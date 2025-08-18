Nghệ An tiếp nhận viên chức, người hoạt động không chuyên trách làm công chức cấp xã

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa thống nhất chủ trương tiếp nhận viên chức, người hoạt động không chuyên trách đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào làm công chức tại các xã, phường còn thiếu so với định mức biên chế cấp xã theo hướng dẫn của Trung ương...

Theo đó, đối tượng được tiếp nhận nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn gồm viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập và người hoạt động không chuyên trách. Trong đó, ưu tiên các trường hợp là cấp trưởng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xuống làm cấp phó do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 theo Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nếu có nguyện vọng tiếp tục công tác.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng đồng ý chủ trương bố trí, sắp xếp, tiếp nhận viên chức đơn vị sự nghiệp công lập vào làm công chức tại các xã, phường đã có trong dự kiến phương án bố trí của cấp huyện trước đây.

Việc tiếp nhận áp dụng cho các trường hợp viên chức từng là công chức; các trường hợp lập thiếu, lập sót danh sách; hoặc đã có đơn xin nghỉ theo chế độ nhưng không thuộc diện được nghỉ, nay có nguyện vọng tiếp tục công tác.

Trước đó, ngày 14/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, yêu cầu các sở, ban, ngành lập danh sách tối thiểu 5% cán bộ, công chức trong biên chế của cơ quan, đơn vị để điều động, biệt phái, tăng cường về các xã có khó khăn trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ.

Các lĩnh vực được ưu tiên gồm quản lý đất đai, tài chính, môi trường, xây dựng, công nghệ thông tin và trung tâm hành chính công. Danh sách này phải được gửi về Sở Nội vụ trước 10 giờ ngày 18/8/2025 để tổng hợp.

Nghệ An hiện có 130 xã, phường, giảm 282 đơn vị so với trước khi sắp xếp. Việc bố trí, điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức được xác định là nhiệm vụ cấp thiết nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân sự tại cơ sở, bảo đảm cho bộ máy chính quyền cấp xã hoạt động ổn định, hiệu quả.