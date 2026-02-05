Thứ Sáu, 06/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Nguồn cung khan hiếm, HP, Dell, Acer và Asus cân nhắc dùng chip nhớ Trung Quốc

Hạ Chi

05/02/2026, 18:51

Nguồn cung chip toàn cầu thiếu hụt nghiêm trọng có nguy cơ làm chậm tiến độ ra mắt sản phẩm và đẩy chi phí đồ điện tử tăng cao...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Do đó, các hãng sản xuất máy tính như HP, Dell, Acer và Asus có khả năng lần đầu tiên sẽ sử dụng chip nhớ từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Cụ thể, theo nguồn tin của Nikkei Asia, HP đã bắt đầu đánh giá và kiểm định sản phẩm của ChangXin Memory Technologies (CXMT), một nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc, nhằm mở rộng lựa chọn nguồn cung.

Tập đoàn này dự kiến theo dõi tình hình thị trường đến khoảng giữa năm 2026, nếu nguồn cung DRAM vẫn khan hiếm và giá tiếp tục leo thang, HP có thể lần đầu sử dụng chip của CXMT cho các thị trường ngoài Mỹ.

Trong khi đó, Dell cũng đang tiến hành kiểm định các sản phẩm DRAM của CXMT do lo ngại giá bộ nhớ sẽ còn tăng trong suốt năm 2026.

Acer cho biết hãng sẵn sàng sử dụng chip nhớ sản xuất tại Trung Quốc. Còn Asus đã đề nghị các đối tác sản xuất tại Trung Quốc hỗ trợ tìm nguồn chip nhớ cho một số dự án máy tính xách tay.

Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ đang diễn biến nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Điển hình như giá DRAM và bộ nhớ flash NAND được dự báo sẽ tăng mạnh trong quý này. Trong đó, các “siêu trung tâm dữ liệu” phục vụ AI và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) tiếp tục gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng.

Đầu tháng 1, các chuyên gia của TrendForce từng cảnh báo giá hợp đồng DRAM, bộ nhớ dùng từ điện thoại thông minh đến máy chủ, có thể tăng 55–60% so với quý trước trong quý 1/2026. Cùng thời điểm, giá NAND, loại bộ nhớ dùng cho lưu trữ SSD, được dự báo tăng 33–38%.

Tuy nhiên, mới nhất, TrendForce đã nâng dự báo giá hợp đồng DRAM có thể tăng tới 90–95% theo quý, còn NAND dự kiến tăng khoảng 55–60% ngay trong quý hiện tại.

Nhu cầu chip cho AI là nguyên nhân chính, song TrendForce cho biết lượng PC bán ra cao hơn dự kiến trong quý 4/2025 cũng góp phần khiến nguồn cung thêm căng thẳng.

Thông thường, các hãng sản xuất máy tính lớn như Dell hay HP thường mua trước bộ nhớ với số lượng lớn, đủ dùng trong khoảng một năm. Vì vậy, giá máy tính có thể chưa tăng ngay cả khi giá linh kiện bộ nhớ ngoài thị trường tăng mạnh. Tuy nhiên, khi hàng tồn kho giảm dần và các hãng phải nhập lô mới với giá cao hơn, giá bán hệ thống hoàn chỉnh nhiều khả năng sẽ tăng theo.

TrendForce dự báo giá DRAM dành cho PC có thể tăng gấp đôi so với giai đoạn mua sắm cuối năm.

Các dòng bộ nhớ LPDDR, dùng phổ biến trong laptop mỏng nhẹ, điện thoại thông minh, cũng được dự báo tăng khoảng 90% theo quý, mức tăng được xem là mạnh nhất từ trước đến nay.

Không chỉ có mặt trong laptop hay điện thoại, bộ nhớ LPDDR ngày càng được dùng trong các hệ thống AI hiệu năng cao. Chẳng hạn, một số cấu hình máy chủ mạnh của Nvidia có thể trang bị tới hàng chục terabyte LPDDR5x, góp phần đẩy nhu cầu loại bộ nhớ này tăng vọt.

Trong khi đó, giá NAND cũng được dự báo leo thang khi các siêu trung tâm dữ liệu và nhà cung cấp đám mây chạy đua phục vụ khối lượng công việc suy luận AI.

TrendForce dự báo giá DRAM có thể đạt đỉnh vào cuối năm nay, nhưng mặt bằng giá cao có thể kéo dài đến tận năm 2028 trước khi trở lại ổn định hơn.

Chip AI trở thành động lực chính của làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc

09:53, 30/01/2026

Chip AI trở thành động lực chính của làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc

Apple và Nvidia xem xét sản xuất chip tại Intel

07:08, 30/01/2026

Apple và Nvidia xem xét sản xuất chip tại Intel

Việt Nam có nhà máy kiểm thử, đóng gói chip bán dẫn đầu tiên do người Việt làm chủ

22:08, 28/01/2026

Việt Nam có nhà máy kiểm thử, đóng gói chip bán dẫn đầu tiên do người Việt làm chủ

Từ khóa:

chip nhớ Trung Quốc cung cầu chip nhớ dự báo giá NAND giá DRAM tăng kinh tế số máy tính HP Dell Acer Asus sản xuất chip nhớ thiếu hụt chip nhớ tình hình thị trường chip xu hướng công nghệ AI

Đọc thêm

Báo chí là lực lượng tiên phong đưa khoa học, công nghệ đến với người dân và doanh nghiệp

Báo chí là lực lượng tiên phong đưa khoa học, công nghệ đến với người dân và doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương mong muốn các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục dành tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm nghề nghiệp để phát hiện những vấn đề mới, những mô hình hay, những cách làm hiệu quả; đồng thời dũng cảm chỉ ra những điểm nghẽn, rào cản cần tháo gỡ trong quá trình phát triển...

Google lội ngược dòng, trở thành

Google lội ngược dòng, trở thành "ngôi sao" trong cuộc đua AI

Trái ngược với tình cảnh một năm trước, Google giờ đây đang nhận được nhiều sự ủng hộ của Phố Wall trong cuộc đua AI...

TP. Hồ Chí Minh chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ

TP. Hồ Chí Minh chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ

TP. Hồ Chí Minh chuyển dịch sang mô hình phát triển dựa trên kinh tế tri thức và kinh tế số được xem là lựa chọn tất yếu và là “chìa khóa” để nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc tế…

Chi phí để vận hành trung tâm dữ liệu ngoài không gian của Elon Musk có thể lên tới 5.000 tỷ USD mỗi năm

Chi phí để vận hành trung tâm dữ liệu ngoài không gian của Elon Musk có thể lên tới 5.000 tỷ USD mỗi năm

Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk được cho là đang ấp ủ kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu ngoài không gian, vận hành bằng mạng lưới khoảng 1 triệu vệ tinh. Tuy nhiên, các ước tính ban đầu cho thấy việc hiện thực hóa ý tưởng này có thể đòi hỏi mức chi phí khổng lồ…

Bitcoin chính thức rơi xuống mốc 70.000 USD

Bitcoin chính thức rơi xuống mốc 70.000 USD

Nhiều chuyên gia cho rằng mốc giá 70.000 USD là ngưỡng quan trọng về mặt tâm lý thị trường, và việc phá vỡ mốc này có thể kéo giá Bitcoin giảm sâu hơn...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ninh Bình đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI từ Singapore

Đầu tư

2

Ngành Xây dựng được giao hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2026

Bất động sản

3

Sản xuất nông, lâm, thủy sản tháng 1 khởi sắc

Thị trường

4

Vì sao du lịch Việt Nam cần “hãng hàng không du lịch”?

Doanh nghiệp

5

Tháng 1/2026: Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng, quy mô vốn nhỏ lại

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy