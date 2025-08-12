Nghệ An công bố 5 thủ tục hành chính mới ban hành, bổ sung, sửa đổi trong lĩnh vực bất động sản

Nghệ An vừa công bố một thủ tục mới về chuyển đổi công năng nhà ở không thuộc tài sản công và bốn thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản…

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 2528/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

Cụ thể, có một thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực nhà ở, đó là: Chuyển đổi công năng nhà ở không thuộc tài sản công. Thời gian giải quyết hồ sơ của thủ tục hành chính này là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bốn thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bao gồm: Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (trường hợp chứng chỉ bị mất, bị rách, bị cháy, bị huỷ hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác); cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (trường hợp chứng chỉ cũ bị hết hạn hoặc sắp hết hạn); cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

Thời gian giải quyết hồ sơ của các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản là 8 ngày làm việc; trừ thủ tục hành chính “Cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản” có thời gian giải quyết hồ sơ là 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An; hoặc nộp hồ sơ trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Đồng thời, Nghệ An cũng bãi bỏ thủ tục hành chính có số thứ tự 02 thuộc Phần A Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở; thủ tục hành chính có số thứ tự 03, 04 thuộc Phần B Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Danh mục công bố kèm theo Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 21/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

Bãi bỏ các quy trình nội bộ các thủ tục hành chính có số thứ tự 01, 03, 04, 05 thuộc Phần A thủ tục hành chính cấp tỉnh tại Phụ lục công bố kèm theo Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 5/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.