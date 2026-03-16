Triển khai Dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) theo hình thức đầu tư công

Tỉnh Điện Biên được giao làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) và hoàn thiện các thủ tục bố trí nguồn vốn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 237/TTg-CN về Dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1.

Theo văn bản, trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng ý giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên làm cơ quan chủ quản triển khai Dự án theo hình thức đầu tư công. Nhiệm vụ này thay thế vai trò cơ quan có thẩm quyền đã được giao trước đó tại Văn bản số 538/TTg-CN ngày 23/6/2022.

Về nguồn vốn, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính và tỉnh Điện Biên triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư do ngân sách tỉnh Điện Biên bảo đảm, còn ngân sách trung ương hỗ trợ chi phí xây lắp.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên có trách nhiệm rà soát kỹ lưỡng, xây dựng và tổ chức triển khai Dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của thông tin, số liệu của Dự án.

Đồng thời, tỉnh cần hoàn thiện các thủ tục đầu tư, chủ động bố trí nguồn vốn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và triển khai dự án bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, không để xảy ra lãng phí, thất thoát, tham nhũng hay lợi ích nhóm.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính được giao rà soát tổng mức ngân sách trung ương hỗ trợ chi phí xây lắp, đồng thời đề xuất phương án bố trí nguồn vốn phù hợp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công.

Tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu quốc tế Tây Trang là một phần của trục đường bộ cao tốc kết nối từ Thủ đô Hà Nội lên khu vực Tây Bắc. Đoạn Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu quốc tế Tây Trang có tổng chiều dài khoảng 155 km và hiện đang trong quá trình lập chủ trương đầu tư, trong đó phần đi qua địa phận tỉnh Điện Biên dài 75,3 km.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ đầu tư đoạn tuyến đến khu vực phường Mường Thanh với chiều dài 48,3 km, tổng mức đầu tư khoảng 23.252 tỷ đồng. Giai đoạn 2 tiếp tục kéo dài tuyến đến cửa khẩu Tây Trang với chiều dài 27 km, tổng mức đầu tư dự kiến 8.717 tỷ đồng.

Theo thiết kế, tuyến cao tốc có quy mô nền đường rộng 22 m, bố trí đủ 4 làn xe, dải phân cách, dải an toàn và làn dừng xe khẩn cấp liên tục, với tốc độ thiết kế khoảng 80 km/h. Phạm vi thực hiện Dự án trong giai đoạn 1 bắt đầu từ ranh giới địa phận tỉnh Điện Biên và đi qua 5 xã, phường gồm Mường Lạn, Mường Ảng, Mường Phăng, phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh.

Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng cho Dự án khoảng 766,29 ha, trong đó diện tích phục vụ giải phóng mặt bằng khoảng 576,2 ha, diện tích bãi đổ thải khoảng 190,02 ha; dự kiến có khoảng 276 hộ dân phải di dời, tái định cư.