Thứ Sáu, 19/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Người Việt chi khoảng 7.500 tỷ đồng mua iPhone 17

Hồng Minh

19/09/2025, 13:06

Tính đến tối 18/9, trước ngày iPhone 17 chính thức được bán tại Việt Nam, nhiều hệ thống bán lẻ thống kê số lượng khách mua iPhone 17 series tăng trưởng đáng kể, nhiều khả năng thị trường Việt Nam sẽ vượt 250.000 chiếc, tương đương khoảng 7.500 tỷ đồng và phiên bản màu cam vũ trụ được ưa chuộng nhất…

Năm nay, iPhone 17 và iPhone Air thực sự đã tạo nên cơn “sốt” trong cộng đồng yêu công nghệ.
Năm nay, iPhone 17 và iPhone Air thực sự đã tạo nên cơn “sốt” trong cộng đồng yêu công nghệ.

Tính đến chiều tối 18/9, chuỗi di động lớn nhất Việt Nam là Thế Giới Di Động và Topzone ghi nhận hơn 94.500 khách hàng đã đặt cọc mua các phiên bản iPhone 17. 

Tại hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT, chỉ trong ngày mở bán đầu tiên, hệ thống đã bàn giao số lượng lớn iPhone 17, iPhone Air đến tay khách hàng và tiếp tục ghi nhận thêm nhiều đơn đặt cọc mới, cho thấy sức hút mạnh mẽ của thế hệ iPhone mới tại thị trường Việt Nam.

Ông Phan Trần Thành, Phó Giám đốc ngành hàng Apple hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT, cho biết năm nay, iPhone 17 và iPhone Air thực sự đã tạo nên cơn “sốt” trong cộng đồng yêu công nghệ. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng khách hàng quan tâm và đặt cọc tại FPT Shop và F.Studio by FPT tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt ở những phiên bản nổi bật như iPhone 17 Pro Max và iPhone Air siêu mỏng nhẹ.

Mặc dù hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT không công bố con số cụ thể nhưng dựa trên lượng khách đã đặt cọc, hệ thống này kỳ vọng vào sức mua iPhone năm nay. Nhiều khả năng, số lượng đặt cọc năm nay có thể gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Năm ngoái, hệ thống FPT Shop ghi nhận hơn 50.000 khách “đăng ký thông tin” mua iPhone 16 series.

Cũng trong sáng 19/9, CellphoneS đồng loạt mở bán tại 150 cửa hàng trên toàn quốc, đi kèm chương trình ưu đãi, quà tặng khi nâng cấp lên đời. Đại diện chuỗi này cho biết, giờ đây, khách hàng Việt Nam không còn phải chờ 2–3 tuần như các năm trước để mua iPhone chính hãng.

“Việc mở bán cùng lúc với thế giới vừa thể hiện sức hấp dẫn và tăng trưởng của thị trường Việt Nam, vừa mang đến cho khách hàng có thể sở hữu sớm sản phẩm iPhone thế hệ mới nhất chính hãng chung cùng các thị trường lớn khác với mức giá tiêu chuẩn toàn cầu”, đại diện CellPhoneS cho hay.

Hệ thống CellPhoneS cũng ghi nhận: Trong số khách hàng quan tâm và đặt cọc thành công iPhone 17 series và iPhone Air, iPhone 17 Pro Max 256GB là thiết bị chiếm phần lớn tổng số lượng đặt hàng. Khách hàng đa phần chọn lựa phiên bản “hot” năm nay cam vũ trụ trên dòng sản phẩm Pro.

Bên cạnh dòng Pro, iPhone 17 và iPhone Air cũng có sức hút rất lớn. Sản phẩm iPhone Air là một sản phẩm đột phá năm nay, tại CellphoneS đang ghi nhận tỷ trọng người dùng quan tâm đến sản phẩm rất khả quan. Dự báo sự quan tâm sẽ còn tăng nhiều sau khách hàng được trải nghiệm trên tay sản phẩm khi sản phẩm chính thức mở bán ở Việt Nam.

Trong khi iPhone 17 phiên bản màu xanh lam khói và tím oải hương được quan tâm đặt hàng thì iPhone Air phiên bản màu xanh da trời chiếm đa số lượng khách hàng đặt cọc, các phiên bản màu còn lại nhận được mức độ quan tâm tương đương nhau.

Còn Minh Tuấn Mobile, hệ thống đã nhận được hơn 18.000 đơn đặt trước iPhone 17 và iPhone Air sau 1 tuần mở đặt hàng, cao hơn gần 12% so với thế hệ iPhone 16 series năm ngoái. Trong đó, iPhone 17 Pro Max chiếm tỉ trọng lớn đơn hàng, với phiên bản 256GB và màu sắc mới cam vũ trụ thu hút khách nhất. Đáng chú ý, phiên bản iPhone Air ghi nhận tỉ lệ đặt hàng khá cao ở nhóm khách hàng trẻ tuổi thuộc thế hệ Gen Z.

Di Động Việt cũng thống kê tính đến 18/9, tổng lượng cọc trên tất cả các nền tảng (hệ thống cửa hàng, website, các kênh online...) là gần 27.000 khách.

Hệ thống 24hStore chia sẻ sau hơn 6 ngày mở cổng đã ghi nhận hơn 20.000 lượt đăng ký iPhone 17 và iPhone Air, trong đó iPhone 17 Pro Max chiếm tới 90,6%. Phần lớn khách hàng chọn bản 256GB, đặc biệt là ở iPhone 17, iPhone Air và iPhone 17 Pro Max. Với dòng Pro, vẫn có một nhóm đáng kể chọn dung lượng lưu trữ lớn 512GB hoặc 1TB.

Vừa ra mắt iPhone 17, Apple đã vội “khai tử” loạt iPhone đời trước, Apple Watch, AirPods trên Apple Store

12:35, 11/09/2025

Vừa ra mắt iPhone 17, Apple đã vội “khai tử” loạt iPhone đời trước, Apple Watch, AirPods trên Apple Store

iPhone 17 Pro Max có giá thấp nhất 37,9 triệu đồng, được bán tại Việt Nam từ 19/9

09:31, 10/09/2025

iPhone 17 Pro Max có giá thấp nhất 37,9 triệu đồng, được bán tại Việt Nam từ 19/9

Apple sẽ ra mắt iPhone 17 vào ngày 9/9

07:39, 28/08/2025

Apple sẽ ra mắt iPhone 17 vào ngày 9/9

Từ khóa:

CellphoneS FPT Shop iPhone 17 iphone 17 Pro max iPhone Air thế giới di động

Đọc thêm

22 triệu chứng thực chữ ký số cá nhân đã được cấp, tăng gần gấp đôi chỉ sau 8 tháng

22 triệu chứng thực chữ ký số cá nhân đã được cấp, tăng gần gấp đôi chỉ sau 8 tháng

Đến tháng 8/2025, cả nước đã có 22 triệu chứng thực chữ ký số cá nhân. Đáng chú ý, gần cuối năm 2024, Việt Nam mới chỉ có khoảng 11 triệu chứng thực chữ ký số cá nhân, nhưng đến tháng 8/2025 con số được cấp đã tăng gấp đôi...

Gần 170.000 doanh nghiệp Việt Nam đã ứng dụng AI

Gần 170.000 doanh nghiệp Việt Nam đã ứng dụng AI

Ứng dụng AI tại Việt Nam đang tiếp tục tăng tốc, với 18% tổng số doanh nghiệp đã triển khai. Riêng năm 2024, Việt Nam đã có khoảng 47.000 doanh nghiệp triển khai giải pháp AI. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn doanh nghiệp mới chỉ tập trung vào các ứng dụng cơ bản...

Financial Times: Trung Quốc dừng điều tra Google

Financial Times: Trung Quốc dừng điều tra Google

Quyết định trên cho thấy một sự điều chỉnh chiến thuật của Trung Quốc, theo đó nước này giờ đây đang tập trung sức mạnh giám sát vào Nvidia...

Hội nghị CIO CSO Summit 2025: Việt Nam tăng cường phòng thủ trước rủi ro an ninh mạng từ AI

Hội nghị CIO CSO Summit 2025: Việt Nam tăng cường phòng thủ trước rủi ro an ninh mạng từ AI

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 8,5 triệu tài khoản bị đánh cắp, gần 530.000 cuộc tấn công DDoS và 191 vụ lộ dữ liệu với trên 3 tỷ bản ghi. Các chuyên gia cảnh báo xu hướng tấn công mạng mới dựa trên AI đang đặt ra thách thức chưa từng có cho hệ thống phòng thủ truyền thống…

Tin tặc đánh cắp thông tin hàng triệu khách hàng của Gucci, Balenciaga và McQueen

Tin tặc đánh cắp thông tin hàng triệu khách hàng của Gucci, Balenciaga và McQueen

Các tin tặc tự xưng là nhóm "Shiny Hunters" tiết lộ đang nắm giữ dữ liệu liên quan đến 7,4 triệu thông tin khách hàng của tập đoàn xa xỉ Kering…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quy định mới về cách xác định tuổi của tàu biển

Đầu tư

2

Hà Nội triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn

Đầu tư

3

Tiền lương đủ sống là nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Dân sinh

4

Nghệ An tiếp nhận hơn 356 tỷ đồng từ ERPA, mở rộng sinh kế cho người dân miền núi

Kinh tế xanh

5

Mỹ phẩm chuyển hướng sang bán lẻ tại sân bay

Đẹp +

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy