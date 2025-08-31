Người dân cả nước phấn khởi nhận quà Tết Độc lập

Ngày 31/8, trên khắp cả nước, người dân trong niềm vui hân hoan, đã đến các nhà văn hoá xóm thôn để nhận tiền quà tặng Tết Độc lập – Quốc khánh từ Chính phủ. Món quà 100.000 đồng/người không chỉ nằm trong tay, mà còn nằm trong mỗi trái tim của người dân – như một minh chứng sống động cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân…

Trước đó, ngày 28/8/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 149/CĐ-TTg về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Công điện nêu rõ: “Trong không khí cả nước tưng bừng phấn khởi, để tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể Nhân dân, triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị cho chủ trương tổ chức tặng quà cho toàn dân, với mức 100.000 đồng/người”.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, toàn thể người dân Việt Nam được nhận một món quà từ Trung ương nhân dịp Tết Độc lập. Chính sách này vừa là sự tri ân, vừa là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết dân tộc, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

NIỀM VUI TỪ KHU CHUNG CƯ ĐẾN THÔN XÓM

Chiều 31/8/2025, tại xã An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội), không khí tại chung cư Gemek (Tổ dân phố số 4) rất sôi nổi. Ngay từ đầu giờ chiều, hàng trăm cư dân đã tập trung tại khu sinh hoạt cộng đồng để làm thủ tục nhận quà.

Ông Hoàng Văn Ngọc, cư dân tòa Gemek, xúc động chia sẻ: “Tết Độc lập năm nay thực sự đặc biệt. Gia đình tôi 4 người được nhận 400.000 đồng. Đây không chỉ là khoản tiền mà là sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước dành cho mỗi công dân. Tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi cùng bà con được gọi tên, ký nhận và cầm trên tay món quà mang ý nghĩa lớn lao”.

Văn bản thông báo phát tiền của UBND xã An Khánh, Hà Nội.

Ông Tống Đức Hồng, Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 2 (Cụm chung cư Thăng Long Victory) xã An Khánh, cho hay: Chúng tôi đã thông báo đến toàn thể nhân dân trong tổ dân phố đến tại Nhà sinh hoạt cộng đồng tầng 2, toà T3 để nhận quà vào hồi 20h00 tối 31/8/2025. Mỗi hộ đại diện 1 người là chủ hộ hoặc người đại diện hộ, mang theo điện thoại thông minh để đối chiếu, kiểm tra.

"Hiện Tổ dân phố số 2 mới nhận được số kinh phí của 4.510 nhân khẩu của danh sách đăng ký hộ khẩu tại cụm chung cư Thăng Long Victory. Những trường hợp các hộ bị sót hoặc chưa đăng ký hộ khẩu ở xã An Khánh thì có thể về nơi đăng ký hộ khẩu ở địa phương cũ để nhận tiền; hoặc đến báo lại cho cán bộ Tổ dân phố tổng hợp danh sách đề nghị tiếp. Tổ phát quà sẽ chỉ phát trong ngày 31/8, các trường hợp chưa nhận, thì sau ngày nghỉ 2/9/2025 sẽ đến nhận”, ông Hồng chia sẻ.

Một cháu bé ở chung cư Gemek (Tổ dân phố số 4) xã An Khánh háo hức cùng mẹ đến nhận tiền quà 2/9 cho cả gia đình.

Theo UBND xã An Khánh, để thuận tiện cho người dân, chính quyền bố trí các điểm phát tại nhà văn hóa từng thôn, xóm; riêng các khu chung cư có điểm phát tại tổ dân phố. Cán bộ trực tiếp hướng dẫn, bảo đảm thủ tục nhanh gọn, minh bạch, an toàn. Các địa điểm phát tiền sẽ hoạt động từ 14 giờ chiều đến tối 31/8. Các trường hợp vì lý do nào đó (về quê hoặc đi du lịch, bận công tác) không có mặt ở xã An Khánh để đến nhận tiền trong ngày này, xã sẽ tiếp tục phát tiền tại UBND xã từ ngày 3/9 đến ngày 15/9/2025.

Ngay sau khi Công điện được ban hành, xã Thanh Trì (Hà Nội) huy động cả hệ thống chính trị tham gia. Danh sách nhân khẩu được rà soát kỹ, phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Văn hóa – Xã hội, Công an xã, Đoàn Thanh niên và các thôn, xóm. UBND xã đã bố trí nhiều điểm phát quà tại các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa cộng đồng để bảo đảm thuận tiện cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Huyền, người dân thôn Cổ Điển B, phấn khởi nói: “Nghe tin Nhà nước tặng quà, cả gia đình tôi đều vui mừng. Dù giá trị không lớn, nhưng đây là sự quan tâm thiết thực. Chúng tôi cảm thấy thêm gắn bó với cộng đồng, tự hào về lịch sử và càng biết ơn những thế hệ đi trước đã hy sinh để đất nước có ngày hôm nay”.

“Món quà 100.000 đồng/người là sự tri ân, khơi dậy tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc. Chúng tôi triển khai song song cả phương thức chi trả trực tiếp và qua ứng dụng VNeID để bảo đảm đúng đối tượng, tránh trùng lặp. Đồng thời, xã tăng cường tuyên truyền để người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên mạng, chỉ tiếp nhận thông tin từ kênh chính thống”, ông Lã Văn Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Trì.

NINH BÌNH LAN TOẢ TINH THẦN ĐOÀN KẾT TỪ LÀNG QUÊ.

Không chỉ tại Hà Nội, các địa phương khác cũng nhanh chóng triển khai. UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 109/UBND-VP5, giao Sở Tài chính, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước cùng các sở, ngành, UBND xã phường phối hợp rà soát, thống kê, tổ chức chi trả kịp thời. Song song, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh qua báo, đài địa phương, góp phần tạo không khí phấn khởi, đoàn kết.

Người dân xóm Hải Trung 19, xã Hải Hậu nhận tiền quà 2/9 tại Nhà văn hoá xóm. Ảnh Chu Khôi.

Chiều 31/8, tại xóm Hải Trung 19, xã Hải Hậu (Ninh Bình), buổi phát quà diễn ra từ 14 giờ. Tôi đến đây vào lúc 18 giờ, ghi nhận hầu hết bà con đã hoàn tất thủ tục, nhiều gia đình đã nhận tiền quà và sớm trở về trong niềm hân hoan. Chỉ còn một số hộ dân vẫn nán lại để ký nhận phần quà của mình.

“Món quà này tuy không nhiều nhưng chứa đựng ý nghĩa tinh thần rất lớn. Đảng và Chính phủ đã quan tâm đến từng người dân, từ miền núi đến đồng bằng, từ thành thị đến nông thôn. Đây chính là nguồn động viên quý báu”, một người dân tại Hải Trung bày tỏ.

Tại xã Hải Hậu, bên cạnh việc trao quà, còn diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, mít tinh, diễu hành, thi bơi chải, biểu diễn đi cà kheo, thi thể thao... giữa các xã thuộc huyện Hải Hậu cũ, tạo nên bầu không khí hân hoan, gắn kết cộng đồng.

Không khí Tết Độc lập - Quốc khánh năm 2025 tại xã Hải Hậu. Ảnh Chu Khôi.

Những phần quà giản dị nhưng ấm áp đã trở thành cầu nối tinh thần, biểu tượng của sự đồng lòng, chung sức vì tương lai đất nước. Mức hỗ trợ 100.000 đồng/người không phải là lớn về vật chất, nhưng lại mang giá trị tinh thần to lớn, nhắc nhở về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, khẳng định bản chất Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Đồng thời, đây cũng là dịp để các địa phương củng cố thêm mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền và Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

Nhiều ý kiến người dân cho rằng việc cả nước cùng nhau nhận quà vào dịp Tết Độc lập đã tạo ra một dấu ấn tinh thần sâu đậm. Không chỉ là khoản hỗ trợ, đó còn là sự sẻ chia, lan tỏa niềm vui, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo nên không khí phấn khởi, đoàn kết trong cộng đồng.