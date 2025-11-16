Nguồn lực quốc tế tiếp sức Quảng Trị xây dựng đô thị xanh Đông Hà

Dự án đô thị xanh Đông Hà được đẩy nhanh tiến độ trong bối cảnh Quảng Trị đang ưu tiên phát triển các mô hình đô thị sinh thái, tiết kiệm năng lượng. Sự quyết liệt từ phía chính quyền và nhà đầu tư được kỳ vọng sớm đưa dự án vào vận hành, đáp ứng nhu cầu sống xanh của người dân...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến vừa tiếp và làm việc với Đoàn công tác Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam do ông Antoine Mougenot, Trưởng dự án AFD làm trưởng đoàn.

Chương trình làm việc nhằm cập nhật tình hình triển khai dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và tăng cường khả năng ứng phó biến đổi khí hậu tại thành phố Đông Hà (cũ).

Đoàn AFD tiến hành khảo sát tiến độ các cấu phần của dự án, đồng thời trao đổi trực tiếp với Ban Quản lý dự án và lãnh đạo tỉnh về các nội dung then chốt như lựa chọn đơn vị tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, tiến độ các gói thầu xây lắp, công tác tuân thủ môi trường– xã hội, giải phóng mặt bằng, tái định cư và kế hoạch giải ngân trong giai đoạn tới.

Trong buổi làm việc, hai bên tập trung thảo luận chi tiết về kế hoạch đấu thầu, bao gồm cả các gói thầu sử dụng ngân sách tỉnh và những gói do AFD tài trợ. Các nguyên tắc cốt lõi của quy trình đấu thầu theo yêu cầu của AFD được phân tích kỹ, nhằm bảo đảm tính phù hợp và đồng bộ trong quá trình thực hiện.

Đoàn công tác cũng cung cấp thêm các thông tin liên quan đến huy động vốn đối ứng, tiến độ hoàn thiện hồ sơ môi trường – xã hội và kế hoạch tái định cư theo từng gói thầu xây dựng.

Bên cạnh đó, các nội dung về triển khai thỏa ước vay và viện trợ không hoàn lại, đánh giá hiệu quả hoạt động của tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, cơ chế quản lý dự án theo quy định trong nước và tình hình giải ngân nguồn tài trợ trong năm 2024 cũng được trao đổi cụ thể.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến cảm ơn đoàn AFD đã đồng hành và đưa ra nhiều ý kiến chuyên môn quan trọng đối với dự án. Ông khẳng định tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ để chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan xử lý kịp thời những nội dung đặt ra, đặc biệt là về vốn đối ứng, giải phóng mặt bằng và quy trình đấu thầu, nhằm bảo đảm tiến độ tổng thể.

Dự án hướng tới mục tiêu xây dựng Đông Hà trở thành đô thị xanh, có khả năng thích ứng trước các tác động của biến đổi khí hậu, phù hợp mục tiêu quy hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai đến năm 2027 với nhiều mục tiêu cụ thể: hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, mở rộng và cải thiện khả năng thoát nước, xây dựng kè bảo vệ các tuyến kênh, sông nhằm phòng chống ngập úng, sạt lở và bảo tồn dòng chảy tự nhiên.

Dự án cũng đặt trọng tâm vào việc duy trì đa dạng sinh học, giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm dòng chảy và tăng cường quản lý đất đai, trật tự đô thị.

Các hạng mục cải thiện hạ tầng tại khu dân cư có thu nhập thấp như xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom nước thải, hoàn thiện giao thông tiểu khu sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Bên cạnh đó, việc đầu tư đồng bộ cảnh quan và không gian đô thị được kỳ vọng tạo động lực mới cho phát triển kinh tế của thành phố. Hơn nữa, công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và các lợi ích của dự án cũng là một trong những nhiệm vụ được chú trọng.