Chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ vùng bão lũ

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 02/12/2025
Huyền Vy
02/12/2025, 01:34
Chương trình “Tháng tri ân khách hàng năm 2025” sẽ tập trung các nguồn lực để tri ân, hỗ trợ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt ưu tiên các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ trong năm qua...
Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2025), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai thực hiện chương trình Tháng tri ân khách hàng năm 2025 với chủ đề “Tiếp tục chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, ổn định”.
Chương trình diễn ra xuyên suốt tháng 12/2025 và dự kiến kéo dài đến trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tùy thuộc vào tình hình thực tế tại từng địa phương, đơn vị. Đây là năm thứ 11 liên tiếp EVN duy trì hoạt động ý nghĩa này nhằm tri ân khách hàng thông qua các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và an sinh xã hội thiết thực.
Điểm nhấn của Tháng tri ân khách hàng năm 2025 là sự tập trung nguồn lực hướng về các địa phương vừa trải qua các đợt bão, lũ, ngập lụt nghiêm trọng trong năm. EVN xác định đối tượng ưu tiên là người dân và các khách hàng chịu thiệt hại do thiên tai.
Theo đó, ngành Điện sẽ tập trung tối đa nhân lực, vật lực để khôi phục hoàn toàn lưới điện tại các khu vực bị ảnh hưởng, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định lâu dài. Bên cạnh đó, các đơn vị điện lực sẽ triển khai miễn phí nhân công lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho doanh nghiệp và hỗ trợ thí nghiệm máy biến áp của khách hàng.
Đặc biệt, EVN sẽ cung cấp các dịch vụ sau công tơ, hỗ trợ khách hàng kiểm tra, rà soát, sửa chữa hệ thống điện sau công tơ để đảm bảo sử dụng điện an toàn, ổn định; kết hợp hướng dẫn sử dụng điện an toàn, ổn định, tiết kiệm, hiệu quả cho khách hàng.
Nằm trong chuỗi hoạt động chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ, dự kiến vào đúng ngày truyền thống 21/12/2025, Tập đoàn sẽ chính thức công bố và ra mắt ứng dụng “EVN CSKH” cùng tổng đài chăm sóc khách hàng dùng chung cho toàn ngành. Việc hợp nhất này giúp khách hàng trên cả nước dễ dàng tiếp cận các dịch vụ điện năng, tra cứu thông tin và nhận hỗ trợ nhanh chóng trên một nền tảng duy nhất.
Bên cạnh các hoạt động tri ân về dịch vụ khách hàng do các Tổng Công ty Điện lực/Công ty Điện lực thực hiện, đơn vị trong Tập đoàn phối hợp các Tổng công ty Điện lực tổ chức triển khai các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt chú trọng những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, bão lụt nghiêm trọng gây ra trong năm 2025 vừa qua.
Việc triển khai các hoạt động cụ thể tùy theo điều kiện của từng đơn vị và tình hình từng địa phương, cùng với sự phối hợp tích cực của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên…
Một số hoạt động an sinh xã hội cần tập trung thực hiện trong thời gian này:
Thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình chịu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai; hộ nghèo, người già neo đơn, gia đình chính sách và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.
Kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt để đảm bảo sử dụng điện an toàn, tặng đèn chiếu sáng LED... cho các khách hàng; đặc biệt là các khách hàng tại những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, bão lụt nghiêm trọng trong năm 2025.
Các Tổng công ty Điện lực, các Công ty Điện lực các tỉnh/thành phố phối hợp chặt chẽ với Tỉnh Đoàn các địa phương trong việc triển khai các chương trình Thắp sáng đường quê trên địa bàn theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Triển khai các chương trình an sinh xã hội khác ở các khu vực có công trình điện trên địa bàn. Đồng thời, kết hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng do Tập đoàn và đơn vị đang phụng dưỡng nhân dịp Tháng tri ân khách hàng.
Cũng trong dịp này, EVN sẽ tổ chức các hội nghị khách hàng để lắng nghe ý kiến đóng góp, đồng thời gửi lời tri ân, tặng quà tới các khách hàng sản xuất công nghiệp, hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực phối hợp trong công tác dịch chuyển phụ tải (DR) thời gian qua.
Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào về phát triển chuỗi liên kết công nghiệp, được đánh giá là bước tiến chiến lược trong việc tái cấu trúc hợp tác kinh tế song phương theo hướng thực chất và bền vững hơn...
Cảng cá Cửa Nhượng vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh công bố mở cửa, trở thành một trong những cảng cá hiện đại nhất miền Trung, đáp ứng nhu cầu hậu cần nghề cá và tạo động lực phát triển kinh tế biển trong giai đoạn mới...
Việt Nam đang tìm kiếm các giải pháp truyền tải điện quy mô lớn, chi phí hợp lý và công nghệ lưới điện thông minh. Trong khi đó, Thụy Điển được xem là một trong những nhà sản xuất năng lượng sạch và đổi mới nhất trên thế giới...
Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam dù vẫn ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng, nhưng ngành đang đối mặt với xu hướng bảo hộ gia tăng, các rào cản kỹ thuật, thuế đối ứng khó dự báo…
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường tập trung xử lý ba nhóm vấn đề lớn: sắp xếp bộ máy tinh gọn; cải cách mạnh thủ tục hành chính; và tháo gỡ các “điểm nghẽn” như điều kiện kinh doanh chồng chéo, thủ tục gây ách tắc và quy định chưa phù hợp thực tiễn. Những nội dung này được chọn vì tác động lớn đến ngành nông nghiệp và môi trường...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: