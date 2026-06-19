Thay vì thỏa hiệp với các xu hướng ngắn hạn, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy lựa chọn một hành trình chuyển dịch toàn diện: mượn công nghệ đa nền tảng để xóa nhòa các ranh giới vật lý, đồng thời tự mình làm chủ những giải pháp công nghệ lõi mang tính chủ quyền.

Nhìn lại chặng đường chuyển mình mạnh mẽ của tòa soạn trong những năm gần đây, chị Đào Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Digital Business của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, nhìn nhận rằng bước ngoặt lớn nhất không đơn thuần nằm ở việc thay đổi công cụ hay các nền tảng xuất bản. Theo chị Hà, điểm cốt lõi đến từ sự thay đổi sâu sắc về mặt tư duy của toàn bộ tòa soạn. Đó là hành trình bền bỉ từ việc đưa các bài báo giấy lên nền tảng online sang một chiến lược vĩ mô hơn: xây dựng một hệ sinh thái nội dung số xoay quanh hành vi thực tế của độc giả.

Trong một thế giới đang đối mặt với tình trạng nhiễu loạn thông tin, giới kinh doanh và các nhà đầu tư không hề thiếu tin tức. Cái họ thực sự khát khao chính là những phân tích chuyên sâu, đa chiều và đáng tin cậy được cung cấp một cách nhanh chóng nhất. “Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy quyết định không chạy đua theo số view thông thường, mà kiên định tập trung vào giá trị cốt lõi là những bài phân tích chuyên sâu; đồng thời tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ và đa nền tảng số để đưa tri thức đến với độc giả một cách dễ dàng và trực quan nhất”, chị Đào Thu Hà khẳng định khi chia sẻ sâu hơn về triết lý phát triển của tòa soạn.

Sự xuất hiện của nền tảng xuất bản điện tử VnEconomy Premium vào tháng 6/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng, hiện thực hóa khát vọng tự chủ về mặt công nghệ của tòa soạn. Đây không chỉ là một trang thông tin thông thường, mà là một không gian số cá nhân hóa, giải quyết triệt để bài toán về sự tiện ích và tối ưu hóa thời gian cho những độc giả bận rộn.

Tại đây, những độc giả thân thiết có tài khoản trả phí không chỉ được hưởng đặc quyền đọc báo in trên nền tảng số ngay khi vừa đưa vào nhà in để thuận tiện lưu trữ, tra cứu, mà còn được hỗ trợ bởi các công cụ AI tiên tiến để dịch thuật, hỏi đáp chuyên sâu hay tóm tắt nội dung bài báo. Trong thời gian tới, hệ thống tài khoản này sẽ tiếp tục được đồng bộ hóa để độc giả có thể trải nghiệm xuyên suốt trên toàn bộ hệ thống tạp chí điện tử.

Không dừng lại ở đó, công nghệ số đã trở thành “đôi cánh” để Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy thực hiện chiến lược vươn ra toàn cầu một cách bài bản. Bằng việc đưa các ấn phẩm tiếng Anh như: Vietnam Economic Times hay Vietnam & Global Economic Yearbook lên nền tảng toàn cầu PressReader và hệ thống giải trí của các hãng hàng không lớn như Lufthansa Group, EVA Air, VnEconomy đã tiếp cận trực tiếp nhóm độc giả cao cấp gồm các nhà đầu tư nước ngoài và cộng đồng doanh nhân quốc tế. Tòa soạn không chỉ xuất khẩu nội dung báo chí, mà đang góp phần “xuất khẩu” môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam ra thế giới một cách minh bạch và chuyên nghiệp nhất.

Để nuôi dưỡng dòng chảy tri thức ấy, hệ sinh thái mạng xã hội đa tầng của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy được đầu tư mạnh mẽ như những phễu chạm đa dạng.

Từ Facebook có độ phủ lớn nhất, LinkedIn dành riêng cho tệp chuyên gia, đến TikTok và việc triển khai thêm Zalo Official Account, Zalo Video vào tháng 7/2025 nhằm tiếp cận thế hệ nhà đầu tư trẻ. “Để giữ được “chất” kinh tế trên các nền tảng ngắn, bí quyết của chúng tôi là: Định dạng ngắn, Thông điệp sâu”, chị Hà chia sẻ.

Cùng với các định dạng tương tác sâu như các chuỗi talkshow chất lượng, đội ngũ sản xuất nội dung dùng video ngắn, infographic để diễn giải các khái niệm vĩ mô phức tạp một cách trực quan, hoặc tóm tắt điểm nhấn thị trường mỗi ngày. “Điển hình như Bản tin Bắt Sóng tổng hợp thông tin chứng khoán hàng ngày của chúng tôi đã được duy trì liên tục trong hơn 3 năm qua và hiện đang được cộng đồng nhà đầu tư theo dõi, đánh giá rất cao”, chị Hà cho biết thêm.

Khi dòng chảy thông tin đã được khơi thông trên mọi nền tảng, bước đi tiếp theo của một tòa soạn kinh tế hàng đầu là biến thông tin thành các giải pháp thực thi thực tế. Từ triết lý đó, bộ giải pháp AI toàn trình Askonomy đã ra đời, minh chứng cho việc một cơ quan báo chí tự mình đầu tư sâu vào bộ trợ lý AI chuyên dụng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và thời gian trong quá trình vận hành và hoạt động.

Hành trình tự chủ công nghệ của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy vốn không phải là một quyết định rẽ hướng nhất thời, mà là sự tiếp nối mạch tư tưởng về báo chí dữ liệu đã được các nhà sáng lập định hình từ ngày đầu thành lập tòa soạn 35 năm trước. Khi niềm trăn trở mang tính bản sắc ấy gặp gỡ một bài toán vận hành rất thực tế tại tòa soạn, Askonomy đã ra đời.

Ban đầu, hệ thống được thiết kế như một trợ lý số chuyên biệt để hỏi đáp thông tin kinh tế và dịch thuật chuyên ngành. Công cụ này đã trực tiếp đồng hành cùng đội ngũ phóng viên, tối ưu hóa quy trình xử lý dữ liệu cho tạp chí tiếng Anh Vietnam Economic Times, tạo nên bước chuyển dịch quan trọng khi đưa tần suất xuất bản từ hàng tháng lên hàng tuần.

Từ “bệ phóng” mang tính nội bộ đó, kho dữ liệu kinh tế sâu, dày cùng đối tác Actable AI đã nuôi dưỡng Askonomy trưởng thành, phát triển thành một hệ sinh thái công nghệ AI toàn diện. Nền tảng này không còn là công cụ riêng của người làm báo, mà hứa hẹn trở thành “cánh tay nối dài” giúp các doanh nghiệp tự động hóa toàn diện từ vận hành, truyền thông đến quản trị dữ liệu.

Sức mạnh thực chiến ấy được cụ thể hóa qua những trợ lý số. Đó là Asko Meet, giúp các phiên nghị sự xóa bỏ ranh giới ngôn ngữ nhờ năng lực dịch thuật và tự động đóng gói biên bản họp theo thời gian thực. Đó là Asko Smart, một nhân sự AI thấu hiểu ngôn ngữ tự nhiên để thay con người xử lý những tập báo cáo vĩ mô hàng trăm trang hay tự động vẽ biểu đồ phân tích dữ liệu chỉ qua một lời gọi lệnh. Để hoàn thiện dòng chảy ấy, Asko CMS cùng đối tác Hemera Media mang đến một giải pháp “đo ni đóng giày”, giúp các tổ chức lớn sở hữu hệ thống quản trị nội dung độc bản, bảo mật, đồng thời tinh gọn tới 70% nguồn lực vận hành.

Sự đón nhận thực tế từ thị trường chính là thước đo chính xác nhất cho tầm nhìn phát triển nền tảng công nghệ này. Nhớ lại bầu không khí sôi động tại Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - châu Á (Vietnam - Asia DX Summit 2026), chị Hoàng Thu, Giám đốc Tech Connect của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, cho biết nền tảng Askonomy đã nhận được sự quan tâm vô cùng lớn. Xuyên suốt các phiên hội thảo, Asko Meet đã được triển khai để chuyển giọng nói thành văn bản và phiên dịch trực tiếp đa ngôn ngữ cho người tham dự...

Trong khi đó, khách tham quan đông đảo tại khu vực trải nghiệm đã minh chứng cho nhu cầu ngày càng gia tăng của doanh nghiệp đối với các nền tảng AI hỗ trợ vận hành thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh môi trường làm việc đa ngôn ngữ và xu hướng hội họp số đang tăng tốc mạnh mẽ.

“Nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn tại sự kiện cũng bày tỏ sự ngạc nhiên về việc một cơ quan báo chí như Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy lại có thể tự chủ và phát triển một hệ sinh thái AI mạnh mẽ, bài bản đến vậy. Điều này cho thấy Askonomy không còn là một dự án thử nghiệm, mà đã thực sự khẳng định được vị thế của một giải pháp công nghệ có năng lực thực chiến cao”, chị Hoàng Thu chia sẻ.

Khi AI bùng nổ, dữ liệu di chuyển với tốc độ chóng mặt cũng là lúc bài toán bảo mật tri thức trở thành vấn đề sống còn, liên quan trực tiếp đến chủ quyền thông tin của các tổ chức và khối cơ quan nhà nước. Askonomy thế hệ mới được thiết kế dựa trên nguyên tắc nghiêm ngặt là dữ liệu không bao giờ rời khỏi vành đai kiểm soát của tổ chức. Toàn bộ quy trình xử lý dữ liệu của Askonomy chạy hoàn toàn trong hạ tầng nội bộ của khách hàng, đảm bảo kiểm soát tuyệt đối và tuân thủ pháp lý Việt Nam.

Mục tiêu lớn nhất mà tòa soạn hướng tới là phổ cập hóa những giải pháp AI “Made in Vietnam” thực chiến, phá bỏ rào cản chi phí và kỹ thuật để mọi tổ chức, từ các tập đoàn lớn đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đều có thể dễ dàng tiếp cận và làm chủ.

Song song với việc tự chủ giải pháp công nghệ lõi, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy còn khẳng định uy tín và năng lực chuyên môn sâu sắc khi tham gia với vai trò nhà tổ chức và đối tác truyền thông chính thức của nhiều sự kiện lớn trong lĩnh vực công nghệ trong nước và quốc tế.

Gần đây nhất, tại chuỗi sự kiện Đổi mới Tài chính Toàn cầu (WFIS) Việt Nam 2026 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp cùng Tradepass tổ chức tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy không chỉ bảo trợ truyền thông mà còn trực tiếp tham gia điều phối hai phiên thảo luận quan trọng, thu hút sự chú ý lớn của giới chuyên gia tài chính - công nghệ.

Trong đó, phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề “Làm chủ dữ liệu thông minh, kiến tạo những quyết định nhạy bén hơn trong lĩnh vực ngân hàng” do Nhà báo Hoàng Thu, Giám đốc Tech Connect, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trực tiếp điều phối. Ngay sau đó, phiên thảo luận thứ hai mang chủ đề “Niềm tin, công nghệ và nhân sự: Chương trình nghị sự của CEO cho thập kỷ tiếp theo của ngành ngân hàng” được dẫn dắt bởi nhà báo Ngô Xuân Vũ, Ủy viên Hội đồng Biên tập, Phó Tổng Thư ký tòa soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy. Tại diễn đàn quốc tế này, các đại diện của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, tự tin điều phối đa ngôn ngữ và làm chủ mạch tranh luận bằng kiến thức chuyên ngành sâu sắc, tạo nên những phiên tọa đàm chất lượng cao.

Hành trình dịch chuyển của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy từ một cơ quan báo chí dữ liệu truyền thống trở thành đơn vị tự chủ công nghệ số mang đến một thông điệp rõ nét về bản lĩnh của tri thức Việt trong thời đại mới.

Nhìn lại chặng đường 35 năm bền bỉ, sự thay đổi lớn nhất của tòa soạn không phải là chạy theo những xu hướng công nghệ nhất thời, mà là sự kiên định nuôi dưỡng một khát vọng lớn hơn: làm chủ những giải pháp công nghệ mang tính chủ quyền để bảo vệ và nâng tầm giá trị của dòng chảy tri thức.

Khi công nghệ lõi kết hợp cùng dữ liệu xác thực tạo thành năng lực thực thi, biên giới vật lý của một cơ quan báo chí hoàn toàn bị xóa nhòa. Bước ra thế giới ngày hôm nay, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đang góp phần mở ra một góc nhìn mới: đưa hình ảnh của một nền kinh tế Việt Nam minh bạch, chuyên nghiệp và đầy sức sống đến gần hơn với các đối tác toàn cầu.

Tầm vóc quốc tế ấy được vun đắp từ những bước đi thầm lặng nhưng bài bản, minh chứng rằng khi tòa soạn kiên định lấy sự tin cậy làm gốc và ứng dụng công nghệ để khai phóng dữ liệu, tri thức kinh tế Việt Nam sẽ luôn vững vàng đồng hành cùng các thế hệ doanh nghiệp vươn cao, vươn xa hơn trong kỷ nguyên số toàn cầu.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 23 + 24-2026 phát hành ngày 15/06/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-2324-2026.html