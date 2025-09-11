Vừa ra mắt iPhone 17, Apple đã vội “khai tử” loạt iPhone đời trước, Apple Watch, AirPods trên Apple Store

Ngay sau màn ra mắt sản phẩm mới, Apple đã ngừng bán nhiều thiết bị đời trước trên Apple Store, trong đó có iPhone 15, iPhone 16 Pro…

Sau sự kiện “Awe Dropping”, Apple tiếp tục truyền thống quen thuộc: ngừng kinh doanh nhiều mẫu iPhone, Apple Watch và AirPods thế hệ trước trên Apple Store, nhường chỗ cho dàn sản phẩm mới nhất.

Danh sách vừa biến mất khỏi cửa hàng trực tuyến của Apple gồm:

iPhone 15, iPhone 15 Plus

iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

Apple Watch Ultra 2, Series 10, SE 2

AirPods Pro 2

Điều này không có nghĩa các thiết bị này biến mất khỏi thị trường. Người dùng vẫn có thể mua ở các hệ thống bán lẻ hay đại lý ủy quyền, thậm chí với mức giá ưu đãi hơn.

Apple muốn giữ danh mục sản phẩm gọn gàng, dễ lựa chọn, đồng thời tập trung hướng người mua về các mẫu mới nhất. Đây cũng là cách hãng tránh việc khách hàng bị rối trước quá nhiều phiên bản khác nhau.

Với người tiêu dùng, đặc biệt là những ai săn hàng giảm giá, quyết định này có thể hơi bất tiện vì không còn cơ hội mua trực tiếp từ Apple. Tuy vậy, các nhà bán lẻ bên ngoài lại thường tung ra nhiều chương trình khuyến mãi để xả hàng cũ.

Từ góc nhìn kinh doanh, đây là nước đi hợp lý của Apple: đơn giản hóa lựa chọn, thúc đẩy doanh số sản phẩm mới và tối đa hóa lợi nhuận. Nhưng với người dùng, nó đồng nghĩa phải mất thêm công tìm mua nếu vẫn muốn sở hữu những mẫu vừa bị ngừng bán.

Apple sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng trước dành cho iPhone 17 Pro vào ngày 12/9 trước khi mở bán chính thức tại Việt Nam vào ngày 19/9. iPhone 17 Pro có màu cam vũ trụ, xanh đậm và bạc, giá từ 34.990.000 đồng; iPhone 17 Pro Max có giá từ 37.999.000 đồng.