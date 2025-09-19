Người Việt chi khoảng 7.500 tỷ đồng mua iPhone 17

Tính đến tối 18/9, trước ngày iPhone 17 chính thức được bán tại Việt Nam, nhiều hệ thống bán lẻ thống kê số lượng khách mua iPhone 17 series tăng trưởng đáng kể, nhiều khả năng thị trường Việt Nam sẽ vượt 250.000 chiếc, tương đương khoảng 7.500 tỷ đồng và phiên bản màu cam vũ trụ được ưa chuộng nhất…

Tính đến chiều tối 18/9, chuỗi di động lớn nhất Việt Nam là Thế Giới Di Động và Topzone ghi nhận hơn 94.500 khách hàng đã đặt cọc mua các phiên bản iPhone 17.

Tại hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT, chỉ trong ngày mở bán đầu tiên, hệ thống đã bàn giao số lượng lớn iPhone 17, iPhone Air đến tay khách hàng và tiếp tục ghi nhận thêm nhiều đơn đặt cọc mới, cho thấy sức hút mạnh mẽ của thế hệ iPhone mới tại thị trường Việt Nam.

Ông Phan Trần Thành, Phó Giám đốc ngành hàng Apple hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT, cho biết năm nay, iPhone 17 và iPhone Air thực sự đã tạo nên cơn “sốt” trong cộng đồng yêu công nghệ. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng khách hàng quan tâm và đặt cọc tại FPT Shop và F.Studio by FPT tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt ở những phiên bản nổi bật như iPhone 17 Pro Max và iPhone Air siêu mỏng nhẹ.

Mặc dù hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT không công bố con số cụ thể nhưng dựa trên lượng khách đã đặt cọc, hệ thống này kỳ vọng vào sức mua iPhone năm nay. Nhiều khả năng, số lượng đặt cọc năm nay có thể gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Năm ngoái, hệ thống FPT Shop ghi nhận hơn 50.000 khách “đăng ký thông tin” mua iPhone 16 series.

Cũng trong sáng 19/9, CellphoneS đồng loạt mở bán tại 150 cửa hàng trên toàn quốc, đi kèm chương trình ưu đãi, quà tặng khi nâng cấp lên đời. Đại diện chuỗi này cho biết, giờ đây, khách hàng Việt Nam không còn phải chờ 2–3 tuần như các năm trước để mua iPhone chính hãng.

“Việc mở bán cùng lúc với thế giới vừa thể hiện sức hấp dẫn và tăng trưởng của thị trường Việt Nam, vừa mang đến cho khách hàng có thể sở hữu sớm sản phẩm iPhone thế hệ mới nhất chính hãng chung cùng các thị trường lớn khác với mức giá tiêu chuẩn toàn cầu”, đại diện CellPhoneS cho hay.

Hệ thống CellPhoneS cũng ghi nhận: Trong số khách hàng quan tâm và đặt cọc thành công iPhone 17 series và iPhone Air, iPhone 17 Pro Max 256GB là thiết bị chiếm phần lớn tổng số lượng đặt hàng. Khách hàng đa phần chọn lựa phiên bản “hot” năm nay cam vũ trụ trên dòng sản phẩm Pro.

Bên cạnh dòng Pro, iPhone 17 và iPhone Air cũng có sức hút rất lớn. Sản phẩm iPhone Air là một sản phẩm đột phá năm nay, tại CellphoneS đang ghi nhận tỷ trọng người dùng quan tâm đến sản phẩm rất khả quan. Dự báo sự quan tâm sẽ còn tăng nhiều sau khách hàng được trải nghiệm trên tay sản phẩm khi sản phẩm chính thức mở bán ở Việt Nam.

Trong khi iPhone 17 phiên bản màu xanh lam khói và tím oải hương được quan tâm đặt hàng thì iPhone Air phiên bản màu xanh da trời chiếm đa số lượng khách hàng đặt cọc, các phiên bản màu còn lại nhận được mức độ quan tâm tương đương nhau.

Còn Minh Tuấn Mobile, hệ thống đã nhận được hơn 18.000 đơn đặt trước iPhone 17 và iPhone Air sau 1 tuần mở đặt hàng, cao hơn gần 12% so với thế hệ iPhone 16 series năm ngoái. Trong đó, iPhone 17 Pro Max chiếm tỉ trọng lớn đơn hàng, với phiên bản 256GB và màu sắc mới cam vũ trụ thu hút khách nhất. Đáng chú ý, phiên bản iPhone Air ghi nhận tỉ lệ đặt hàng khá cao ở nhóm khách hàng trẻ tuổi thuộc thế hệ Gen Z.

Di Động Việt cũng thống kê tính đến 18/9, tổng lượng cọc trên tất cả các nền tảng (hệ thống cửa hàng, website, các kênh online...) là gần 27.000 khách.

Hệ thống 24hStore chia sẻ sau hơn 6 ngày mở cổng đã ghi nhận hơn 20.000 lượt đăng ký iPhone 17 và iPhone Air, trong đó iPhone 17 Pro Max chiếm tới 90,6%. Phần lớn khách hàng chọn bản 256GB, đặc biệt là ở iPhone 17, iPhone Air và iPhone 17 Pro Max. Với dòng Pro, vẫn có một nhóm đáng kể chọn dung lượng lưu trữ lớn 512GB hoặc 1TB.