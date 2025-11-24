Ngưỡng cận nghèo ở các quốc gia châu Âu

Năm 2024, có 72 triệu người trong Liên minh châu Âu (EU) được xếp vào nhóm "có nguy cơ nghèo", chiếm 16,2% dân số...

Tuy nhiên, ngưỡng thu nhập cận nghèo có sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia trong khu vực - trang Euronews cho hay.

Ngưỡng thu nhập cận nghèo ở châu Âu được xác định là 60% của thu nhập trung vị (median income) ở một quốc gia. Những người có thu nhập dưới mức này được coi là có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo.

Tuy nhiên, cơ quan thống kê Eurostat của EU nhấn mạnh rằng chỉ số này không đo lường sự giàu có hay mức độ nghèo thực sự, mà chỉ phản ánh mức thu nhập thấp so với những người khác trong cùng một quốc gia, không nhất thiết đồng nghĩa với một mức sống thấp.

Tính trung bình trong EU, thu nhập trung vị hàng năm tương đương (annual median equivalised income) theo đầu người vào năm 2024 là 21.582 euro. 60% của con số này là 12.949 euro, tương đương khoảng 1.079 euro mỗi tháng. Bất kỳ ai có thu nhập dưới mức này đều được coi là có nguy cơ nghèo.

Tuy nhiên, các con số ở cấp quốc gia cho thấy một bức tranh rõ ràng hơn. Trong EU, ngưỡng này dao động từ 391 euro ở Bulgaria đến 2.540 euro ở Luxembourg. Khi bao gồm các quốc gia ứng cử viên gia nhập EU và thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA, gồm Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sỹ) , ngưỡng này dao động từ 201 euro ở Thổ Nhĩ Kỳ đến 2.596 euro ở Thụy Sỹ. Na Uy cũng nằm trong số 3 quốc gia có ngưỡng thu nhập cận nghèo vượt 2.000 euro.

Ngưỡng thu nhập cận nghèo dao động từ 1.500 đến 2.000 euro ở Đan Mạch, Áo, Ireland, Hà Lan và Bỉ, theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất trong nhóm này.

Ngưỡng thu nhập cận nghèo của cá nhân ở các nước trong châu Âu, dao động từ 2.596 euro/tháng ở Thụy Sỹ đến 201 euro/tháng ở Thổ Nhĩ Kỳ - Nguồn: Euronews.

Ngưỡng cận nghèo nằm dưới 750 euro ở một số quốc gia, bao gồm Latvia, Bồ Đào Nha, Croatia, Litva, Ba Lan, Hy Lạp và Slovakia. Con số giảm xuống dưới 500 euro ở Hungary, Romania, Bulgaria, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong số 4 quốc gia lớn của EU, Đức có ngưỡng thu nhập cận nghèo cao nhất là 1.381 euro, tiếp theo là Pháp (1.278 euro), Italy (1.030 euro) và Tây Ban Nha (965 euro).

Đối với một hộ gia đình gồm hai người lớn và hai trẻ em dưới 14 tuổi, ngưỡng thu nhập cận nghèo là gấp 2,1 lần ngưỡng của một người độc thân. Điều này tương đương với 2.266 euro trong EU, 423 euro ở Thổ Nhĩ Kỳ và 5.452 euro ở Thụy Sỹ.

Ngưỡng thu nhập cận nghèo của hộ gia đình gồm 2 người lớn và 1 trẻ nhỏ ở các nước châu Âu, dao động từ 5.452 euro/tháng ở Thụy Sỹ đến 423 euro/tháng ở Thổ Nhĩ Kỳ - Nguồn: Euronews.

Sự khác biệt này được giải thích bởi sự khác biệt trong năng suất và cơ cấu công nghiệp của từng quốc gia. Năng suất cao hơn cho phép các quốc gia duy trì mức lương cao hơn. Do đó, các quốc gia có các ngành có giá trị cao lớn - chẳng hạn như tài chính, công nghệ thông tin hoặc sản xuất tiên tiến - có xu hướng trả lương cao hơn. Điều này cũng có nghĩa là ngưỡng thu nhập cận nghèo của họ cao hơn.

Khi so sánh ngưỡng thu nhập cận nghèo theo tiêu chuẩn sức mua (PPS), khoảng cách trở nên hẹp hơn, nhưng sự khác biệt vẫn rõ ràng. PPS là một đơn vị tiền tệ giả định được thiết kế để một PPS có thể, về lý thuyết, mua cùng một lượng hàng hóa và dịch vụ ở mọi quốc gia.

Theo tiêu chuẩn PPS, đối với một người lớn độc thân, ngưỡng thu nhập cận nghèo dao động từ 449 euro ở Serbia đến 1.889 euro ở Luxembourg. Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Slovakia và Hy Lạp nằm trong số năm quốc gia có ngưỡng thấp nhất. Ngược lại, Na Uy, Thụy Sỹ, Áo và Hà Lan nằm trong số năm quốc gia hàng đầu.

Theo Eurostat, 16,2% dân số EU có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo trong năm 2024. Tỷ lệ này dao động từ 9,5% ở Czechia đến 22,2% ở Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Macedonia. Các quốc gia ứng cử viên EU, cũng như các quốc gia Balkan và Đông Âu, có tỷ lệ người có nguy cơ nghèo cao hơn.

Trong số các nền kinh tế lớn, tỷ lệ này cũng cao ở Tây Ban Nha (19,7%) và Italy (18,9%), trong khi Pháp (15,9%) và Đức (15,5%) là những nước có tỷ lệ dân số có nguy cơ nghèo thấp hơn một chút so với mức trung bình của EU.