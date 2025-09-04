Nguồn cung nhà ở xã hội tăng, sức khỏe doanh nghiệp dần cải thiện
Ngân Hà
04/09/2025, 21:05
Thị trường nhà ở quý 2/2025 chứng kiến những chuyển biến đáng chú ý, với sự phân hóa rõ rệt giữa hai phân khúc thương mại và nhà ở xã hội (NƠXH). Trong khi giá nhà thương mại tại các đô thị lớn tiếp tục leo thang do nguồn cung khan hiếm và tập trung ở phân khúc cao cấp, thì phân khúc NƠXH lại nổi lên như một điểm sáng nhờ những cải cách pháp lý mạnh mẽ…
Báo cáo ngành bất động sản quý 2/2025 được VIS Rating công bố
mới đây chỉ ra rằng một trong những thách thức lớn nhất của thị trường bất động
sản nhà ở hiện nay là khả năng tiếp cận nhà ở ngày càng khó khăn tại các thành
phố lớn.
Theo VIS Rating, giá nhà
sơ cấp trung bình tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong quý 2/2025 đã tăng tới 30%
so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính của đà tăng giá này đến từ sự mất
cân đối trong cơ cấu nguồn cung mới, khi có hơn 80% nhà ở tập trung vào phân
khúc cao cấp và hạng sang.
Việc giá nhà liên tục bị đẩy lên cao đã khiến người mua trở
nên thận trọng hơn trong các quyết định của mình. Điều này được phản ánh qua tỷ
lệ hấp thụ của thị trường, đã giảm xuống còn 91% trong quý, thấp hơn đáng kể so
với mức 106% của năm 2024. Điều này cho thấy dù nhu cầu ở thực vẫn rất lớn,
nhưng mặt bằng giá quá cao đang trở thành một rào cản đáng kể.
Trước thực trạng trên, những nỗ lực của Chính phủ nhằm thúc
đẩy phát triển NƠXH đang phát huy tác dụng rõ rệt và trở thành động lực tăng
trưởng chính cho thị trường trong quý vừa qua. Hàng loạt cải cách pháp lý quan
trọng đã được ban hành nhằm gỡ rối và đơn giản hóa thủ tục, giúp đẩy nhanh tiến
độ triển khai dự án.
Nổi bật là Nghị quyết 201/2025/QH15 quy định thành lập Quỹ
nhà ở quốc gia để đầu tư hạ tầng và tài trợ xây dựng các dự án NƠXH, đặc biệt
là phân khúc nhà cho thuê giá rẻ. Bên cạnh đó, Nghị định 192/2025/NĐ-CP cho
phép phê duyệt chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư dự án NƠXH mà không cần qua
đấu thầu cũng được xem là bước đi giúp rút ngắn đáng kể thời gian triển khai.
Nhờ đó, trong quý 2/2025, số lượng dự án NƠXH được cấp phép
mới đã tăng vọt 167% so với cùng kỳ. Theo đó, tổng số căn NƠXH hoàn thành trong
cả năm 2025 dự kiến đạt 74.000 căn, gấp ba lần tổng nguồn cung của cả năm 2024.
Với đà tăng này và những nỗ lực của Chính phủ trong đẩy mạnh các dự án NƠXH, nguồn
cung NƠXH sẽ tiếp tục tăng trưởng khoảng 20% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030.
Sự bùng nổ này được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể khả năng tiếp
cận nhà ở cho nhóm người có thu nhập thấp và trung bình tại các thành phố lớn.
Các doanh nghiệp có danh mục NƠXH lớn như VHM, VGC, BCM, NLG và HDC được cho là
sẽ hưởng lợi lớn từ xu hướng này.
Cùng với đó, khả năng tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp
bất động sản duy trì ở mức tích cực trong quý 2/2025, hỗ trợ mạnh mẽ cho các hoạt
động phát triển dự án và tái cấp vốn.
Dư nợ tín dụng cho kinh doanh bất động sản đã tăng 33% so với
cùng kỳ năm trước, nhờ hạn mức tín dụng cao hơn từ Ngân hàng Nhà nước và các hoạt
động phát triển dự án diễn ra mạnh mẽ.
Trong 8 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị phát hành trái phiếu
bất động sản đã tăng 35,6% so với cùng kỳ, chủ yếu do nhu cầu tái cấp vốn và mở
rộng quỹ đất của các tập đoàn lớn.
Đặc biệt, khả năng tiếp cận vốn giá rẻ cho phân khúc NƠXH đã
được cải thiện rõ rệt. Vào tháng 6/2025, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo áp dụng
mức giảm lãi suất 1-2% cho người mua nhà dưới 35 tuổi và mức lãi suất vay ưu
đãi 6,4% cho các chủ đầu tư, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng thị trường.
Bên cạnh những điểm sáng về chính sách và dòng vốn, sức khỏe
tài chính của các chủ đầu tư niêm yết cũng cho thấy những dấu hiệu ổn định và cải
thiện đáng mừng.
Hệ số đòn bẩy tài chính (Nợ/EBITDA) duy trì ổn định ở mức 3,2x.
Đáng chú ý nhất, trong quý 2/2025, tài sản của các chủ đầu tư niêm yết đã tăng
nhanh hơn nợ vay lần đầu tiên sau sáu quý. Đây là một tín hiệu rất tích cực,
cho thấy các doanh nghiệp đang giảm dần sự phụ thuộc vào nợ vay để mở rộng hoạt
động và thay vào đó đã đa dạng hóa các nguồn vốn.
Tuy nhiên, sự phục hồi về dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
(CFO) lại không đồng đều. Một số chủ đầu tư lớn như VHM và NLG ghi nhận sự cải
thiện rõ rệt nhờ dòng tiền ứng trước từ khách hàng và đối tác. Trong khi đó, phần
lớn các doanh nghiệp khác vẫn ghi nhận CFO ở mức yếu.
Nhìn về nửa cuối năm 2025, VIS Rating kỳ vọng đòn bẩy tài
chính của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục cải thiện dần khi tăng trưởng nợ chậm lại.
Đồng thời, doanh thu và lợi nhuận được dự báo sẽ tăng trưởng nhờ các doanh nghiệp
đẩy mạnh hoạt động bàn giao sản phẩm cho khách hàng.
TP.HCM tháo gỡ khó khăn cho dự án nhà ở xã hội
07:00, 07/11/2024
Phát triển nhà ở xã hội: Bài toán nguồn vốn và quỹ đất
14:04, 03/06/2024
Ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới
Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI
Sau gần 4 thập kỷ kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài đầu tiên ra đời, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã trở thành một phần không thể thiếu, góp phần định hình diện mạo kinh tế - xã hội Việt Nam. Trong bối cảnh mới, Việt Nam không chỉ thu hút FDI có chọn lọc mà còn phải thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt ra thế giới (OFDI). Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trò chuyện với TS. Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây), Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp (VIPFA), xung quanh chủ đề này.
Thông tuyến đường sắt Bắc – Nam qua Quảng Trị
Các đơn vị ngành đường sắt đã huy động nhiều thiết bị cùng 60 công nhân để khắc phục sự cố hư hỏng đường sắt đoạn qua xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị để thông tuyến đường sắt Bắc – Nam qua Quảng Trị…
Đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Hà Tĩnh và Quảng Trị
Các bộ, ngành và địa phương liên quan cần tập trung đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành các hạng mục còn lại dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn hai tỉnh...
Đề xuất điều chuyển khối lượng thi công, đưa 2 dự án trọng điểm tại Đồng Nai về đích
Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu qua Đồng Nai mới đạt 47% giá trị hợp đồng, chậm 11% so với kế hoạch. Ban Quản lý dự án đề xuất chuyển khối lượng từ nhà thầu chậm sang đơn vị có năng lực để kịp thông xe trước 19/12/2025…
Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công đạt 58,1% kế hoạch
Giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng (tính đến hết ngày 28/8/2025) là 20.858 tỷ đồng, bằng 58,1% so với kế hoach Thủ tướng giao và vượt mục tiêu thành phố đề ra…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: