Chủ tịch Quốc hội dự lễ khởi động Dự án Hương lộ 2 kết nối cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây
Thanh Thủy
05/03/2026, 11:57
Sáng 5/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham dự Lễ khởi động Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Hương Lộ 2 - dự án chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031....
Dự án được UBND tỉnh Đồng
Nai chọn để tổ chức khởi động nhằm chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Dự án xây dựng Hương Lộ 2 đã được HĐND tỉnh
thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND (ngày 10/11/2025). Tuyến
đường có chiều dài hơn 9,4 km, được đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh 8 làn xe, lộ
giới 60 m, với tổng mức đầu tư gần 5.900 tỷ đồng. Dự án được triển khai thành 2
dự án thành phần.
Trong đó, Dự án thành phần
1 - bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, có tổng mức đầu tư khoảng 573 tỷ đồng, sử
dụng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Nai, thực hiện trong giai đoạn từ năm
2025 - 2028. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai được giao làm chủ đầu
tư.
Tổng diện tích đất thu hồi
đất khoảng 55,33 ha, trong đó phường Tam Phước khoảng 5,04 ha và xã An Phước khoảng
50,29 ha. Dự án không bố trí tái định cư do không phát sinh hộ dân phải di dời
chỗ ở.
Dự án thành phần 2, đầu
tư xây dựng tuyến đường Hương lộ 2, có tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng, đầu
tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ
tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út, nhấn mạnh dự án đường Hương lộ 2 là minh
chứng cụ thể cho việc đưa Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh vào thực tiễn, thể hiện
quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong việc tập trung nguồn lực đầu tư các công
trình có tính lan tỏa lớn, hình thành trục phát triển mới, góp phần xây dựng đô
thị ngày càng văn minh, hiện đại.
Để dự án được triển khai
đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị lãnh
đạo tỉnh giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, chính quyền các địa
phương liên quan tập trung cao nhất về nhân lực tổ chức triển khai công tác bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.
Đồng thời, xây dựng kế hoạch
thực hiện cụ thể theo từng mốc thời gian, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm đến
ngày 2/9/2026 hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà đầu tư, đồng thời thực
hiện đầy đủ, kịp thời chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người
dân, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.
“Các
đơn vị tập trung thực hiện thật tốt, đạt kết quả cao và lấy dự án bồi thường đường
Hương lộ 2 là dự án kiểu mẫu năm 2026 để lan tỏa đến các dự án hạ tầng giao
thông trọng điểm, không để giải phóng mặt bằng trở thành điểm nghẽn trong công
tác xây dựng cơ bản trong thời gian tới”, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.
