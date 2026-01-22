Quảng Ninh đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thẩm định dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh

Giá vàng trong nước và thế giới
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh...
Theo Sở Xây dựng Quảng Ninh, đây là dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, có tính chất liên vùng, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, tổng mức đầu tư rất lớn và áp dụng công nghệ cao. Dự án được đánh giá có tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh cũng như hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia.
Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng Quảng Ninh cho rằng việc tổ chức thẩm định ở cấp Bộ là cần thiết nhằm bảo đảm tính thống nhất, khách quan, tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia và thông lệ quốc tế, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai dự án bảo đảm hiệu quả và tiến độ.
Vì vậy, Sở Xây dựng Quảng Ninh đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể thành phần hồ sơ, tài liệu để địa phương có cơ sở hướng dẫn nhà đầu tư lập, nộp hồ sơ trình thẩm định tại cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng theo đúng quy định pháp luật.
Cùng với đó, Sở Xây dựng Quảng Ninh cũng đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn các nội dung công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của các sở, ngành và chính quyền địa phương tại tỉnh Quảng Ninh và các địa phương có liên quan gồm Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng nhằm hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.
Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh là dự án nhóm A, thuộc loại công trình giao thông đường sắt cấp đặc biệt, do Công ty cổ phần Vinspeed đề xuất đầu tư và đã được giao lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.
Theo phương án nghiên cứu, tuyến đường sắt có điểm đầu tại khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia Cổ Loa, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội và điểm cuối tại khu công viên rừng, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh. Tổng chiều dài tuyến khoảng 120,2 km, đi qua địa bàn 4 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.
Quy mô đầu tư bao gồm xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao với tốc độ thiết kế 350 km/h, riêng đoạn qua khu vực thành phố Hà Nội có tốc độ thiết kế 120 km/h. Trên tuyến bố trí 4 ga hành khách gồm Cổ Loa, Gia Bình, Yên Tử và Hạ Long Xanh, cùng 1 ga tại khu vực Hải Phòng.
Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 157.640 tỷ đồng, tương đương 6,078 tỷ USD. Dự án được đề xuất đầu tư theo hình thức đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư, sử dụng nguồn vốn khác, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm khoảng 15% và vốn vay chiếm khoảng 85%.
Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đang tổ chức thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh theo quy định của pháp luật về đầu tư.
