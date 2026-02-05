Nguồn cung khan hiếm, HP, Dell, Acer và Asus cân nhắc dùng chip nhớ Trung Quốc

Nguồn cung chip toàn cầu thiếu hụt nghiêm trọng có nguy cơ làm chậm tiến độ ra mắt sản phẩm và đẩy chi phí đồ điện tử tăng cao...

Do đó, các hãng sản xuất máy tính như HP, Dell, Acer và Asus có khả năng lần đầu tiên sẽ sử dụng chip nhớ từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Cụ thể, theo nguồn tin của Nikkei Asia, HP đã bắt đầu đánh giá và kiểm định sản phẩm của ChangXin Memory Technologies (CXMT), một nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc, nhằm mở rộng lựa chọn nguồn cung.

Tập đoàn này dự kiến theo dõi tình hình thị trường đến khoảng giữa năm 2026, nếu nguồn cung DRAM vẫn khan hiếm và giá tiếp tục leo thang, HP có thể lần đầu sử dụng chip của CXMT cho các thị trường ngoài Mỹ.

Trong khi đó, Dell cũng đang tiến hành kiểm định các sản phẩm DRAM của CXMT do lo ngại giá bộ nhớ sẽ còn tăng trong suốt năm 2026.

Acer cho biết hãng sẵn sàng sử dụng chip nhớ sản xuất tại Trung Quốc. Còn Asus đã đề nghị các đối tác sản xuất tại Trung Quốc hỗ trợ tìm nguồn chip nhớ cho một số dự án máy tính xách tay.

Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ đang diễn biến nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Điển hình như giá DRAM và bộ nhớ flash NAND được dự báo sẽ tăng mạnh trong quý này. Trong đó, các “siêu trung tâm dữ liệu” phục vụ AI và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) tiếp tục gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng.

Đầu tháng 1, các chuyên gia của TrendForce từng cảnh báo giá hợp đồng DRAM, bộ nhớ dùng từ điện thoại thông minh đến máy chủ, có thể tăng 55–60% so với quý trước trong quý 1/2026. Cùng thời điểm, giá NAND, loại bộ nhớ dùng cho lưu trữ SSD, được dự báo tăng 33–38%.

Tuy nhiên, mới nhất, TrendForce đã nâng dự báo giá hợp đồng DRAM có thể tăng tới 90–95% theo quý, còn NAND dự kiến tăng khoảng 55–60% ngay trong quý hiện tại.

Nhu cầu chip cho AI là nguyên nhân chính, song TrendForce cho biết lượng PC bán ra cao hơn dự kiến trong quý 4/2025 cũng góp phần khiến nguồn cung thêm căng thẳng.

Thông thường, các hãng sản xuất máy tính lớn như Dell hay HP thường mua trước bộ nhớ với số lượng lớn, đủ dùng trong khoảng một năm. Vì vậy, giá máy tính có thể chưa tăng ngay cả khi giá linh kiện bộ nhớ ngoài thị trường tăng mạnh. Tuy nhiên, khi hàng tồn kho giảm dần và các hãng phải nhập lô mới với giá cao hơn, giá bán hệ thống hoàn chỉnh nhiều khả năng sẽ tăng theo.

TrendForce dự báo giá DRAM dành cho PC có thể tăng gấp đôi so với giai đoạn mua sắm cuối năm.

Các dòng bộ nhớ LPDDR, dùng phổ biến trong laptop mỏng nhẹ, điện thoại thông minh, cũng được dự báo tăng khoảng 90% theo quý, mức tăng được xem là mạnh nhất từ trước đến nay.

Không chỉ có mặt trong laptop hay điện thoại, bộ nhớ LPDDR ngày càng được dùng trong các hệ thống AI hiệu năng cao. Chẳng hạn, một số cấu hình máy chủ mạnh của Nvidia có thể trang bị tới hàng chục terabyte LPDDR5x, góp phần đẩy nhu cầu loại bộ nhớ này tăng vọt.

Trong khi đó, giá NAND cũng được dự báo leo thang khi các siêu trung tâm dữ liệu và nhà cung cấp đám mây chạy đua phục vụ khối lượng công việc suy luận AI.

TrendForce dự báo giá DRAM có thể đạt đỉnh vào cuối năm nay, nhưng mặt bằng giá cao có thể kéo dài đến tận năm 2028 trước khi trở lại ổn định hơn.