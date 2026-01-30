Thứ Sáu, 30/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Apple và Nvidia xem xét sản xuất chip tại Intel

Hạ Chi

30/01/2026, 07:08

Apple và Nvidia đang tính toán sản xuất và đóng gói một số các dòng chip ngay tại nhà máy Intel tại Mỹ, sớm nhất từ năm 2028, theo DigiTimes...

Nhà máy Intel.
Nhà máy Intel.

Rủi ro địa chính trị, lo ngại về thuế quan, chi phí, đang buộc Apple và Nvidia được cho đang xem xét phương án giao Intel sản xuất và đóng gói một phần chip ngay tại Mỹ, sớm nhất từ năm 2028.

Tuy nhiên, Apple và Nvidia nhiều khả năng không chọn sản xuất tại Intel những sản phẩm chiến lược. 

Hai tập đoàn được cho là đang cân nhắc các tiến trình tiên tiến của Intel như 18A (phiên bản 18A-P) hoặc xa hơn là 14A. Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là liệu đến năm 2028, Intel có đủ năng lực và công suất tiến trình tiên tiến để phục vụ các khách hàng bên ngoài hay không. Bên cạnh quy mô sản xuất, Intel còn phải chứng minh khả năng hỗ trợ khách hàng chuyển thiết kế chip từ tiến trình của TSMC sang nền tảng chế tạo của mình.

Riêng với Apple, hãng được cho là đang trao đổi với Intel về khả năng sản xuất một số bộ xử lý dòng  M-series dành cho máy Mac, những con chip này hiện do TSMC đảm nhiệm.

Nvidia được cho là cũng đang theo đuổi một hướng đi tương tự Apple, song với nhà phát triển GPU cho AI, bài toán phức tạp hơn rất nhiều. Theo DigiTimes, Nvidia đang cân nhắc đóng gói khoảng 25% số GPU Feynman bằng công nghệ EMIB tại các cơ sở của Intel ở bang New Mexico. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đang đối mặt với không ít thách thức kỹ thuật.

Theo Tom's Hardware, GPU Feynman được dự báo tiêu thụ tới 5–6 kW điện năng, mức mà các giải pháp cấp nguồn truyền thống từ bo mạch chủ gần như không còn phù hợp. Những bộ xử lý này buộc phải tích hợp bộ điều chỉnh điện áp (IVR) trực tiếp trong gói đóng chip, như các giải pháp tiên tiến kiểu CoWoS-L, để hạn chế sụt áp, giảm tổn thất điện và đáp ứng yêu cầu điều chỉnh điện áp.

Trong khi đó, dù EMIB có thể hỗ trợ các thành phần IVR dạng đóng gói rời, công nghệ này khó đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một bộ tăng tốc AI công suất 5–6 kW. Intel vẫn có các giải pháp khác như Foveros, nhưng đây không phải là lựa chọn thay thế trực tiếp cho CoWoS-L. Nếu Nvidia muốn sử dụng Foveros Direct 3D cho GPU Feynman, hãng nhiều khả năng sẽ phải thiết kế lại toàn bộ GPU so với các phiên bản hiện do TSMC sản xuất.

Chính vì sự phức tạp này, kịch bản nhiều khả năng là Nvidia Nvidia sẽ tiếp tục chờ đến khi TSMC đưa các công nghệ đóng gói tiên tiến của mình sang Mỹ vào cuối thập kỷ, thay vì mạo hiểm thiết kế lại những GPU trung tâm dữ liệu cỡ lớn cho hệ sinh thái đóng gói của Intel.

Dù vậy, Intel vẫn có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác sớm hơn với Nvidia, chẳng hạn thông qua các đơn hàng đóng gói CPU Vera hoặc phát triển các dòng CPU Xeon thiết kế riêng. Đây có thể là bước đi chiến lược để Intel giành thêm đơn hàng từ Nvidia, nhất là trong bối cảnh Intel vừa nhận khoản đầu tư 5 tỷ USD từ chính đối tác này.

Việt Nam có nhà máy kiểm thử, đóng gói chip bán dẫn đầu tiên do người Việt làm chủ

22:08, 28/01/2026

Việt Nam có nhà máy kiểm thử, đóng gói chip bán dẫn đầu tiên do người Việt làm chủ

Thiếu chip nhớ có thể kéo dài đến năm 2027

09:26, 27/01/2026

Thiếu chip nhớ có thể kéo dài đến năm 2027

Chip, AI, bán dẫn và “lối đi riêng” cho Việt Nam

11:26, 22/01/2026

Chip, AI, bán dẫn và “lối đi riêng” cho Việt Nam

Từ khóa:

bán dẫn chip GPU Feynman kinh tế số sản xuất chip tại Mỹ tiến trình sản xuất chip Intel

Đọc thêm

Ngành game Việt chuẩn bị đón nhiều chính sách thuận lợi mới

Ngành game Việt chuẩn bị đón nhiều chính sách thuận lợi mới

"Chúng tôi đang dựa trên hai ‘pháp bảo’ quan trọng là Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam để xây dựng những chính sách mới cho ngành game"...

Cung cấp ảnh cho AI vô tình trao dữ liệu sinh trắc học cho bên thứ ba

Cung cấp ảnh cho AI vô tình trao dữ liệu sinh trắc học cho bên thứ ba

Việc chia sẻ tùy tiện hình ảnh, giọng nói và thông tin cá nhân trên mạng xã hội hoặc các nền tảng không rõ nguồn gốc có thể vô tình tạo điều kiện cho các hành vi giả mạo tinh vi...

Tăng gấp đôi

Tăng gấp đôi "tuổi đời" máy móc công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu

Theo Thông tư số 30/2025/TT-BKHCN, thiết bị, máy móc, công cụ công nghệ, đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu tuổi đời tối đa không quá 20 năm. Trước đó, Quyết định 18/2019/QĐ-TTg vốn chỉ cho phép nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng không quá 10 năm...

Aqua đầu tư gần 1.540 tỷ đồng gia hạn hoạt động đến 2045 tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 2

Aqua đầu tư gần 1.540 tỷ đồng gia hạn hoạt động đến 2045 tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 2

Aqua Việt Nam vừa công bố một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn bằng việc gia hạn hoạt động tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 2 đến năm 2045 với tổng vốn đầu tư gần 1.540 tỷ đồng (khoảng 75 triệu USD)…

Ba thông tư quan trọng về tài sản mã hóa dự kiến được ban hành ngay trong quý 1/2026

Ba thông tư quan trọng về tài sản mã hóa dự kiến được ban hành ngay trong quý 1/2026

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính để hoàn thiện 3 thông tư và dự kiến trình Bộ ban hành trong quý 1/2026...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“Khu đất vàng” hơn 11 ha tại Sầm Sơn được đấu giá để xây dựng khu dân cư

Dự án

2

Đà Nẵng xúc tiến du lịch tại Philippines

Du lịch

3

TP. Hồ Chí Minh đầu tư hơn 1.743 tỷ đồng nạo vét, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh

Dự án

4

Ô Quy Hồ mở cửa mây, rẻo cao Lai Châu thức giấc cùng du lịch xanh

Du lịch

5

Đánh giá tiềm năng phát triển hàng hải xanh, kinh tế biển xanh

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy