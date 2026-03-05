Chủ tịch Quốc hội dự lễ khởi động Dự án Hương lộ 2 kết nối cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Sáng 5/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham dự Lễ khởi động Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Hương Lộ 2 - dự án chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031....

Dự án được UBND tỉnh Đồng Nai chọn để tổ chức khởi động nhằm chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dự án xây dựng Hương Lộ 2 đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND (ngày 10/11/2025). Tuyến đường có chiều dài hơn 9,4 km, được đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh 8 làn xe, lộ giới 60 m, với tổng mức đầu tư gần 5.900 tỷ đồng. Dự án được triển khai thành 2 dự án thành phần.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Lễ khởi động Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Hương Lộ 2 - Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân.

Trong đó, Dự án thành phần 1 - bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, có tổng mức đầu tư khoảng 573 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Nai, thực hiện trong giai đoạn từ năm 2025 - 2028. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư.

Tổng diện tích đất thu hồi đất khoảng 55,33 ha, trong đó phường Tam Phước khoảng 5,04 ha và xã An Phước khoảng 50,29 ha. Dự án không bố trí tái định cư do không phát sinh hộ dân phải di dời chỗ ở.

Dự án thành phần 2, đầu tư xây dựng tuyến đường Hương lộ 2, có tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại lễ khởi động Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Hương Lộ 2 - Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út, nhấn mạnh dự án đường Hương lộ 2 là minh chứng cụ thể cho việc đưa Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh vào thực tiễn, thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong việc tập trung nguồn lực đầu tư các công trình có tính lan tỏa lớn, hình thành trục phát triển mới, góp phần xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.

Để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị lãnh đạo tỉnh giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, chính quyền các địa phương liên quan tập trung cao nhất về nhân lực tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng mốc thời gian, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm đến ngày 2/9/2026 hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà đầu tư, đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

“Các đơn vị tập trung thực hiện thật tốt, đạt kết quả cao và lấy dự án bồi thường đường Hương lộ 2 là dự án kiểu mẫu năm 2026 để lan tỏa đến các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, không để giải phóng mặt bằng trở thành điểm nghẽn trong công tác xây dựng cơ bản trong thời gian tới”, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.

