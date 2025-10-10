Theo số liệu mới công bố của Viện Chính trị học Századvég (Hungary), phần lớn người dân các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) không đồng tình với sáng kiến của Ủy ban châu Âu (EC) về việc chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga, thay thế bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ...

Bài phân tích được đăng trên báo Sự Thật của CHLB Nga (Pravda.ru) cho thấy, khoảng cách giữa chính sách năng lượng của Brussels và nguyện vọng thực tế của người dân châu Âu đang ngày càng lớn.

Đa số người dân EU phản đối kế hoạch từ bỏ khí đốt Nga

Theo kết quả khảo sát được tiến hành mùa xuân năm nay tại toàn bộ 27 quốc gia EU, có tới 54% người dân cho rằng việc thay thế khí đốt Nga bằng LNG của Mỹ là phi kinh tế và đi ngược lợi ích của châu Âu. Kết quả được công bố ngày 8/10 và do hãng TASS dẫn lại.

Cuộc khảo sát, với sự tham gia của hơn 30.000 người, là một phần trong dự án nghiên cứu quy mô lớn của Századvég về tình hình chính trị - xã hội ở châu Âu. Các chuyên gia nhận định, sự bất mãn với chính sách năng lượng của EU rõ rệt nhất tại các nước Trung và Đông Âu, vốn có mối quan hệ năng lượng lâu đời với Nga. Cụ thể, tại Hungary và Bulgaria, có tới 73% người được hỏi phản đối kế hoạch của Ủy ban châu Âu; ở Hy Lạp là 71%, Croatia - 70%, Áo và Slovenia - 64%.

Ngược lại, các nước Bắc Âu và Ba Lan, nơi đã sớm chuyển hướng sang đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và tăng nhập khẩu LNG của Mỹ, lại thể hiện mức ủng hộ cao hơn. Tuy nhiên, ngay cả ở đây, tính bền vững và chi phí dài hạn của chính sách này vẫn là vấn đề gây tranh cãi.

Các nền kinh tế lớn của châu Âu cũng tỏ ra hoài nghi

Kết quả khảo sát ở những nền kinh tế chủ chốt của EU càng củng cố xu hướng hoài nghi này.

Tại Ý, 63% người dân phản đối kế hoạch năng lượng của Brussels; ở Đức - 56%, Tây Ban Nha - 51%, và Pháp - đúng 50%.

Những con số đó cho thấy sự nghi ngờ đối với chiến lược “tách rời năng lượng với Nga” không chỉ đến từ các nước ngoại vi, mà còn xuất hiện ngay trong các trụ cột kinh tế của khối.

Lý do kinh tế: khí Mỹ đắt hơn nhiều lần

Theo phân tích của Pravda.ru, lập luận phản đối có cơ sở kinh tế rõ ràng: Khí đốt Mỹ, sau các công đoạn hóa lỏng, vận chuyển qua Đại Tây Dương và tái hóa khí tại châu Âu, có giá thành cao hơn đáng kể so với khí đốt đường ống của Nga. Do đó, việc từ bỏ khí đốt Nga để chuyển sang LNG của Mỹ đồng nghĩa với việc làm giảm sức cạnh tranh của ngành công nghiệp châu Âu, đồng thời tăng chi phí năng lượng cho doanh nghiệp và người dân.

Mặc dù vậy, Ủy ban châu Âu vẫn coi việc cắt đứt hoàn toàn với năng lượng Nga là một ưu tiên chiến lược, điều này thực chất làm tăng sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn cung bên kia Đại Tây Dương.

Chính trị năng lượng: công cụ gây sức ép nội khối

Pravda.ru cảnh báo rằng, chính sách năng lượng hiện nay đang trở thành công cụ gây sức ép chính trị ngay trong nội bộ EU. Dù việc hoạch định cân bằng năng lượng vốn thuộc thẩm quyền quốc gia, Brussels lại tìm cách hạn chế quyền tự quyết của các nước thành viên thông qua cơ chế trừng phạt và quy định thương mại. Điều này đã khiến Hungary và Slovakia công khai phản đối các sáng kiến mới của Ủy ban châu Âu.

Tuần trước, các đại sứ EU đã nhất trí thông qua kế hoạch cấm nhập khẩu dầu và khí đốt Nga từ năm 2028, hiện đã được chuyển lên Hội đồng EU xem xét.

Kế hoạch “phi Nga hóa năng lượng” - bước đi chính trị nhiều rủi ro

Về mặt hình thức, tài liệu trên không được xem là lệnh trừng phạt, mà là biện pháp thương mại, cho phép được thông qua bằng đa số phiếu mà không cần đồng thuận tuyệt đối. Quyết định cuối cùng dự kiến công bố vào ngày 20/10.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia kinh tế và năng lượng, chính sách này không giúp củng cố an ninh năng lượng của châu Âu, mà ngược lại, có thể tăng mức độ phụ thuộc vào yếu tố địa - chính trị toàn cầu.

Trong bối cảnh cạnh tranh tài nguyên gia tăng và thị trường năng lượng thế giới đầy biến động, việc đặt cược vào LNG của Mỹ giống một cử chỉ chính trị hơn là một lựa chọn kinh tế hợp lý.

Pravda.ru nhận định, kế hoạch của Ủy ban châu Âu phản ánh nỗ lực thể hiện sự thống nhất và quyết tâm tách khỏi năng lượng Nga, nhưng cái giá thật sự cho sự thể hiện này có thể sẽ rất đắt đỏ.

Hệ quả có thể bao gồm: thiếu hụt nguồn cung, chi phí năng lượng leo thang, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa châu Âu - tất cả đều là hậu quả của những quyết định mang động cơ chính trị.

Khủng hoảng năng lượng có thể biến thành khủng hoảng niềm tin

Kết quả khảo sát của Századvég phản ánh rõ ràng rằng phần lớn người dân châu Âu hiểu rõ các rủi ro nói trên và không ủng hộ việc đẩy giá năng lượng tăng cao chỉ để theo đuổi mục tiêu chính trị.

Nếu Ủy ban châu Âu tiếp tục phớt lờ tiếng nói của người dân, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay rất có thể sẽ chuyển hóa thành một cuộc khủng hoảng niềm tin - không chỉ với Brussels, mà còn với chính khái niệm “đoàn kết châu Âu”.