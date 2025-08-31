Người dân cả nước phấn khởi nhận quà Tết Độc lập

Ngày 31/8, trên khắp cả nước, người dân trong niềm vui hân hoan, đã đến các nhà văn hoá xóm thôn để nhận tiền quà tặng Tết Độc lập – Quốc khánh từ Chính phủ. Món quà 100.000 đồng/người không chỉ nằm trong tay, mà còn nằm trong mỗi trái tim của người dân – như một minh chứng sống động cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân…
Trước đó, ngày 28/8/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 149/CĐ-TTg về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Công điện nêu rõ: “Trong không khí cả nước tưng bừng phấn khởi,
để tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể
Nhân dân, triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ
đã trình Bộ Chính trị cho chủ trương tổ chức tặng quà cho toàn dân, với mức
100.000 đồng/người”.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, toàn thể người dân Việt
Nam được nhận một món quà từ Trung ương nhân dịp Tết Độc lập. Chính
sách này vừa là sự tri ân, vừa là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết dân
tộc, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
NIỀM VUI TỪ KHU CHUNG CƯ ĐẾN THÔN XÓM
Chiều 31/8/2025, tại xã An Khánh (huyện Hoài Đức,
Hà Nội), không khí tại chung cư Gemek (Tổ dân phố số 4) rất sôi nổi. Ngay từ đầu giờ chiều, hàng
trăm cư dân đã tập trung tại khu sinh hoạt cộng đồng để làm thủ tục nhận quà.
Ông Hoàng Văn Ngọc, cư dân tòa Gemek, xúc động chia sẻ:
“Tết Độc lập năm nay thực sự đặc biệt. Gia đình tôi 4 người được nhận 400.000 đồng.
Đây không chỉ là khoản tiền mà là sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước
dành cho mỗi công dân. Tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi cùng bà con được gọi
tên, ký nhận và cầm trên tay món quà mang ý nghĩa lớn lao”.
Ông Tống Đức Hồng, Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 2 (Cụm
chung cư Thăng Long Victory) xã An Khánh, cho hay: Chúng tôi đã thông báo đến
toàn thể nhân dân trong tổ dân phố đến tại Nhà sinh hoạt cộng đồng tầng 2, toà T3
để nhận quà vào hồi 20h00 tối 31/8/2025. Mỗi hộ đại diện 1 người là chủ hộ hoặc
người đại diện hộ, mang theo điện thoại thông minh để đối chiếu, kiểm tra.
"Hiện
Tổ dân phố số 2 mới nhận được số kinh phí của 4.510 nhân khẩu của danh sách
đăng ký hộ khẩu tại cụm chung cư Thăng Long Victory. Những trường hợp các hộ bị
sót hoặc chưa đăng ký hộ khẩu ở xã An Khánh thì có thể về nơi đăng ký hộ khẩu ở
địa phương cũ để nhận tiền; hoặc đến báo lại cho cán bộ Tổ dân phố tổng hợp
danh sách đề nghị tiếp. Tổ phát quà sẽ chỉ phát trong ngày 31/8, các trường hợp
chưa nhận, thì sau ngày nghỉ 2/9/2025 sẽ đến nhận”, ông Hồng chia sẻ.
Theo UBND xã An Khánh, để thuận tiện cho người dân, chính
quyền bố trí các điểm phát tại nhà văn hóa từng thôn, xóm; riêng các khu chung
cư có điểm phát tại tổ dân phố. Cán bộ trực tiếp hướng dẫn, bảo đảm thủ tục
nhanh gọn, minh bạch, an toàn. Các địa điểm phát tiền sẽ hoạt động từ 14 giờ
chiều đến tối 31/8. Các trường hợp vì lý do nào đó (về quê hoặc đi du lịch, bận
công tác) không có mặt ở xã An Khánh để đến nhận tiền trong ngày này, xã sẽ tiếp
tục phát tiền tại UBND xã từ ngày 3/9 đến ngày 15/9/2025.
Ngay sau khi Công điện được ban hành, xã Thanh Trì (Hà Nội)
huy động cả hệ thống chính trị tham gia. Danh sách nhân khẩu được rà soát kỹ,
phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Văn hóa – Xã hội, Công an xã, Đoàn Thanh niên và
các thôn, xóm. UBND xã đã bố trí nhiều điểm phát quà tại các nhà văn hóa, trung
tâm văn hóa cộng đồng để bảo đảm thuận tiện cho người dân.
Bà Nguyễn Thị Huyền, người dân thôn Cổ Điển B, phấn khởi
nói: “Nghe tin Nhà nước tặng quà, cả gia đình tôi đều vui mừng. Dù giá trị
không lớn, nhưng đây là sự quan tâm thiết thực. Chúng tôi cảm thấy thêm gắn bó
với cộng đồng, tự hào về lịch sử và càng biết ơn những thế hệ đi trước đã hy
sinh để đất nước có ngày hôm nay”.
“Món quà 100.000 đồng/người là sự tri ân, khơi dậy tinh thần đoàn kết
và lòng tự hào dân tộc. Chúng tôi triển khai song song cả phương thức chi trả
trực tiếp và qua ứng dụng VNeID để bảo đảm đúng đối tượng, tránh trùng lặp. Đồng
thời, xã tăng cường tuyên truyền để người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa
đảo trên mạng, chỉ tiếp nhận thông tin từ kênh chính thống”, ông Lã Văn Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Trì.
NINH BÌNH LAN TOẢ TINH THẦN ĐOÀN KẾT TỪ LÀNG QUÊ.
Không chỉ tại Hà Nội, các địa phương khác cũng nhanh
chóng triển khai. UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 109/UBND-VP5, giao Sở
Tài chính, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước cùng các sở, ngành, UBND xã phường
phối hợp rà soát, thống kê, tổ chức chi trả kịp thời. Song song, công tác tuyên
truyền được đẩy mạnh qua báo, đài địa phương, góp phần tạo không khí phấn khởi,
đoàn kết.
Chiều 31/8, tại xóm Hải Trung 19, xã Hải Hậu (Ninh Bình), buổi phát quà diễn ra từ 14 giờ. Tôi đến đây vào lúc 18 giờ, ghi nhận hầu hết bà con đã hoàn tất thủ tục, nhiều gia đình đã nhận tiền quà và sớm trở về trong niềm hân hoan. Chỉ còn một số hộ dân vẫn nán lại để ký nhận phần quà của mình.
“Món quà này tuy không nhiều nhưng chứa đựng ý nghĩa tinh thần rất lớn. Đảng và Chính phủ đã quan tâm đến từng người dân, từ miền núi đến đồng bằng, từ thành thị đến nông thôn. Đây chính là nguồn động viên quý báu”, một người dân tại Hải Trung bày tỏ.
Tại xã Hải Hậu, bên cạnh việc trao quà, còn diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, mít tinh, diễu hành, thi bơi chải, biểu diễn đi cà kheo, thi thể thao... giữa các xã thuộc huyện Hải Hậu cũ, tạo nên bầu không khí hân hoan, gắn kết cộng đồng.
Những phần quà giản dị nhưng ấm áp đã trở thành cầu nối
tinh thần, biểu tượng của sự đồng lòng, chung sức vì tương lai đất nước. Mức hỗ trợ 100.000 đồng/người không phải là lớn về vật chất,
nhưng lại mang giá trị tinh thần to lớn, nhắc nhở về truyền thống “uống nước
nhớ nguồn”, khẳng định bản chất Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân
dân. Đồng thời, đây cũng là dịp để các địa phương củng cố thêm mối quan hệ gắn
bó giữa chính quyền và Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.
Nhiều ý kiến người dân cho rằng việc cả nước cùng nhau nhận
quà vào dịp Tết Độc lập đã tạo ra một dấu ấn tinh thần sâu đậm. Không chỉ là
khoản hỗ trợ, đó còn là sự sẻ chia, lan tỏa niềm vui, khơi dậy niềm tự hào dân
tộc, tạo nên không khí phấn khởi, đoàn kết trong cộng đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chí khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến bà con cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, luôn nỗ lực lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho cuộc sống của bà con cộng đồng…
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã triển khai chương trình trao quà cho nhân dân với tổng kinh phí hơn 430,524 tỷ đồng. Những ngày cuối tháng 8, tại nhiều xã, phường trên địa bàn, không khí trở nên rộn ràng khi người dân lần lượt đến nhận phần quà ý nghĩa từ chính quyền.
Trong cuộc gặp với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Trương Lạc Tế, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai đảng, hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược, xây dựng quan hệ chính trị tin cậy, chân thành giữa Ban lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước...
Ngày 31/8, trên khắp cả nước, người dân trong niềm vui hân hoan, đã đến các nhà văn hoá xóm thôn để nhận tiền quà tặng Tết Độc lập – Quốc khánh từ Chính phủ. Món quà 100.000 đồng/người không chỉ nằm trong tay, mà còn nằm trong mỗi trái tim của người dân – như một minh chứng sống động cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân…
Khi cộng đồng mạng đang có nhiều luồng ý kiến xung quanh việc xin nghỉ phép thêm sau dịp Đại lễ 2/9 bận rộn năm nay, để báo hiếu cha mẹ dịp Vu Lan, cùng nhau quây quần bên người thân thì có một doanh nghiệp đã thực hiện điều này mỗi năm mà ít người biết đến…
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
