàng; đặc biệt là các khách hàng tại những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, bão lụt nghiêm trọng trong năm 2025.

Các Tổng công ty Điện lực, các Công ty Điện lực các tỉnh/thành phố phối hợp chặt chẽ với Tỉnh Đoàn các địa phương trong việc triển khai các chương trình Thắp sáng đường quê trên địa bàn theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Triển khai các chương trình an sinh xã hội khác ở các khu vực có công trình điện trên địa bàn. Đồng thời, kết hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng do Tập đoàn và đơn vị đang phụng dưỡng nhân dịp Tháng tri ân khách hàng.

Cũng trong dịp này, EVN sẽ tổ chức các hội nghị khách hàng để lắng nghe ý kiến đóng góp, đồng thời gửi lời tri ân, tặng quà tới các khách hàng sản xuất công nghiệp, hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực phối hợp trong công tác dịch chuyển phụ tải (DR) thời gian qua.