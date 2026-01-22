Bộ Xây dựng phản hồi doanh nghiệp quan tâm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 22/01/2026
Đan Tiên
22/01/2026, 15:54
Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời các doanh nghiệp về đề xuất tham gia thực hiện Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam...
Văn bản được gửi tới 13 doanh nghiệp quan tâm đến lĩnh vực giao thông vận tải nói chung và Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam nói riêng. Danh sách các doanh nghiệp có văn bản đề xuất tham gia Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải; Liên danh nhà đầu tư Mekolor và Great USA; Công ty cổ phần Xây dựng Thăng Long Quốc gia; Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam; Công ty cổ phần Tập đoàn Vinaconey; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam 3000 – Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FARM13; Công ty cổ phần Phần mềm – Tự động hóa – Điều khiển; Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung; Công ty Trách nhiệm hữu hạn HSC-VN; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Đầu tư Trương Gia; Công ty cổ phần Tập đoàn DISCOVERY; Công ty cổ phần Reign.
Theo Bộ Xây dựng, việc trả lời doanh nghiệp được thực hiện trong bối cảnh Bộ đang triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2025, Nghị quyết số 227/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23/4/2025 của Chính phủ, đồng thời thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Xây dựng cho biết hiện nay đang tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, trong đó có nội dung nghiên cứu, lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp. Trường hợp dự án được triển khai theo phương thức đối tác công – tư hoặc theo hình thức đầu tư kinh doanh, Bộ Xây dựng sẽ thông báo để các doanh nghiệp quan tâm biết và thực hiện việc nộp hồ sơ tham gia đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
Bộ Xây dựng khẳng định luôn sẵn sàng cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến việc triển khai dự án khi nhận được yêu cầu từ phía doanh nghiệp, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, phối hợp để việc triển khai dự án bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.
Liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, Bộ Xây dựng đã chuyển giao nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam cho Ban Quản lý dự án Thăng Long, thay cho Ban Quản lý dự án Đường sắt được giao trước đây. Theo quyết định, Ban Quản lý dự án Thăng Long có trách nhiệm lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ và giá thành của dự án.
Trước đó, Thường trực Chính phủ đã yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí, quy trình và tổ chức đánh giá để lựa chọn phương thức đầu tư hiệu quả, tối ưu, bảo đảm lợi ích quốc gia và nhân dân, đồng thời phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
Trường hợp cần thiết phải bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với từng phương thức đầu tư như đầu tư công, đối tác công – tư hoặc đầu tư kinh doanh, việc đề xuất phải được thực hiện đúng quy trình, quy định, đánh giá kỹ lưỡng tác động, bảo đảm tính khoa học, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
