Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn dịp Tết Bính Ngọ

Bảo hiểm xã hội các địa phương sẽ căn cứ số kinh phí hỗ trợ tặng thẻ bảo hiểm y tế của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký, và nguồn kinh phí tự nguyện đóng góp huy động được ở địa phương, lựa chọn đối tượng và lập danh sách số người được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế…

Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ; hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch phát động chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ”.

Chương trình là một hoạt động xã hội, gắn với thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân đã được đề ra tại Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 28- NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới.

Thông qua chương trình nhằm khơi dậy sự đồng thuận, chung tay góp sức của cộng đồng xã hội và của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn chưa có thẻ bảo hiểm y tế, hoặc không may bị ốm đau, bệnh tật.

Đồng thời, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tính nhân văn, nhân đạo, chia sẻ của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sâu rộng trong cộng đồng xã hội, góp phần tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong năm 2025, và củng cố niềm tin của người dân vào chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ số kinh phí hỗ trợ tặng thẻ bảo hiểm y tế của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký, và nguồn kinh phí tự nguyện đóng góp huy động được ở địa phương, lựa chọn đối tượng và lập danh sách số người phân bổ cho từng xã, hoặc tập trung tại một địa bàn khó khăn.

Tùy theo điều kiện từng địa phương, ưu tiên các nhóm hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia bảo hiểm y tế để vận động tham gia. Trong đó, quan tâm đến nhóm người được ngân sách nhà nước hỗ trợ ở mức cao như: cận nghèo, dân tộc thiểu số, học sinh sinh viên, người bị ảnh hưởng của bão lũ, hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn,.

Bảo hiểm xã hội các địa phương chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cơ sở phối hợp với cơ quan cấp xã lập danh sách xong trước 30/10/2025 theo từng loại đối tượng. Cùng với đó, phối hợp với cơ quan cấp xã vận động tham gia trước 20/11/2025.

Đồng thời, tổng hợp những người thuộc hộ khó khăn trước 28/11/2025 để gửi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn nhằm hỗ trợ tham gia từ tháng 12/2025.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố căn cứ số kinh phí của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký tặng thẻ bảo hiểm y tế và nguồn kinh phí tự nguyện đóng góp huy động được ở địa phương, để quyết định số lượng và giá trị thẻ bảo hiểm y tế.