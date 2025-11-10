Người lao động ngành y có thể được nhận 2 triệu đồng trong dịp Tết

Theo kế hoạch, công đoàn ngành y tế sẽ hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng cho người lao động trong ngành có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trường hợp đặc biệt có thể lên đến 2 triệu đồng/người/lần...

Công đoàn Y tế Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo kế hoạch, các cấp công đoàn trong ngành sẽ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, sáng tạo, hướng về đoàn viên, người lao động tại cơ sở.

Trong đó, nổi bật là chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” tổ chức trực tuyến (chợ tết online) và tổ chức trực tiếp tại các đơn vị có đông đoàn viên, người lao động, với các gian hàng “0 đồng”, gian hàng giảm giá, tặng quà, khám sức khỏe miễn phí, tư vấn pháp luật, tạo điều kiện để người lao động mua sắm hàng Tết với giá ưu đãi.

Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” tổ chức tại các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, khu công nghiệp, nhằm tạo không khí đoàn kết, gắn bó, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng người lao động ngành Y tế. Chương trình “Chuyến xe - Chuyến tàu Công đoàn Xuân 2026”: hỗ trợ đoàn viên, người lao động xa quê về đoàn tụ cùng gia đình trong dịp Tết.

Điểm mới của kế hoạch năm 2026 đó là có Chương trình “Bữa cơm tất niên Công đoàn”. Đây là hoạt động gắn kết người lao động, người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn, cùng nhìn lại một năm cống hiến và chia sẻ những niềm vui, khó khăn, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó.

Chương trình “Tết không xa nhà” dành cho cán bộ, đoàn viên, người lao động ở lại trực Tết, đặc biệt là lực lượng y tế làm nhiệm vụ chăm sóc, cấp cứu người bệnh trong dịp Tết, thể hiện sự tri ân, động viên kịp thời.

Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn triển khai hoạt động chăm lo Tết bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, đúng quy định, tuyệt đối tránh hình thức, phô trương và đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.

Theo kế hoạch, mức chăm lo tối đa là 1 triệu đồng/suất, trường hợp đặc biệt có thể lên đến 2 triệu đồng/người/lần, tặng 1.040 vouche cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Đồng thời Công đoàn Y tế Việt Nam cũng khuyến khích các đơn vị chủ động huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, chính quyền địa phương, tổ chức xã hội, Quỹ Xã hội Công đoàn và các nguồn xã hội hóa khác để mở rộng phạm vi chăm lo.

Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, Công đoàn Y tế Việt Nam yêu cầu các công đoàn cơ sở tăng cường đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về phương án trả lương, thưởng Tết, chế độ phúc lợi, điều kiện làm việc và thời gian nghỉ Tết, bảo đảm quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Các cấp công đoàn cũng sẽ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động trước, trong và sau Tết; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tranh chấp, ngừng việc tập thể, góp phần ổn định quan hệ lao động, bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.