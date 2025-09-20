Cơ hội mới cho bất động sản công nghiệp trước làn sóng FDI sản xuất tăng tốc
Thanh Xuân
20/09/2025, 09:19
Làn sóng FDI vào lĩnh vực sản xuất đang tạo sức bật mạnh mẽ cho bất động sản công nghiệp Việt Nam, khi nhu cầu về nhà xưởng, kho bãi và các cơ sở hạ tầng công nghiệp tăng nhanh theo dòng vốn đầu tư mới…
Chia sẻ với báo chí, ông John
Campbell, Giám đốc Bộ phận dịch vụ công nghiệp Savills HCMC, cho rằng Việt Nam
đang ngày càng khẳng định vị thế trong dòng chảy FDI toàn cầu. Chính sự bứt phá
về vốn đầu tư, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và sự trưởng thành của thị trường
bất động sản công nghiệp đã phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên,
giữa bối cảnh cạnh tranh gay gắt, việc duy trì sức hút và tạo nền tảng cho tăng
trưởng bền vững sẽ là thách thức, cũng như cơ hội cho Việt Nam ở giai đoạn tới.
Vậy, Savills đánh giá thế nào về
mức tăng 32% vốn FDI vào lĩnh vực sản xuất trong nửa đầu 2025. Đây có thể xem
là một bước đột phá so với những năm trước?
Theo Savills nhận định, mức tăng
32% so với cùng kỳ năm trước của dòng vốn FDI vào lĩnh vực sản xuất trong 6
tháng đầu năm 2025 là bước tiến đáng kể, không chỉ của ngành mà còn cho toàn bộ
quỹ đạo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Lĩnh vực sản xuất và chế biến thu hút
gần 12 tỷ USD, chiếm hơn 56% tổng vốn FDI đăng ký, khẳng định rõ vai trò chủ đạo
trong dòng vốn đầu tư.
Đặc biệt, sự bứt phá này còn ghi
nhận là mức FDI cao nhất kể từ khoảng năm 2009, cho thấy niềm tin toàn cầu ngày
càng cao vào môi trường đầu tư của Việt Nam, đồng thời, khẳng định vai trò của
nước ta trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Song hành với đà tăng trưởng mạnh mẽ của
sản xuất, giá trị gia tăng đã tăng hơn 10% so với cùng kỳ, đóng góp gần 2,6 điểm
phần trăm vào GDP. Đây là một bước chuyển rất quan trọng.
Những yếu tố toàn cầu nào đã thúc
đẩy làn sóng dịch chuyển FDI vào Việt Nam ở giai đoạn này?
Thực tế, nhiều yếu tố toàn cầu
đang thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn FDI vào Việt Nam. Trước hết có thể kể đến xu hướng
“Trung Quốc + 1”, khi các tập đoàn đa quốc gia liên tiếp dịch chuyển sản xuất nhằm
giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Cùng với đó, xung đột thương mại Mỹ - Trung và
áp lực thuế quan khiến doanh nghiệp không ngừng tìm kiếm những điểm đến ổn định,
có nền chính trị vững vàng và hưởng lợi từ ưu đãi thương mại. Trong đó, Việt
Nam được xem là lựa chọn hấp dẫn.
Lợi thế càng được củng cố nhờ việc
Việt Nam tham gia hàng loạt hiệp định thương mại tự do như RCEP, CPTPP hay
EVFTA, giúp tiếp cận tới khoảng 65% thị trường toàn cầu và tạo thêm sức hút đối
với dòng vốn FDI.
Không chỉ vậy, vị trí chiến lược
gần Trung Quốc còn cho phép Việt Nam vừa tận dụng được lợi thế chi phí lao động
cạnh tranh, vừa duy trì kết nối liền mạch với chuỗi cung ứng khu vực. Đáng chú
ý, làn sóng FDI xanh và công nghệ cao, thể hiện qua những dự án như nhà máy
xanh của Lego hay đầu tư đóng gói chip, cho thấy Việt Nam thích ứng khá nhanh với
mô hình công nghiệp hiện đại, bền vững và thân thiện với môi trường.
Tổng hòa những yếu tố trên đang mở
ra một kỷ nguyên mới cho dòng vốn FDI chất lượng cao, góp phần định vị Việt Nam
không chỉ ở lợi thế chi phí, mà còn như một trung tâm sản xuất toàn cầu.
Số lượng dự án sản xuất mới tăng
40% phản ánh điều gì về sức hấp dẫn của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu,
thưa ông?
Số lượng dự án sản xuất mới tăng 40% cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào Việt Nam. Đây không chỉ là dấu hiệu
về dòng vốn gia tăng, mà còn phản ánh nhu cầu mở rộng cơ sở chiến lược, tìm kiếm
chuỗi cung ứng linh hoạt và ổn định.
Việc nhà xưởng xây sẵn vượt mua đất
về số lượng dự án có phải là “bước ngoặt” của thị trường bất động sản công nghiệp?
Đúng vậy, đây có thể là bước ngoặt
trong bức tranh bất động sản công nghiệp Việt Nam. Nhà xưởng xây sẵn mang lại lợi
thế khởi động nhanh hơn đáng kể và giảm vốn đầu tư ban đầu, với nhu cầu sử dụng
tăng mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2025, nhà xưởng xây sẵn và kho vận ghi nhận tỷ
lệ hấp thụ cao nhất trong 3 năm, với công suất lấp đầy đạt 88 - 89% trên các
vùng. Thực tế, nhu cầu về nhà xưởng xây sẵn tăng đã kéo theo lợi suất cho thuê
và tỷ lệ lấp đầy cao hơn.
Trong khi đó, nguồn cung đất công
nghiệp vẫn tiếp tục mở rộng, nhưng việc xây dựng từ đầu tốn nhiều thời gian và
vốn, khiến nhà xưởng xây sẵn trở thành lựa chọn hấp dẫn và mang tính chiến lược
cho nhà đầu tư. Xu hướng chuyển dịch sang nhà xưởng xây sẵn phản ánh sự trưởng
thành của thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam, khi nhà đầu tư ưu tiên
tính linh hoạt, tốc độ và hạ tầng hiện đại, đặc biệt quan trọng với ngành sản
xuất công nghệ cao, xanh và tuân thủ tiêu chuẩn ESG.
Theo quan sát của ông, hiện nay
các nhà đầu tư quốc tế đang có những yêu cầu cụ thể nào đối với bất động sản
công nghiệp tại Việt Nam?
Họ ưu tiên nhà xưởng, kho bãi xây
sẵn để có thể đi vào hoạt động ngay; đảm bảo nguồn điện ổn định và sử dụng năng
lượng tái tạo; hướng tới phát triển bền vững với dự án đạt chứng chỉ LEED/EDGE
hoặc khu công nghiệp xanh.
Vị trí thuận lợi gần cảng biển,
đường cao tốc, dễ dàng kết nối logistics cũng rất quan trọng. Đồng thời, môi
trường pháp lý minh bạch, gồm quy trình định giá đất rõ ràng và thủ tục dự đoán
được giúp nhà đầu tư yên tâm. Cuối cùng, nguồn nhân lực chất lượng, đặc biệt là
kỹ sư và kỹ thuật viên lành nghề trong ngành điện tử và bán dẫn là yếu tố then
chốt để vận hành hiệu quả.
Từ góc nhìn của Savills, khuyến
nghị nào giúp thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam phát triển lành mạnh
và duy trì sức hút FDI trong thời gian tới?
Tôi cho rằng để tăng sức hút đầu
tư, Việt Nam cần đảm bảo nguồn điện ổn định, xanh hơn, mở rộng cơ chế DPPA và
năng lượng tái tạo. Song song là chuẩn bị quỹ đất sẵn sàng, rút gọn thủ tục và minh
bạch giá đất. Hạ tầng kết nối phải được nâng cấp, bao gồm hoàn thành mục tiêu 3.000
km cao tốc, cảng biển và ICD hiện đại.
Khuyến khích phát triển nhà xưởng,
kho bãi xây sẵn và dự án xây theo yêu cầu đạt chuẩn cao. Đồng thời, chính sách
ưu đãi cần điều chỉnh để phù hợp thuế tối thiểu toàn cầu mà vẫn giữ sức cạnh
tranh; xây dựng nguồn nhân lực chuyên sâu
cho ngành bán dẫn và sản xuất công nghệ cao.
Bất động sản công nghiệp phía Bắc: Cơ hội khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu
19:16, 04/08/2025
Năm 2025: Giá thuê bất động sản công nghiệp tại Việt Nam đã tăng 70%
13:59, 07/07/2025
Cú hích mới tạo đà cho bất động sản công nghiệp bứt phá
Sông Cổ Cò - Dòng chảy hồi sinh, cơ hội đầu tư ven sông Nam Đà Nẵng
Với quyết tâm khơi thông của chính quyền và khát vọng phát triển đô thị - du lịch mới, sông Cổ Cò được kỳ vọng sẽ hồi sinh, mở ra cơ hội đầu tư bất động sản ven sông độc đáo tại Nam Đà Nẵng.
Vĩnh Long mời đầu tư 4 dự án nhà ở xã hội có tổng vốn hơn 2.100 tỷ đồng
Bốn dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 2.100 tỷ đồng được tỉnh Vĩnh Long công bố, gồm: Khu tái định cư Khu công nghiệp Hòa Phú, Nhà ở xã hội trong Khu công nghiệp Hòa Phú, Khu tái định cư – dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2 và Khu hành chính – dân cư phường Long Châu. Hồ sơ đăng ký tham gia dự án sẽ được tiếp nhận từ ngày 15/9 đến 14/10/2025…
Để cơ hội sở hữu nhà ở không vượt xa tầm với của người lao động
Giá bất động sản tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập; sở hữu một căn hộ chung cư đang vượt quá xa tầm với của người lao động và một công chức cần tới gần 26 năm làm việc mới có thể mua được…
Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc: Bộ sưu tập 108 dinh thự giữa ngàn xanh nguyên bản
Gần ba thập kỷ phát triển, Flamingo Holdings được biết đến như “người đánh thức” những vùng đất tiềm ẩn vẻ đẹp nguyên sơ. Và giờ đây, Hồ Núi Cốc - viên ngọc xanh quý giá của miền Bắc - đang lặng lẽ chuyển mình, sẵn sàng tỏa sáng rực rỡ dưới bàn tay tài hoa của Flamingo với kiệt tác Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc.
Khởi công trường liên cấp FPT tại đô thị Eco Central Park của nhà sáng lập Ecopark
Sáng 19/9, hệ thống trường phổ thông liên cấp FPT lần đầu tiên xuất hiện ở Nghệ An, đặt tại đại đô thị Eco Central Park của nhà sáng lập Ecopark được khởi công, đánh dấu bước phát triển mới trong phát triển hệ thống tiện ích của đại đô thị lớn bậc nhất miền Trung.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: