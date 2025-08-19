Nghệ An đẩy mạnh hút vốn từ nhà đầu tư Hồng Kông (Trung Quốc)

Hồng Kông (Trung Quốc) hiện là nhà đầu tư lớn nhất tại địa phương với 29 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 2 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực chính là sản xuất linh kiện điện tử, công nghệ...

Tỉnh Nghệ An trong những năm gần đây đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành điểm đến đầy triển vọng của các tập đoàn đa quốc gia. Từ một tỉnh thuần nông, Nghệ An nay nổi bật như một “cực tăng trưởng” mới của khu vực Bắc Trung Bộ, liên tục ghi dấu ấn trên bản đồ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Nguồn vốn ngoại không chỉ mang lại dòng tiền dồi dào, mà còn mở ra cơ hội bứt phá cho công nghiệp địa phương, từng bước nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, đến nay Nghệ An đã thu hút 177 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt hơn 6 tỷ USD, đứng thứ 17 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Đáng chú ý, Hồng Kông (Trung Quốc) hiện là nhà đầu tư lớn nhất tại địa phương với 29 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 2 tỷ USD. Về thương mại, kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang Hồng Kông (Trung Quốc) đạt trên 201 triệu USD trong năm 2024 và gần 189 triệu USD chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025; nhập khẩu lần lượt là 261,6 triệu USD và 182 triệu USD.

Đặc biệt, tại Hội nghị “Gặp gỡ Nghệ An - Hong Kong” vừa qua, ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh mong muốn của Nghệ An là thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ những lĩnh vực mà các doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) có thế mạnh như công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo và lắp ráp, dệt may, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo - sạch, đô thị thông minh, y tế và giáo dục hiện đại. Đây cũng chính là những lĩnh vực trọng điểm mà tỉnh đang ưu tiên phát triển mạnh mẽ.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Nghệ An đang tập trung triển khai “5 sẵn sàng” cho nhà đầu tư bao gồm: sẵn sàng về quy hoạch, hạ tầng thiết yếu, mặt bằng, nguồn nhân lực, và hỗ trợ thủ tục hành chính.

Lãnh đạo tỉnh cũng cam kết tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực - hiệu quả quản lý, đồng hành cùng doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án đầu tư của Hong Kong thành công lâu dài và bền vững tại Nghệ An.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của tỉnh, ông Michael Lin, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) tại Việt Nam (HKBAV), cho rằng trong bối cảnh dịch chuyển sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, cùng với vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ và tiềm năng dồi dào, Nghệ An là điểm đến hấp dẫn để doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) tìm kiếm cơ hội mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Thực tế cho thấy, nhiều dự án quy mô lớn từ Hồng Kông (Trung Quốc) đã và đang triển khai tại Nghệ An. Nổi bật là Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Everwin Precision Việt Nam, do Công ty Everwin Precision Hong Kong Company Limited đầu tư tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1, với tổng vốn 400 triệu USD (giai đoạn 1 là 200 triệu USD). Dự án có công suất 270 triệu sản phẩm/năm, chuyên sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông và các sản phẩm điện tử dân dụng.

Ngoài ra, một dự án đáng chú ý khác là cơ sở mới của Sunny Automotive Quang học Vina, do Summit Optical Investment Limited (Hồng Kông) đầu tư tại Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An (giai đoạn 2). Dự án có tổng vốn 150 triệu USD, diện tích 42,8 ha, với công suất thiết kế khoảng 60 triệu camera ô tô và 5 triệu sản phẩm quang học khác mỗi năm....

Bên cạnh chi phí đầu tư và nhân công cạnh tranh, tỉnh còn nằm trong vùng kinh tế đang được định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp, thương mại và dịch vụ của khu vực Bắc Trung Bộ. Đây chính là yếu tố then chốt, giúp nhà đầu tư Hồng Kông (Trung Quốc) nói riêng cũng như các nhà đầu tư nước ngoài nói chung, không chỉ tìm kiếm cơ hội đầu tư ngắn hạn, mà còn xây dựng được nền tảng phát triển bền vững trong nhiều thập kỷ tới.