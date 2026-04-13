Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Italia, hướng tới phát triển bền vững

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam và Italia có nhiều điều kiện thuận lợi để bổ trợ cho nhau, cùng phát huy thế mạnh riêng nhằm hướng tới các mục tiêu tăng trưởng bền vững, bao trùm và tự cường.

Tiếp tục chuyến công tác tại thành phố Milan, Italia, sáng 13/4 theo giờ địa phương (chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Tọa đàm Chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Italia.

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ sau 4 thập kỷ đổi mới, mở cửa và hội nhập, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ.

Hiện nay, Việt Nam đang triển khai ba đột phá chiến lược: Phát triển hạ tầng chiến lược; Hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế tri thức.

Hiện quy mô nền kinh tế Việt Nam ước đạt khoảng 514 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN. Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025 đạt 5.026 USD/năm, đưa Việt Nam vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Việt Nam thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới, với tổng vốn FDI thu hút lũy kế đạt khoảng 530 tỷ USD, trong đó năm 2025 Việt Nam tiếp tục là điểm đến ổn định và bền vững của dòng vốn đầu tư quốc tế với tổng vốn đăng ký đạt trên 38,4 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và ngài Raffaele Cattaneo, Quốc vụ khanh vùng Lombardia. Ảnh: Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Việt Nam và Italia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được xây dựng trên nền tảng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới những giá trị chung về hòa bình, phát triển và thịnh vượng. Trong những năm qua, quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Italia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu. Ngược lại, Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động, đang phát triển nhanh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với môi trường đầu tư ngày càng cải thiện, lực lượng lao động trẻ, thị trường rộng lớn và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đây chính là những điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường hợp tác, bổ trợ cho nhau cùng phát triển.

Tính đến nay, các nhà đầu tư từ Italia đã đầu tư vào Việt Nam 167 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 633 triệu USD, đứng thứ 31/154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Về tổng thể, quy mô hợp tác đầu tư giữa hai nước tuy còn khiêm tốn nhưng tiềm năng hợp tác là rất lớn.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng trên thế giới, Việt Nam và Italia có nhiều điều kiện thuận lợi để bổ trợ cho nhau, cùng phát huy thế mạnh riêng nhằm hướng tới các mục tiêu tăng trưởng bền vững, bao trùm và tự cường.

Các đại biểu Đoàn cấp cao Việt Nam tham dự Tọa đàm. Ảnh: Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ tọa đàm có ý nghĩa rất quan trọng, là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức hiệp hội hai nước cùng trao đổi, chia sẻ tầm nhìn, kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên chuyển tinh thần hợp tác thành kết quả cụ thể, tập trung vào các định hướng hợp tác ưu tiên sau:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ thể chế, pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động thương mại và đầu tư giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đang được triển khai hiệu quả.

Thứ hai, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà Italia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: công nghiệp chế tạo, công nghệ cao, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, hạ tầng, công nghiệp hỗ trợ, chế biến thực phẩm…

Thứ ba, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thứ tư, phát huy vai trò của Quốc hội hai nước trong việc giám sát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, thuận lợi cho các hoạt động hợp tác lâu dài.

Tại tọa đàm, bà Veronica Squinzi – Phó Chủ tịch phụ trách Quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp vùng Lombardia, thuộc Liên đoàn công nghiệp và giới chủ Italia khẳng định việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và công nghiệp với Việt Nam có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, căng thẳng địa chính trị gia tăng và chuỗi giá trị đang tái cấu trúc mạnh mẽ.

Phía Lombardia đánh giá Việt Nam là đối tác ổn định, có nền tảng cải cách kinh tế vững chắc và hội nhập quốc tế sâu rộng, phù hợp để cùng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế và hướng tới phát triển bền vững, bao trùm.