Nghiên cứu cho phép bán khống có kiểm soát

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nghiên cứu áp dụng có lộ trình cho phép vay và cho vay chứng khoán, bán khống có kiểm soát thông qua cơ chế giao dịch chứng khoán chờ về, giao dịch trong ngày.

Bộ Tài chính vừa ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 12/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong kế hoạch này sẽ giải quyết nhiều nhiệm vụ giải pháp liên quan đến bán khống, triển khai Đối tác bù trừ Trung tâm (CCP), giải quyết vấn đề yêu cầu ứng trước tiền mua chứng khoán....

Theo đó, đối với các nhiệm vụ giải pháp dài hạn, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con nghiên cứu áp dụng có lộ trình cho phép vay và cho vay chứng khoán, bán khống có kiểm soát thông qua cơ chế giao dịch chứng khoán chờ về, giao dịch trong ngày.

Quy định và lộ trình triển khai cho phép vay và cho vay chứng khoán, giao dịch bán khống có kiểm soát. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2028.

Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con; Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ phát triển hạ tầng thanh toán, bù trừ tiên tiến đáp ứng cơ chế thanh toán giao dịch không yêu cầu ký quỹ 100%, cơ chế Đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Thời gian thực hiện trong năm 2027.

Cục Đầu tư nước ngoài được yêu cầu rà soát quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài để tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và đưa ra khỏi danh mục những ngành nghề không cần thiết hạn chế về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Rà soát danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, nghiên cứu, xem xét đề xuất mở rộng hoặc loại bỏ hạn chế sở hữu nước ngoài đối với các lĩnh vực không liên quan đến an ninh quốc gia theo quy định, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư; Thường xuyên rà soát, tăng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài đối với các ngành nghề hiện đang hạn chế tiếp cận về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

Trên cơ sở kết quả rà soát, Vụ Pháp chế đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 31/2021/NĐ-CP trên cơ sở kết quả rà soát và đề xuất của Cục Đầu tư nước ngoài (nếu có đề xuất các văn bản nêu trên).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nghiên cứu, kiến nghị, giải pháp nhằm tiếp tục minh bạch thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tạo điều kiện tiếp cận thông tin bình đẳng cho nhà đầu tư nước ngoài. Thời gian thực hiện trong năm 2026-2027 và kéo dài về sau.

Với các giải pháp ngắn hạn trước mắt, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giải quyết vấn đề "Yêu cầu ứng trước tiền mua chứng khoán” nhằm tháo gỡ rào cản yêu cầu ký quỹ trước khi giao dịch trong thời gian chưa triển khai cơ sở Đối tác Bù trừ Trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán cơ sở Việt Nam.

Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế giao dịch không yêu cầu có đủ tiền khi đặt lệnh mua chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung các Thông tư cho phép thực hiện cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài; Thông tư số 18/2025/TTBTC ngày 26/4/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 119/2020/TT-BTC và Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Nghiên cứu, kiến nghị, giải pháp nhằm tiếp tục minh bạch thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tạo điều kiện tiếp cận thông tin bình đẳng cho nhà đầu tư nước ngoài.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin cho thị trường chứng khoán, thời hạn hoàn thành là năm 2025-2030.