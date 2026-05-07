Thứ Sáu, 08/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

“Ngon, sạch và công bằng”: Triết lý Slow Food mở ra nhịp cầu hợp tác mới giữa Italia và Việt Nam

Chu Khôi

07/05/2026, 15:00

Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, thông điệp “chậm lại để sống chất lượng hơn” từ phong trào Slow Food đang vượt khỏi khuôn khổ một xu hướng ẩm thực để trở thành lời nhắc về cách con người ứng xử với thực phẩm, môi trường và cộng đồng. Chính từ những giá trị tưởng chừng giản đơn ấy, một nhịp cầu hợp tác mới giữa Italia và Việt Nam đang được hình thành bền vững hơn, nhân văn hơn và giàu bản sắc hơn...

Các diễn giả chia sẻ tại hội thảo.
Các diễn giả chia sẻ tại hội thảo.

Trong dòng chảy hiện đại của ngành thực phẩm toàn cầu, nơi tốc độ sản xuất và tiêu dùng ngày càng được đẩy lên cao, một triết lý tưởng chừng giản dị lại đang trở thành xu hướng được nhiều quốc gia theo đuổi: "Đề cao chất lượng hơn số lượng". Đây cũng là thông điệp xuyên suốt Hội thảo “Lối sống Italia và phong trào thức ăn chậm (Slow Food): Chất lượng hơn số lượng” do Đại sứ quán Italia tại Việt Nam tổ chức mới đây nhân Ngày “Made in Italia” năm 2026.

Không chỉ là một sự kiện văn hóa - ẩm thực, hội thảo còn mở ra góc nhìn sâu sắc về tương lai của hệ thống lương thực toàn cầu, nơi các giá trị về truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và bản sắc địa phương ngày càng trở thành những tiêu chí cốt lõi.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco Della Seta nhấn mạnh rằng: các yếu tố như chất lượng, tính minh bạch và trách nhiệm không còn là giá trị bổ sung, mà đã trở thành nền tảng định hình tương lai ngành thực phẩm thế giới. Theo ông, cả Italia và Việt Nam đều có chung một lợi thế đặc biệt: nền nông nghiệp lâu đời gắn chặt với văn hóa, công nghệ và đời sống cộng đồng.

Triết lý của phong trào Slow Food càng trở nên có ý nghĩa sâu sắc. Ra đời tại Italia cách đây 40 năm, Slow Food theo đuổi nguyên tắc “ngon, sạch và công bằng” - thực phẩm không chỉ phải ngon về hương vị, sạch với môi trường mà còn công bằng với người sản xuất và cộng đồng địa phương".
Ông Marco Della Seta, Đại sứ Italia tại Việt Nam. 

Điều đáng chú ý là sau 5 năm hiện diện tại Việt Nam, phong trào này đang cho thấy sự tương thích mạnh mẽ với văn hóa và đời sống bản địa. Từ những làng nghề truyền thống, các sản phẩm OCOP, nông nghiệp hữu cơ cho đến xu hướng tiêu dùng xanh, Việt Nam đang sở hữu nhiều nền tảng để phát triển mô hình thực phẩm bền vững theo tinh thần Slow Food.

Đại sứ Marco Della Seta cho rằng đây chính là điểm giao thoa đầy tiềm năng giữa hai quốc gia. Những hoạt động như hội thảo lần này không chỉ thúc đẩy trao đổi văn hóa mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, đầu bếp, nông dân, chuyên gia và cộng đồng sáng tạo trong lĩnh vực thực phẩm.

Ở góc độ quản lý nhà nước, TS Phạm Ngọc Mậu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho rằng những giá trị mà Slow Food theo đuổi có nhiều điểm tương đồng với định hướng phát triển nông nghiệp của Việt Nam hiện nay.

Các diễn giả chụp ảnh chung tại hội thảo.
Các diễn giả chụp ảnh chung tại hội thảo.

Theo TS Phạm Ngọc Mậu, Việt Nam có hệ thống sản phẩm địa phương phong phú, nhiều mô hình sản xuất gắn với tri thức bản địa và sinh kế cộng đồng. Đây chính là nền tảng quan trọng để thúc đẩy các mô hình nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị thực phẩm và bảo tồn văn hóa ẩm thực truyền thống.

Đánh giá cao hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Italia trong thời gian qua, TS Phạm Ngọc Mậu bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, đổi mới công nghệ, phát triển chuỗi giá trị và xây dựng hệ thống lương thực có trách nhiệm hơn trong tương lai.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý của phong trào tại Việt Nam đến từ Cộng đồng Slow Food Hà Nội - tổ chức được thành lập năm 2020 với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Italia tại Việt Nam.

Bà Phạm Thị Ngọc Bích, người sáng lập cộng đồng, cho biết mục tiêu của Slow Food Hà Nội không chỉ dừng ở việc quảng bá ẩm thực mà còn hướng tới thay đổi nhận thức về tiêu dùng và lối sống. Triết lý “thực phẩm ngon - sạch - công bằng cho tất cả mọi người” được hiện thực hóa qua hàng loạt hoạt động thiết thực dành cho giới trẻ và cộng đồng.

Trong những năm qua, cộng đồng đã phối hợp với các trường đại học triển khai chương trình “World Disco Soup” nhằm nâng cao nhận thức về lãng phí thực phẩm và biến đổi khí hậu; tổ chức nhiều tọa đàm cho sinh viên về nông nghiệp hữu cơ, chế độ ăn lành mạnh; đồng thời xây dựng các hành trình “Slow Travel” đưa du khách khám phá chiều sâu văn hóa và ẩm thực các vùng miền Việt Nam.

Không chỉ dừng ở triết lý sống, hội thảo còn cho thấy hướng tiếp cận hiện đại của Italia trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm. Đại diện các doanh nghiệp hàng đầu như Unitec S.p.A và CSO Italia đã chia sẻ nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng nông sản, kéo dài vòng đời hoa quả tươi và tối ưu hóa chuỗi chế biến thực phẩm.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Italia, hướng tới phát triển bền vững

21:35, 13/04/2026

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Italia, hướng tới phát triển bền vững

Việt Nam là thị trường chiến lược hàng đầu của Italia tại ASEAN

10:26, 01/04/2026

Việt Nam là thị trường chiến lược hàng đầu của Italia tại ASEAN

Từ khóa:

chất lượng thực phẩm Cộng đồng Slow Food Hà Nội Đại sứ Italia Marco Della Seta giá trị thực phẩm Hội thảo Slow Food hợp tác nông nghiệp Việt Nam Italia Ngày Made in Italia 2026 nông nghiệp bền vững phong trào thức ăn chậm tiêu dùng xanh

Đọc thêm

Hoa Kỳ xem xét điều tra “kép” đối với máy nén khí Việt Nam

Hoa Kỳ xem xét điều tra “kép” đối với máy nén khí Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều tra phòng vệ thương mại đối với sản phẩm máy nén khí nhập khẩu từ Việt Nam, Malaysia và Trung Quốc với cáo buộc gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa...

Thuốc lá lậu khiến ngân sách Nhà nước thất thu 5.000 - 6.000 tỷ đồng/năm

Thuốc lá lậu khiến ngân sách Nhà nước thất thu 5.000 - 6.000 tỷ đồng/năm

Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu thuốc lá ngày càng tinh vi và manh động, các chuyên gia cảnh báo tình trạng này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm mà còn bóp nghẹt các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý và tăng cường chế tài xử phạt được xem là "chìa khóa" để giải quyết tận gốc vấn đề này…

Đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu khẩn cấp vaccine SAT1

Đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu khẩn cấp vaccine SAT1

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu vaccine phòng bệnh lở mồm long móng serotype SAT1, loại đã được cơ quan có thẩm quyền của các nước cấp phép lưu hành, nhằm chủ động ứng phó với nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam...

Quảng Trị: Thực hiện đốt than thành công tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I

Quảng Trị: Thực hiện đốt than thành công tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I là một trong những công trình nguồn điện trọng điểm trong Quy hoạch điện, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời hướng tới phát triển trung tâm năng lượng theo định hướng xanh – sạch – bền vững…

VCCI: Cần chủ động ứng phó rủi ro từ Báo cáo Đặc biệt 301 của Hoa Kỳ

VCCI: Cần chủ động ứng phó rủi ro từ Báo cáo Đặc biệt 301 của Hoa Kỳ

Việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào nhóm cảnh báo cao nhất về sở hữu trí tuệ trong Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 đang đặt ra những thách thức chưa từng có, tiềm ẩn rủi ro về các biện pháp trừng phạt thuế quan diện rộng…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp Ấn Độ

Tiêu điểm

2

Cá nhân mua ròng gần 1.000 tỷ đồng, gom nhiều nhất FPT

Chứng khoán

3

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Doanh nghiệp Việt cần tiên phong làm chủ AI, UAV chiến lược

Kinh tế số

4

Việt Nam – Ấn Độ thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, kết nối chuỗi giá trị

Tiêu điểm

5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam - Ấn Độ

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy