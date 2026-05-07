“Ngon, sạch và công bằng”: Triết lý Slow Food mở ra nhịp cầu hợp tác mới giữa Italia và Việt Nam
Chu Khôi
07/05/2026, 15:00
Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, thông điệp “chậm lại để sống chất lượng hơn” từ phong trào Slow Food đang vượt khỏi khuôn khổ một xu hướng ẩm thực để trở thành lời nhắc về cách con người ứng xử với thực phẩm, môi trường và cộng đồng. Chính từ những giá trị tưởng chừng giản đơn ấy, một nhịp cầu hợp tác mới giữa Italia và Việt Nam đang được hình thành bền vững hơn, nhân văn hơn và giàu bản sắc hơn...
Trong dòng chảy hiện đại của ngành thực phẩm toàn cầu,
nơi tốc độ sản xuất và tiêu dùng ngày càng được đẩy lên cao, một triết lý tưởng
chừng giản dị lại đang trở thành xu hướng được nhiều quốc gia theo đuổi: "Đề cao
chất lượng hơn số lượng". Đây cũng là thông điệp xuyên suốt Hội thảo “Lối sống Italia
và phong trào thức ăn chậm (Slow Food): Chất lượng hơn số lượng” do Đại sứ quán
Italia tại Việt Nam tổ chức mới đây nhân Ngày “Made in Italia” năm 2026.
Không chỉ là một sự kiện văn hóa - ẩm thực, hội thảo còn
mở ra góc nhìn sâu sắc về tương lai của hệ thống lương thực toàn cầu, nơi các
giá trị về truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và bản sắc
địa phương ngày càng trở thành những tiêu chí cốt lõi.
Phát biểu khai mạc, Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco
Della Seta nhấn mạnh rằng: các yếu tố như chất lượng, tính minh bạch và trách
nhiệm không còn là giá trị bổ sung, mà đã trở thành nền tảng định hình tương
lai ngành thực phẩm thế giới. Theo ông, cả Italia và Việt Nam đều có chung một
lợi thế đặc biệt: nền nông nghiệp lâu đời gắn chặt với văn hóa, công nghệ và đời
sống cộng đồng.
Điều đáng chú ý là sau 5 năm hiện diện tại Việt Nam,
phong trào này đang cho thấy sự tương thích mạnh mẽ với văn hóa và đời sống bản
địa. Từ những làng nghề truyền thống, các sản phẩm OCOP, nông nghiệp hữu cơ cho
đến xu hướng tiêu dùng xanh, Việt Nam đang sở hữu nhiều nền tảng để phát triển
mô hình thực phẩm bền vững theo tinh thần Slow Food.
Đại sứ Marco Della Seta cho rằng đây chính là điểm giao
thoa đầy tiềm năng giữa hai quốc gia. Những hoạt động như hội thảo lần này
không chỉ thúc đẩy trao đổi văn hóa mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa
cơ quan quản lý, doanh nghiệp, đầu bếp, nông dân, chuyên gia và cộng đồng sáng
tạo trong lĩnh vực thực phẩm.
Ở góc độ quản lý nhà nước, TS Phạm Ngọc Mậu, Phó Vụ
trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho rằng những giá trị
mà Slow Food theo đuổi có nhiều điểm tương đồng với định hướng phát triển nông
nghiệp của Việt Nam hiện nay.
Theo TS Phạm Ngọc Mậu, Việt Nam có hệ thống sản phẩm địa phương phong
phú, nhiều mô hình sản xuất gắn với tri thức bản địa và sinh kế cộng đồng. Đây
chính là nền tảng quan trọng để thúc đẩy các mô hình nông nghiệp bền vững, nâng
cao giá trị thực phẩm và bảo tồn văn hóa ẩm thực truyền thống.
Đánh giá cao hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Italia
trong thời gian qua, TS Phạm Ngọc Mậu bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác
trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, đổi mới công nghệ, phát triển chuỗi giá
trị và xây dựng hệ thống lương thực có trách nhiệm hơn trong tương lai.
Một trong những dấu ấn đáng chú ý của phong trào tại Việt
Nam đến từ Cộng đồng Slow Food Hà Nội - tổ chức được thành lập năm 2020 với sự
hỗ trợ của Đại sứ quán Italia tại Việt Nam.
Bà Phạm Thị Ngọc Bích, người sáng lập cộng đồng, cho biết
mục tiêu của Slow Food Hà Nội không chỉ dừng ở việc quảng bá ẩm thực mà còn hướng
tới thay đổi nhận thức về tiêu dùng và lối sống. Triết lý “thực phẩm ngon - sạch
- công bằng cho tất cả mọi người” được hiện thực hóa qua hàng loạt hoạt động thiết
thực dành cho giới trẻ và cộng đồng.
Trong những năm qua, cộng đồng đã phối hợp với các trường
đại học triển khai chương trình “World Disco Soup” nhằm nâng cao nhận thức về
lãng phí thực phẩm và biến đổi khí hậu; tổ chức nhiều tọa đàm cho sinh viên về nông
nghiệp hữu cơ, chế độ ăn lành mạnh; đồng thời xây dựng các hành trình “Slow
Travel” đưa du khách khám phá chiều sâu văn hóa và ẩm thực các vùng miền Việt
Nam.
Không chỉ dừng ở triết lý sống, hội thảo còn cho thấy hướng
tiếp cận hiện đại của Italia trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm. Đại diện các
doanh nghiệp hàng đầu như Unitec S.p.A và CSO Italia đã chia sẻ nhiều giải pháp
đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng nông sản, kéo dài vòng đời hoa quả
tươi và tối ưu hóa chuỗi chế biến thực phẩm.
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Italia, hướng tới phát triển bền vững
21:35, 13/04/2026
Việt Nam là thị trường chiến lược hàng đầu của Italia tại ASEAN
Hoa Kỳ xem xét điều tra “kép” đối với máy nén khí Việt Nam
Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều tra phòng vệ thương mại đối với sản phẩm máy nén khí nhập khẩu từ Việt Nam, Malaysia và Trung Quốc với cáo buộc gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa...
Thuốc lá lậu khiến ngân sách Nhà nước thất thu 5.000 - 6.000 tỷ đồng/năm
Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu thuốc lá ngày càng tinh vi và manh động, các chuyên gia cảnh báo tình trạng này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm mà còn bóp nghẹt các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý và tăng cường chế tài xử phạt được xem là "chìa khóa" để giải quyết tận gốc vấn đề này…
Đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu khẩn cấp vaccine SAT1
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu vaccine phòng bệnh lở mồm long móng serotype SAT1, loại đã được cơ quan có thẩm quyền của các nước cấp phép lưu hành, nhằm chủ động ứng phó với nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam...
Quảng Trị: Thực hiện đốt than thành công tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I là một trong những công trình nguồn điện trọng điểm trong Quy hoạch điện, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời hướng tới phát triển trung tâm năng lượng theo định hướng xanh – sạch – bền vững…
VCCI: Cần chủ động ứng phó rủi ro từ Báo cáo Đặc biệt 301 của Hoa Kỳ
Việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào nhóm cảnh báo cao nhất về sở hữu trí tuệ trong Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 đang đặt ra những thách thức chưa từng có, tiềm ẩn rủi ro về các biện pháp trừng phạt thuế quan diện rộng…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: