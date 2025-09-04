Thứ Năm, 04/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng, sức khỏe doanh nghiệp dần cải thiện

Ngân Hà

04/09/2025, 21:05

Thị trường nhà ở quý 2/2025 chứng kiến những chuyển biến đáng chú ý, với sự phân hóa rõ rệt giữa hai phân khúc thương mại và nhà ở xã hội (NƠXH). Trong khi giá nhà thương mại tại các đô thị lớn tiếp tục leo thang do nguồn cung khan hiếm và tập trung ở phân khúc cao cấp, thì phân khúc NƠXH lại nổi lên như một điểm sáng nhờ những cải cách pháp lý mạnh mẽ…

VnEconomy

Báo cáo ngành bất động sản quý 2/2025 được VIS Rating công bố mới đây chỉ ra rằng một trong những thách thức lớn nhất của thị trường bất động sản nhà ở hiện nay là khả năng tiếp cận nhà ở ngày càng khó khăn tại các thành phố lớn.

Theo VIS Rating, giá nhà sơ cấp trung bình tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong quý 2/2025 đã tăng tới 30% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính của đà tăng giá này đến từ sự mất cân đối trong cơ cấu nguồn cung mới, khi có hơn 80% nhà ở tập trung vào phân khúc cao cấp và hạng sang.

Việc giá nhà liên tục bị đẩy lên cao đã khiến người mua trở nên thận trọng hơn trong các quyết định của mình. Điều này được phản ánh qua tỷ lệ hấp thụ của thị trường, đã giảm xuống còn 91% trong quý, thấp hơn đáng kể so với mức 106% của năm 2024. Điều này cho thấy dù nhu cầu ở thực vẫn rất lớn, nhưng mặt bằng giá quá cao đang trở thành một rào cản đáng kể.

Trước thực trạng trên, những nỗ lực của Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển NƠXH đang phát huy tác dụng rõ rệt và trở thành động lực tăng trưởng chính cho thị trường trong quý vừa qua. Hàng loạt cải cách pháp lý quan trọng đã được ban hành nhằm gỡ rối và đơn giản hóa thủ tục, giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

VnEconomy

Nổi bật là Nghị quyết 201/2025/QH15 quy định thành lập Quỹ nhà ở quốc gia để đầu tư hạ tầng và tài trợ xây dựng các dự án NƠXH, đặc biệt là phân khúc nhà cho thuê giá rẻ. Bên cạnh đó, Nghị định 192/2025/NĐ-CP cho phép phê duyệt chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư dự án NƠXH mà không cần qua đấu thầu cũng được xem là bước đi giúp rút ngắn đáng kể thời gian triển khai.

Nhờ đó, trong quý 2/2025, số lượng dự án NƠXH được cấp phép mới đã tăng vọt 167% so với cùng kỳ. Theo đó, tổng số căn NƠXH hoàn thành trong cả năm 2025 dự kiến đạt 74.000 căn, gấp ba lần tổng nguồn cung của cả năm 2024. Với đà tăng này và những nỗ lực của Chính phủ trong đẩy mạnh các dự án NƠXH, nguồn cung NƠXH sẽ tiếp tục tăng trưởng khoảng 20% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030.

Sự bùng nổ này được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận nhà ở cho nhóm người có thu nhập thấp và trung bình tại các thành phố lớn. Các doanh nghiệp có danh mục NƠXH lớn như VHM, VGC, BCM, NLG và HDC được cho là sẽ hưởng lợi lớn từ xu hướng này.

Cùng với đó, khả năng tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp bất động sản duy trì ở mức tích cực trong quý 2/2025, hỗ trợ mạnh mẽ cho các hoạt động phát triển dự án và tái cấp vốn.

Dư nợ tín dụng cho kinh doanh bất động sản đã tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, nhờ hạn mức tín dụng cao hơn từ Ngân hàng Nhà nước và các hoạt động phát triển dự án diễn ra mạnh mẽ.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị phát hành trái phiếu bất động sản đã tăng 35,6% so với cùng kỳ, chủ yếu do nhu cầu tái cấp vốn và mở rộng quỹ đất của các tập đoàn lớn.

Đặc biệt, khả năng tiếp cận vốn giá rẻ cho phân khúc NƠXH đã được cải thiện rõ rệt. Vào tháng 6/2025, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo áp dụng mức giảm lãi suất 1-2% cho người mua nhà dưới 35 tuổi và mức lãi suất vay ưu đãi 6,4% cho các chủ đầu tư, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng thị trường.

Bên cạnh những điểm sáng về chính sách và dòng vốn, sức khỏe tài chính của các chủ đầu tư niêm yết cũng cho thấy những dấu hiệu ổn định và cải thiện đáng mừng.

Hệ số đòn bẩy tài chính (Nợ/EBITDA) duy trì ổn định ở mức 3,2x. Đáng chú ý nhất, trong quý 2/2025, tài sản của các chủ đầu tư niêm yết đã tăng nhanh hơn nợ vay lần đầu tiên sau sáu quý. Đây là một tín hiệu rất tích cực, cho thấy các doanh nghiệp đang giảm dần sự phụ thuộc vào nợ vay để mở rộng hoạt động và thay vào đó đã đa dạng hóa các nguồn vốn.

Tuy nhiên, sự phục hồi về dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO) lại không đồng đều. Một số chủ đầu tư lớn như VHM và NLG ghi nhận sự cải thiện rõ rệt nhờ dòng tiền ứng trước từ khách hàng và đối tác. Trong khi đó, phần lớn các doanh nghiệp khác vẫn ghi nhận CFO ở mức yếu.

Nhìn về nửa cuối năm 2025, VIS Rating kỳ vọng đòn bẩy tài chính của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục cải thiện dần khi tăng trưởng nợ chậm lại. Đồng thời, doanh thu và lợi nhuận được dự báo sẽ tăng trưởng nhờ các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động bàn giao sản phẩm cho khách hàng.

TP.HCM tháo gỡ khó khăn cho dự án nhà ở xã hội

07:00, 07/11/2024

TP.HCM tháo gỡ khó khăn cho dự án nhà ở xã hội

Phát triển nhà ở xã hội: Bài toán nguồn vốn và quỹ đất

14:04, 03/06/2024

Phát triển nhà ở xã hội: Bài toán nguồn vốn và quỹ đất

Ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới

01:00, 28/05/2024

Ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới

Từ khóa:

bất động sản Chính sách doanh nghiệp giá nhà nhà ở NƠXH thị trường tiếp cận nhà ở tín dụng VIS Rating

Đọc thêm

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Sau gần 4 thập kỷ kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài đầu tiên ra đời, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã trở thành một phần không thể thiếu, góp phần định hình diện mạo kinh tế - xã hội Việt Nam. Trong bối cảnh mới, Việt Nam không chỉ thu hút FDI có chọn lọc mà còn phải thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt ra thế giới (OFDI). Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trò chuyện với TS. Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây), Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp (VIPFA), xung quanh chủ đề này.

Thông tuyến đường sắt Bắc – Nam qua Quảng Trị

Thông tuyến đường sắt Bắc – Nam qua Quảng Trị

Các đơn vị ngành đường sắt đã huy động nhiều thiết bị cùng 60 công nhân để khắc phục sự cố hư hỏng đường sắt đoạn qua xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị để thông tuyến đường sắt Bắc – Nam qua Quảng Trị…

Đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Hà Tĩnh và Quảng Trị

Đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Hà Tĩnh và Quảng Trị

Các bộ, ngành và địa phương liên quan cần tập trung đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành các hạng mục còn lại dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn hai tỉnh...

Đề xuất điều chuyển khối lượng thi công, đưa 2 dự án trọng điểm tại Đồng Nai về đích

Đề xuất điều chuyển khối lượng thi công, đưa 2 dự án trọng điểm tại Đồng Nai về đích

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu qua Đồng Nai mới đạt 47% giá trị hợp đồng, chậm 11% so với kế hoạch. Ban Quản lý dự án đề xuất chuyển khối lượng từ nhà thầu chậm sang đơn vị có năng lực để kịp thông xe trước 19/12/2025…

Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công đạt 58,1% kế hoạch

Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công đạt 58,1% kế hoạch

Giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng (tính đến hết ngày 28/8/2025) là 20.858 tỷ đồng, bằng 58,1% so với kế hoach Thủ tướng giao và vượt mục tiêu thành phố đề ra…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

eMagazine

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ qua khớp lệnh nhưng vẫn gom HPG

Chứng khoán

2

Bắt đầu chiếu miễn phí phim Mưa đỏ tại Thành cổ Quảng Trị

Giải trí

3

ECB có thể tiếp tục “án binh bất động” về lãi suất

Thế giới

4

Hình thành và phát triển được các khu, cụm công nghiệp tái chế ở Việt Nam

Kinh tế xanh

5

Thanh Hoá khẩn trương hỗ trợ hai xã vùng cao thiệt hại nặng sau bão số 5

Dân sinh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: