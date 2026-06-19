Năm 1993 đánh dấu bước ngoặt lớn của Thời báo Kinh tế Việt Nam với việc hợp tác về in ấn và xuất bản với Tập đoàn Ringier AG (Thụy Sỹ). Trụ sở chính được đặt tại số 10 Đường Thành (Hà Nội). Chi nhánh tòa soạn phía Nam được đặt tại số 79 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Hồ Chí Minh (Nhà khách của Ban Tuyên huấn Trung ương thời kỳ đó). Đặc biệt bộ máy thương mại (chuyên trách marketing và booking quảng cáo) với đối tác là Tập đoàn Ringier AG, được thiết lập với quy mô toàn cầu, địa chỉ đại diện tại nhiều châu lục. Khối thương mại phía Nam đặt văn phòng làm việc tại tòa nhà số 528 đường Điện Biên Phủ, TP. Hồ Chí Minh. Việc hợp tác này đã tạo nên một vị thế đặc biệt cho Tòa soạn vào thời kỳ đó.

Những kỹ năng làm báo, làm thương mại cũng như những hoạt động marketing hiện đại nhất đã được đưa vào hoạt động của toàn cơ quan. Hàng trăm con người của các khối vận hành trên toàn quốc hòa chung vào một guồng máy làm việc hiện đại, chuyên nghiệp. Công nghệ thông tin được đưa vào ứng dụng rất sớm tại Tòa soạn nên hoạt động tác nghiệp, sản xuất nội dung, phát hành ấn phẩm đều mang lại cho tất cả mọi người sự tự tin và hiệu quả cao trong công việc.

Ngay từ những ngày đầu khởi dựng, bộ máy cơ quan hai miền đã hình thành với hàng trăm con người, vận hành trong các khối: Biên tập, Thương mại và Trị sự. Trải qua hơn 3 thập kỷ, các thế hệ làm báo dù ở cương vị nào tại đây cũng đều trưởng thành nhờ một mạch nguồn đầy tình thân ái, sự dẫn dắt và trao truyền thế hệ mà hiếm có nơi nào có được.

Là một cơ quan báo chí kinh tế chuyên biệt, việc đào tạo kiến thức và kỹ năng viết báo luôn được đặt lên hàng đầu. Thế hệ làm báo gạo cội như: Chủ tịch Hội đồng biên tập Chử Văn Lâm, Tổng thư ký tòa soạn Đào Quang Bính, nhà báo Vũ Hùng… cùng nhiều đồng nghiệp lớp trước vẫn tiếp tục sứ mệnh duy trì phát triển những giá trị cốt lõi của Tòa soạn: đây là “ngôi nhà chung”, hành trình 35 năm là dòng chảy văn hóa, nơi đây con người không chỉ làm việc mà còn gắn bó, cống hiến và lớn lên qua từng giai đoạn lịch sử.

Dòng chảy văn hóa Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam bắt nguồn từ tinh thần khởi nghiệp kiên cường và tầm nhìn xa của các lãnh đạo tiền bối trong bối cảnh kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn. Năm 1991, GS. Đào Nguyên Cát đã khai sinh Thời báo Kinh tế Việt Nam. Ông dùng chính nhà riêng số 8 Lý Thường Kiệt làm trụ sở và chỉ với vài nhân sự, không kinh phí, không bộ máy sẵn có, ông kêu gọi các nhà báo kỳ cựu và chuyên gia kinh tế viết bài không nhuận bút. Đó là tinh thần “khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng” nền tảng vững chắc cho dòng chảy văn hóa sau này.

Slogan đầu tiên của Thời báo Kinh tế Việt Nam là “Đồng hành cùng doanh nghiệp” và nó nhanh chóng trở thành triết lý hành động cốt lõi của tập thể Thời báo. Ngay từ khi thành lập, Ban lãnh đạo báo đã định hướng tờ báo phải là “mặt trận tư tưởng”, vừa tuyên truyền đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước, vừa đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua thách thức, góp ý xây dựng chính sách. Việc hợp tác với Tập đoàn Ringier AG (Thụy Sĩ) năm 1993 được giới báo chí gọi vui là “thương vụ thế kỷ”. Sự hợp tác này không chỉ mang lại công nghệ in ấn hiện đại và phong cách trình bày chuyên nghiệp mà còn mở ra hướng hội nhập quốc tế cho báo chí Việt Nam.

Văn hóa nội bộ giai đoạn này được xây dựng trên tinh thần “ngôi nhà chung” và sự cống hiến không mệt mỏi. Nhà báo coi tòa soạn là nhà mình, sẵn sàng thức trắng đêm để hoàn thành số báo. Mối quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp là “gắn bó máu thịt”. Tờ báo không dừng lại ở việc đưa tin mà chủ động tổ chức hàng loạt sự kiện thường niên có sức ảnh hưởng lớn như Giải thưởng Rồng Vàng (Dragon Awads) vinh danh doanh nghiệp FDI; Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam; Giải thưởng Tin Dùng Việt Nam… và chuỗi các Diễn đàn kinh tế vĩ mô tầm quốc gia.

Văn hóa “người bạn của doanh nghiệp” được hình thành rõ nét, tạo nên bản sắc riêng của một thương hiệu báo kinh tế uy tín, gần gũi, có trách nhiệm. “Làm báo là nghề cao quý, khó nhất là rèn cái tâm làm báo”, GS. Đào Nguyên Cát sinh thời đã luôn nhắc nhở các đồng nghiệp như vậy. Điều đó đã trở thành ngọn lửa soi đường cho dòng chảy văn hóa suốt 30 năm đầu tiên. Tôn chỉ mục đích đó đã đặt nền móng cho một tờ báo không chỉ thông tin mà còn định hướng tư tưởng, thúc đẩy sự thịnh vượng của đất nước.

Sau quy hoạch báo chí, năm 2020 Thời báo Kinh tế Việt Nam chính thức chuyển tên thành Tạp chí Kinh tế Việt Nam. Bắt nhịp với thời cuộc, slogan mới là: “Sát cánh cùng doanh nghiệp” thể hiện sự gần gũi, chia sẻ khó khăn sâu sắc hơn phù hợp với bối cảnh mới đầy thách thức. Tôn chỉ cốt lõi của Tạp chí Kinh tế Việt Nam lúc này là “Tích cực – Chân thực – Hữu ích” với phương châm “Nhìn chân thực – Nghĩ tích cực – Giải pháp hữu ích”. Điều này trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Tạp chí Kinh tế Việt Nam từ đó đến nay.

Trong giai đoạn này mô hình tòa soạn hợp nhất chính thức thực hiện dưới sự chỉ đạo của thế hệ lãnh đạo đã được trui rèn 30 năm của Thời báo Kinh tế Việt Nam như: Tổng biên tập Chử Văn Lâm, Tổng thư ký Tòa soạn Đào Quang Bính, Ban biên tập các ẩn phẩm được hợp nhất, tạo nguồn lực mạnh mẽ phục vụ đa nền tảng. Dù kinh doanh báo chí cạnh tranh khốc liệt, nhưng Lãnh đạo Tạp chí chủ trương đầu tư cho chất lượng nhân sự: điều chỉnh chính sách lương, nhuận bút, hoa hồng kinh doanh linh hoạt và đầu tư trang thiết bị tác nghiệp tại trụ sở 96-98 Hoàng Quốc Việt cùng các văn phòng đại diện.

Văn hóa nội bộ tiếp tục được Chi bộ, Lãnh đạo Báo, Công đoàn vun đắp bằng những hành động thiết thực. Theo báo cáo Công đoàn Tạp chí Kinh tế Việt Nam, cơ quan đã chi hơn 1 tỷ đồng/năm duy trì bếp ăn tập thể. Công đoàn tổ chức nhiều lần hội ngộ toàn thể cơ quan tại Khu nghỉ dưỡng Linh Trường (Thanh Hóa). Không khí “Chúng ta là một gia đình” được lan tỏa mạnh mẽ. Các bữa tiệc sinh nhật chung hàng tháng, thăm hỏi kịp thời khi đồng nghiệp ốm đau, cùng việc tu bổ không gian làm việc bằng quyên góp nội bộ… đã góp phần xây dựng môi trường làm việc gắn kết với nhau hơn.

Trong giai đoạn này, nhà báo không chỉ là người đưa tin mà còn là người đồng hành thực sự: phản ánh chân thực những khó khăn của doanh nghiệp, kịp thời chuyển tải kiến nghị đến cơ quan chức năng. Tinh thần “nghĩ đến doanh nghiệp trước khi nghĩ đến chính mình” cùng thông điệp lãnh đạo “Đồng lòng hiệp sức – Tiếp tục khởi tạo” đã giúp những người làm báo và bộ máy vận hành cơ quan ở ba miền đất nước vượt qua thách thức, giữ vững dòng chảy văn hóa truyền thống trong bối cảnh chuyển đổi mạnh mẽ.

Slogan “Kiến tạo phát triển” được đưa ra nhân dịp 35 năm ngày thành lập đánh dấu bước chuyển quan trọng của dòng chảy văn hóa Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy. Năm năm chuyển mình từ Thời báo sang Tạp chí là hành trình kết nối hài hòa của 30 năm truyền thống với động lực mới từ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra một không gian phát triển mới.

Với tầm nhìn mang tính tiên phong của Ban lãnh đạo, Tòa soạn tiếp tục hoàn thiện mô hình hợp nhất, ứng dụng AI vào CMS. Nhiều sản phẩm mới đã ra đời như chương trình Interactive với cách trình bày dữ liệu đa tầng, cho phép bạn đọc tương tác sâu; các talk show trẻ trung, E-magazine… Đặc biệt, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy cùng đối tác tiếp tục hoàn thiện chatbot AI “Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy” với mong muốn mang đến trải nghiệm đọc báo thông minh. Từ nền tảng cốt lõi Askonomy, Tạp chí đang phát triển Asko Platform – bộ ứng dụng AI toàn diện gồm nhiều công cụ dành cho doanh nghiệp và tổ chức như AskoChat (tìm kiếm dữ liệu chuyên sâu), AskoVerse (dịch thuật chuyên ngành), AskoBrief (tóm tắt dữ liệu kinh tế), AskoVocal (chuyển văn bản thành giọng nói), AskoScript (chuyển giọng nói thành văn bản), AskoRT (phiên dịch thời gian thực), cùng nhiều công cụ khác đang được tiếp tục nâng cấp.

Các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube) đã được vận hành đồng bộ, giúp lan tỏa thông tin chính thống rộng rãi hơn. Công nghệ, trí tuệ nhân tạo không chỉ là công cụ hỗ trợ mà đã thực sự trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy vươn xa. Từ báo chí truyền thống sang báo chí dữ liệu, từ đồng hành truyền thống sang sát cánh số hóa, Tạp chi Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong kỷ nguyên kinh tế số: phản ánh kịp thời về giải ngân vốn đầu tư công, thu hút FDI, thúc đẩy xuất khẩu và chuyển đổi xanh.

Dù đổi mới mạnh mẽ nhưng truyền thống cốt lõi vẫn được giữ vững đó là tinh thần đoàn kết vì sự phát triển của “ngôi nhà chung”, sát cánh cùng doanh nghiệp. Điều đó càng tiếp thêm sức sống mới cho dòng chảy văn hóa của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy.

Dòng chảy văn hóa từ Thời báo Kinh tế Việt Nam đến Tạp chí Kinh tế Việt Nam hôm nay bền vững nhờ sự kết tinh của 5 yếu tố then chốt sau.

Thứ nhất, di sản lãnh đạo của GS. Đào Nguyên Cát với tinh thần “rèn cái tâm làm báo” và quan niệm báo chí là “mặt trận tư tưởng”. Di sản này vẫn là nền tảng định hướng cho hoạt động báo chí.

Thứ hai, hệ thống giá trị nhất quán được thể hiện xuyên suốt qua chuỗi slogan: từ Đồng hành – Sát cánh – Tích cực – Chân thực – Hữu ích đến Sáng tạo - Phát triển. Những giá trị này đã trở thành DNA thương hiệu, thấm sâu vào hành vi và sản phẩm của Tạp chí.

Thứ ba, con người và tinh thần “ngôi nhà chung”. Sự gắn bó keo sơn của các thế hệ, tinh thần cống hiến và cách đối xử chân thành với nhau đã tạo nên sức mạnh nội tại của VnEconomy.

Thứ tư, mối quan hệ cộng sinh bền chặt với cộng đồng doanh nghiệp, nơi báo chí và doanh nghiệp cùng phát triển, cùng thịnh vượng.

Thứ năm, khả năng nhanh chóng thích ứng và đổi mới linh hoạt. Việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ số và AI đã tạo ra một động lực quan trọng giúp Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy vừa giữ vững gốc rễ truyền thống, vừa không ngừng sáng tạo và phát triển.

Để dòng chảy văn hóa này tiếp tục bền vững và mạnh mẽ hơn trong tương lai, một yêu cầu cấp thiết hiện nay là “tạo nguồn” cho tương lai, bồi dưỡng, trao truyền và tạo điều kiện phát triển cho lớp cán bộ kế cận, có được tư duy sáng tạo và bản lĩnh hơn nữa trong dòng chảy phát triển của cơ quan báo chí Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, Tạp chí Kinh tế Việt Nam xin tri ân sâu sắc GS. Đào Nguyên Cát, các thế hệ lãnh đạo, nhà báo đi trước, cộng đồng doanh nghiệp và bạn đọc đã góp sức, chung tay cùng xây dựng Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy có được như ngày hôm nay.

35 năm qua và những năm tiếp theo, Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chi Kinh tế Việt Nam/VnEconomy vẫn vững bước với tinh thần Sát cánh – Kiến tạo – Phát triển, tiếp tục là cầu nối, người bạn đồng hành đáng tin cậy của doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững, thịnh vượng.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 23 + 24-2026 phát hành ngày 15/06/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

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