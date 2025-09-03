Ngành sản xuất Việt Nam tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh nhu cầu giảm sút và áp lực thuế quan
Mạnh Đức
03/09/2025, 09:16
Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam đã giảm từ mức 52,4 điểm của tháng 7 xuống còn 50,4 điểm trong tháng 8, cho thấy sự cải thiện của các điều kiện kinh doanh chỉ còn ở mức khiêm tốn. Dù vẫn nằm trên ngưỡng 50 điểm nhưng động lực tăng trưởng đang chững lại…
Sáng 3/9/2025, S&P Global công bố báo cáo Chỉ số Nhà quản
trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tháng 8/2025. Trong đó có 3 điểm nhấn
nổi bật: Sản lượng tăng tháng thứ tư liên tiếp; Số lượng đơn đặt hàng mới và việc
làm giảm; Chi phí đầu vào tăng mạnh nhất từ đầu năm 2025 đến nay.
SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT TĂNG CHẬM LẠI
Báo cáo của S&P Global ghi nhận, sản lượng ngành sản xuất
Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 8, nhưng tốc độ tăng đã chậm hơn trong bối cảnh
nhu cầu giảm. Trên thực tế, số lượng đơn đặt hàng mới giảm sau khi tăng trở lại
trong tháng 7 góp phần khiến việc làm tiếp tục giảm khi xuất hiện bằng chứng của
năng lực sản xuất dư thừa.
“Một số công ty nhắc đến tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu,
và đây là nhân tố khiến thời gian giao hàng của nhà cung cấp kéo dài và chi phí
đầu vào tăng mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay’, báo cáo nhấn mạnh.
Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam vẫn
nằm trên ngưỡng 50 điểm trong tháng 8, từ đó cho thấy sức khỏe ngành sản xuất cải
thiện tháng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, kết quả chỉ số PMI giảm từ 52,4 điểm của
tháng 7 xuống còn 50,4 điểm cho thấy các điều kiện kinh doanh chỉ cải thiện nhẹ.
Điểm tích cực chính của kỳ khảo sát này là sản lượng sản xuất
vẫn tăng, và tăng trưởng được ghi nhận tháng thứ tư liên tiếp. Mức tăng trong
tháng 8 là mạnh, mặc dù đã chậm hơn so với tháng 7. Những công ty tăng sản lượng
cho biết họ làm vậy để đáp ứng số lượng đơn đặt hàng mới tăng, trong khi đà
tăng chậm lại phản ánh những báo cáo về tình trạng nhu cầu giảm.
Số lượng đơn đặt hàng mới giảm trong tháng 8, sau khi đã
tăng lần đầu tiên trong bốn tháng trong tháng 7. Tình trạng nhu cầu được báo
cáo giảm, một phần là do thuế quan của Mỹ. Những vấn đề liên quan đến thuế quan
khiến số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tiếp tục giảm, và đây là lần giảm thứ
mười liên tiếp. Mức giảm mạnh trong tháng 8 là mạnh hơn so với tổng số lượng
đơn đặt hàng mới.
NIỀM TIN KINH DOANH CẢI THIỆN DÙ VẪN CÒN NHIỀU QUAN NGẠI
Báo cáo của S&P Global cho biết với số lượng đơn đặt
hàng mới giảm, các công ty tiếp tục phải giảm số lượng lao động vào cuối quý 3
của năm. Việc làm đã giảm tháng thứ 11 liên tiếp, và mức giảm là nhẹ. Tuy
nhiên, số lượng đơn đặt hàng mới giảm mạnh khiến năng lực sản xuất trong ngành
chưa được sử dụng hết. Lượng công việc tồn đọng giảm đáng kể, và mức độ giảm là
lớn nhất kể từ tháng 4.
Tồn kho hàng thành phẩm cũng giảm khi các công ty báo cáo về
sự ngần ngại trong việc lưu trữ hàng tồn kho vào thời điểm số lượng đơn đặt
hàng mới giảm, và về việc chuyển giao thành phẩm cho khách hàng.
Trong khi các nhà sản xuất giảm số lượng nhân công và hàng tồn
kho thành phẩm, hoạt động mua hàng được ghi nhận tăng tháng thứ hai liên tiếp,
và các thành viên nhóm khảo sát cho rằng nguyên nhân là do nhu cầu sản xuất
tăng và nỗ lực tích trữ hàng tồn kho trong bối cảnh nhu cầu được kỳ vọng sẽ cải
thiện.
Tuy nhiên, tồn kho hàng mua giảm khi có các báo cáo cho biết
hàng nhập khẩu giảm. Tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu ảnh hưởng đến những nỗ
lực tìm kiếm hàng hóa đầu vào, và thời gian giao hàng của nhà cung cấp bị kéo
dài.
Tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu, thuế quan và chi phí vận
tải khiến giá cả đầu vào tiếp tục tăng trong tháng 8. Tốc độ tăng giá đã mạnh
hơn và là mức nhanh nhất kể từ đầu năm 2025 đến nay, mặc dù vẫn yếu hơn mức
trung bình của lịch sử chỉ số.
Giá cả đầu ra tăng tháng thứ ba liên tiếp do thuế tăng và việc
chuyển giao chi phí đầu vào tăng sang cho khách hàng. Giá cả đầu ra tăng nhẹ,
và tốc độ tăng gần giống như tốc độ tăng trong tháng 7.
Điểm sáng được S&P Global ghi nhận là niềm tin kinh
doanh đã mạnh lên thành mức cao của sáu tháng trong tháng 8, mặc dù vẫn là thấp
hơn mức trung bình của lịch sử chỉ số. Một số doanh nghiệp trả lời khảo sát dự
đoán số lượng đơn đặt hàng mới tăng trong năm tới, từ đó hỗ trợ cho tâm lý lạc
quan về sản lượng. Mặt khác, những lo ngại về tình hình kinh tế thế giới đã làm
hạn chế mức độ tin tưởng.
Bình luận về kết quả khảo sát, ông Andrew Harker, Giám đốc
Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, cho biết mặc dù việc sản lượng
tiếp tục tăng trong tháng 8 là tín hiệu tích cực, số lượng đơn đặt hàng mới tiếp
tục giảm đặt ra câu hỏi liệu các công ty có thể tiếp tục tăng sản lượng trong
bao lâu. Doanh số bán hàng mới giảm là vì xuất khẩu tiếp tục giảm mạnh do các vấn
đề về thuế quan tiếp tục tác động đến ngành sản xuất.
“Các công ty ít nhất cũng tự tin hơn vào triển vọng một năm
tới, một phần dựa trên hy vọng về sự gia tăng nhu cầu, mà điều này sẽ khuyến
khích hoạt động mua hàng tăng. Tuy nhiên, các nhà sản xuất ở một chừng mực nào
đó đã chịu tác động của tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu”, ông Andrew
Harker nhận định; đồng thời hy vọng với lộ trình thuế quan sắp tới có vẻ ổn định
hơn, những cải thiện về nhu cầu sẽ thành hiện thực trong những tháng tới, từ đó
giúp duy trì tăng trưởng sản lượng của ngành sản xuất.
