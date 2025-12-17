Huế: Hợp tác chiến lược với Carlsberg Việt Nam theo định hướng tăng trưởng xanh

Với định hướng phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và bền vững, lãnh đạo thành phố Huế mong muốn hai bên thắt chặt hơn nữa hợp tác, không chỉ dừng lại ở hoạt động sản xuất mà còn mở rộng sang các lĩnh vực đổi mới công nghệ, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng. Đây là những trụ cột phù hợp với định hướng phát triển chung của Huế trong giai đoạn mới...

Chiều ngày 16/12, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại Carlsberg Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.

Tại buổi làm việc, ông Andrew Khan, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Carlsberg Việt Nam bày tỏ sự trân trọng trước sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của chính quyền thành phố Huế trong suốt quá trình hoạt động của Carlsberg Việt Nam trên địa bàn. Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam khẳng định, với tầm nhìn dài hạn, doanh nghiệp luôn xem Huế là địa bàn chiến lược, là đối tác tin cậy trong quá trình phát triển.

Theo ông Andrew Khan, bên cạnh hoạt động sản xuất – kinh doanh, Carlsberg Việt Nam luôn chủ động đồng hành cùng địa phương trong các sáng kiến liên quan đến văn hóa, ẩm thực, du lịch và các chương trình cộng đồng. Thông qua những hoạt động này, doanh nghiệp mong muốn góp phần gìn giữ bản sắc địa phương, tăng cường sự gắn kết xã hội và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của khu vực miền Trung nói chung, thành phố Huế nói riêng.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn tặng quà lưu niệm cho ông Andrew Khan

Ông Andrew Khan cho biết Carlsberg Việt Nam xác định miền Trung là khu vực đầu tư chiến lược lâu dài, trong đó nhà máy bia Phú Bài giữ vai trò then chốt trong hệ thống sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam. Sau giai đoạn mở rộng, các khoản đầu tư tiếp theo tại nhà máy đang được triển khai theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng cường các tiêu chuẩn về an toàn và giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường.

Trên cơ sở đó, Carlsberg Việt Nam từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững trọng yếu đã đề ra. Cụ thể, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu không phát sinh chất thải chôn lấp vào cuối năm 2025. Đến năm 2026, 100% bao bì của toàn bộ sản phẩm chai, lon và keg có khả năng tái sử dụng hoặc tái chế; và phấn đấu đạt phát thải ròng bằng 0 trong hoạt động sản xuất vào năm 2028.

Lãnh đạo Carlsberg Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ của thành phố Huế trong quá trình đầu tư, sản xuất – kinh doanh, cũng như trong triển khai các chương trình cộng đồng, văn hóa và thể thao. Đây được xem là những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững và gắn bó lâu dài với địa phương.

Trong bối cảnh Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, định hướng phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và bền vững, vai trò của các doanh nghiệp có chiến lược đầu tư dài hạn, trách nhiệm với môi trường như Carlsberg Việt Nam càng trở nên quan trọng. Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực, lâu dài của Carlsberg Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Carlsberg Việt Nam không chỉ là doanh nghiệp có đóng góp quan trọng về tạo việc làm và ngân sách, mà còn là đơn vị tiên phong trong thực hiện trách nhiệm xã hội và các cam kết về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND thành phố Huế khẳng định, thành phố luôn xem Carlsberg Việt Nam là “người bạn lớn”, là đối tác quan trọng trong quá trình đồng hành và phát triển. Trong bối cảnh Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, định hướng phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và bền vững, vai trò của các doanh nghiệp có chiến lược đầu tư dài hạn, trách nhiệm với môi trường như Carlsberg Việt Nam càng trở nên quan trọng.

Lãnh đạo thành phố mong muốn hai bên tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác, không chỉ dừng lại ở hoạt động sản xuất mà còn mở rộng sang các lĩnh vực đổi mới công nghệ, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng. Đây là những trụ cột phù hợp với định hướng phát triển chung của thành phố Huế trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng cam kết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho Carlsberg Việt Nam trong khuôn khổ pháp luật; đồng thời tập trung cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất ổn định và lâu dài trên địa bàn.

Với tiềm lực, kinh nghiệm và chiến lược phát triển bền vững đã được xác lập, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn kỳ vọng Carlsberg Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần lan tỏa giá trị thương hiệu gắn với tinh thần “Đậm tình miền Trung – vươn tầm thế giới”, đồng hành cùng thành phố Huế trên chặng đường phát triển mới.