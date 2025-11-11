Nghệ An chuẩn bị đón chuyến bay đầu tiên trở lại sân bay Vinh sau nâng cấp

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Ba, 11/11/2025
Nguyễn Thuấn
11/11/2025, 09:26
Dự án nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh đang được các nhà thầu triển khai khẩn trương, từ đường băng, đường lăn đến nhà ga hành khách, đảm bảo tiến độ để kịp phục vụ cao điểm vận tải cuối năm...
Ngay sau khi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp làm việc với Cảng Hàng không quốc tế Vinh và Vietnam Airlines chi nhánh Vinh, kế hoạch đón chuyến bay trở lại cảng hàng không đang được gấp rút hoàn thiện. Buổi khảo sát thực tế tại nhà ga hành khách, khu vực sân đỗ và các hạng mục kỹ thuật cho thấy mọi công tác chuẩn bị đang đi đúng tiến độ, sẵn sàng cho ngày khai thác chính thức.
Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Vinh cho biết, từ hạ tầng kỹ thuật, an toàn bay đến dịch vụ mặt đất, tất cả đều được gấp rút hoàn thiện để đón chuyến bay đầu tiên, mở ra “hành trình mới” cho du lịch và giao thương tại Nghệ An.
Dự án nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Vinh được khởi công ngày 1/7/2025 với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư, dự kiến thi công trong 180 ngày. Các hạng mục chính gồm sửa chữa đường băng, đường lăn, mở rộng sân đỗ và nâng cấp nhà ga hành khách. Hiện công trình đang ở giai đoạn “nước rút”, với 6 nhà thầu triển khai đồng thời.
Tại gói thầu số 11, Tập đoàn CIENCO 4 phụ trách thi công 500m đường cất hạ cánh và 200m đường lăn. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành hơn 384m, tiếp tục triển khai lớp cấp phối và đổ bê tông cốt thép. Gói thầu số 6, liên danh nhà thầu mở rộng sân đỗ, đã hoàn thành 50.000m cọc xi măng đất chỉ trong 30 ngày, duy trì nhịp độ “3 ca, 4 kíp” thi công liên tục, bất chấp điều kiện mưa bão miền Trung.
Dù chịu ảnh hưởng của mưa lớn và bão lũ, các nhà thầu vẫn nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 19/12/2025.
Được đưa vào khai thác từ cuối năm 2003, Cảng Hàng không quốc tế Vinh hiện có công suất thiết kế 2,75 triệu hành khách/năm, trung bình phục vụ 21 - 26 chuyến bay mỗi ngày. Trong thời gian sân bay tạm dừng, hành khách phải di chuyển qua sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) hoặc sân bay Đồng Hới (Quảng Trị).
Ngày 19/2, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt quy hoạch cảng hàng không quốc tế Vinh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu giai đoạn 2021 – 2030 là đạt cấp sân bay 4E, phục vụ khoảng 8 triệu hành khách và 25.000 tấn hàng hóa mỗi năm.
Đến năm 2050, cảng hàng không quốc tế Vinh sẽ nâng công suất lên khoảng 14 triệu hành khách và 35.000 tấn hàng hóa/năm, kết hợp khai thác dân dụng và quân sự.
