Trang chủ Kinh tế số

Vừa ra mắt iPhone 17, Apple đã vội “khai tử” loạt iPhone đời trước, Apple Watch, AirPods trên Apple Store

Bạch Dương

11/09/2025, 12:35

Ngay sau màn ra mắt sản phẩm mới, Apple đã ngừng bán nhiều thiết bị đời trước trên Apple Store, trong đó có iPhone 15, iPhone 16 Pro…

iPhone 15 là một trong số các dòng điện thoại đời cũ đã "bị" Apple "khải tử" trên Apple Store ngay sau khi hãng ra mắt thế hệ iPhone 17.
iPhone 15 là một trong số các dòng điện thoại đời cũ đã "bị" Apple "khải tử" trên Apple Store ngay sau khi hãng ra mắt thế hệ iPhone 17.

Sau sự kiện “Awe Dropping”, Apple tiếp tục truyền thống quen thuộc: ngừng kinh doanh nhiều mẫu iPhone, Apple Watch và AirPods thế hệ trước trên Apple Store, nhường chỗ cho dàn sản phẩm mới nhất.

Danh sách vừa biến mất khỏi cửa hàng trực tuyến của Apple gồm:

  • iPhone 15, iPhone 15 Plus
  • iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max
  • Apple Watch Ultra 2, Series 10, SE 2
  • AirPods Pro 2

Điều này không có nghĩa các thiết bị này biến mất khỏi thị trường. Người dùng vẫn có thể mua ở các hệ thống bán lẻ hay đại lý ủy quyền, thậm chí với mức giá ưu đãi hơn.

Apple muốn giữ danh mục sản phẩm gọn gàng, dễ lựa chọn, đồng thời tập trung hướng người mua về các mẫu mới nhất. Đây cũng là cách hãng tránh việc khách hàng bị rối trước quá nhiều phiên bản khác nhau.

Với người tiêu dùng, đặc biệt là những ai săn hàng giảm giá, quyết định này có thể hơi bất tiện vì không còn cơ hội mua trực tiếp từ Apple. Tuy vậy, các nhà bán lẻ bên ngoài lại thường tung ra nhiều chương trình khuyến mãi để xả hàng cũ.

Từ góc nhìn kinh doanh, đây là nước đi hợp lý của Apple: đơn giản hóa lựa chọn, thúc đẩy doanh số sản phẩm mới và tối đa hóa lợi nhuận. Nhưng với người dùng, nó đồng nghĩa phải mất thêm công tìm mua nếu vẫn muốn sở hữu những mẫu vừa bị ngừng bán.

Apple sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng trước dành cho iPhone 17 Pro vào ngày 12/9 trước khi mở bán chính thức tại Việt Nam vào ngày 19/9. iPhone 17 Pro có màu cam vũ trụ, xanh đậm và bạc, giá từ 34.990.000 đồng; iPhone 17 Pro Max có giá từ 37.999.000 đồng.

iPhone 17 Pro Max có giá thấp nhất 37,9 triệu đồng, được bán tại Việt Nam từ 19/9

09:31, 10/09/2025

iPhone 17 Pro Max có giá thấp nhất 37,9 triệu đồng, được bán tại Việt Nam từ 19/9

Số lượng iPhone Apple bán ra đã bằng hơn 1/3 dân số toàn cầu

16:51, 02/08/2025

Số lượng iPhone Apple bán ra đã bằng hơn 1/3 dân số toàn cầu

Bên trong phòng thử nghiệm độ bền iPhone của Apple 

07:38, 07/07/2025

Bên trong phòng thử nghiệm độ bền iPhone của Apple 

AirPods Apple Apple Watch iPhone kinh tế số

Bảo mật hậu lượng tử sẽ là hướng đi mới của fintech Việt Nam

Bảo mật hậu lượng tử sẽ là hướng đi mới của fintech Việt Nam

Sự bùng nổ fintech đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường phát triển nhanh nhất khu vực, song thách thức an toàn thông tin ngày càng lớn, đặc biệt trước nguy cơ mã hóa truyền thống bị phá vỡ khi công nghệ lượng tử tiến gần ứng dụng thực tiễn…

Cắt giảm, đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học, công nghệ

Cắt giảm, đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học, công nghệ

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 7 lĩnh vực gồm hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, viễn thông và Internet, công nghệ thông tin - điện tử, an toàn bức xạ và hạt nhân, sở hữu trí tuệ, tần số vô tuyến điện…

Chỉ 2 đại diện công nghệ góp mặt top 10 thương hiệu được định giá cao nhất Việt Nam

Chỉ 2 đại diện công nghệ góp mặt top 10 thương hiệu được định giá cao nhất Việt Nam

Viettel và FPT là hai doanh nghiệp công nghệ duy nhất có định giá thương lọt top 10 trong Vietnam 100. Giá trị thương hiệu của Viettel ước đạt 7.36 tỷ USD, trong khi FPT đạt 1,2 tỷ USD…

Khởi nghiệp sáng tạo trong kỷ nguyên số: Cơ hội và thách thức với Việt Nam

Khởi nghiệp sáng tạo trong kỷ nguyên số: Cơ hội và thách thức với Việt Nam

Ngày 10/9/2025 tại Quảng Ninh, Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia lần thứ 7 đã diễn ra với chủ đề “Hội tụ nguồn lực toàn cầu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo địa phương trong kỷ nguyên kinh tế số”.

SoftBank và GIC sắp thoái vốn khỏi VNLife?

SoftBank và GIC sắp thoái vốn khỏi VNLife?

Quỹ đầu tư GIC (Singapore) và SoftBank Vision Fund (Nhật Bản) được cho là đã trao đổi với một số nhà đầu tư trong bước tính toán thoái vốn khỏi VNLife...

