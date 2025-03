Nghệ An có thêm dự án hơn 52 triệu USD

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung vừa trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 cho lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp (Singapore).

Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 có quy mô hơn 181ha với số vốn đầu tư 52,5 triệu USD. Khu công nghiệp này nằm tại huyện Hưng Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đông Nam.

Đây là dự án Khu công nghiệp VSIP thứ 3 tại Nghệ An, sau dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1 và dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 2. Tập đoàn này đến Nghệ An từ năm 2015 và đã đầu tư hai Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1 và VSIP Nghệ An 2.

Hiện 2 Khu công nghiệp này đã thu hút được 54 dự án thứ cấp, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 64.761,5 tỷ đồng, trong đó có 34 dự án FDI với tổng vốn 2,59 tỷ USD. Tổng vốn FDI tại các Khu công nghiệp của VSIP Nghệ An chiếm tỷ lệ 53,1% Nghệ An.

Trong đó, Khu công nghiệp, đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An (VSIP Nghệ An 1) tại huyện Hưng Nguyên có quy mô hơn 750ha với tổng đầu tư 359 triệu USD. Đến nay, Khu công nghiệp này đã thu hút được 33 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD; tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 95%.

Tháng 2/2023, VSIP tiếp tục đầu tư xây dựng dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc - Giai đoạn 1 (VSIP Nghệ An 2) tại huyện Diễn Châu. Khu công nghiệp có quy mô sử dụng đất 500 ha, tổng vốn đầu tư 164,6 triệu USD.

Đến nay, các khu công nghiệp do VSIP Nghệ An đầu tư đã hoàn thành san lấp mặt bằng 96,98%; Khu Đô thị và Dịch vụ đã hoàn thành san lấp khoảng 45%. Khu công nghiệp đã cơ bản hoàn thành xây dựng hạ tầng đồng bộ để thu hút đầu tư; Khu đô thị, dịch vụ đang triển khai xây dựng và giải phóng mặt bằng. Khu công nghiệp này đã đã thu hút được dự án Mega Textile Vietnam do Tập đoàn Best Pacific International Limited làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư là 590 triệu USD.

VSIP là một trong những dự án FDI thành công của tỉnh Nghệ An. Hiện các khu Công nghiệp VSIP Nghệ An đã thu hút được một số dự án FDI quy mô lớn trong các lĩnh vực điện, điện tử, cơ khí chính xác thuộc chuỗi cung ứng toàn cầu như Luxshare-ICT, Everwin Precision Việt Nam, Innovation Precision Việt Nam… với kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá lớn cho phát triển công nghiệp của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Đến nay, Tập đoàn Sembcorp đã đầu tư 18 dự án Khu công nghiệp VSIP tại 13 tỉnh, thành phố và tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động tại Việt Nam. Các Khu công nghiệp VSIP là biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam và Singapore.