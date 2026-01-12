Trump Organization rót 10 tỷ USD vốn đầu tư vào Saudi Arabia

Dự án mới nhất có trị giá 7 tỷ USD sẽ bao gồm một khách sạn và sân golf mang thương hiệu Trump...

Trump Organization, một công ty của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã công bố kế hoạch đầu tư 10 tỷ USD vào các dự án xa xỉ tại Saudi Arabia, mở rộng dấu ấn kinh doanh tại Vùng Vịnh.

Theo tin từ tờ báo Financial Times, kế hoạch đầu tư nói trên được thực hiện thông qua sự hợp tác với DarGlobal - một công ty phát triển bất động sản đã từng bắt tay với Trump Organization trước đây. Dự án mới nhất có trị giá 7 tỷ USD - sẽ bao gồm một khách sạn và sân golf mang thương hiệu Trump - là một phần của Diriyah, một dự án phát triển bất động sản có tổng trị giá 63 tỷ USD được hỗ trợ bởi quỹ đầu tư quốc gia Saudi Arabia.

Ngoài ra, hai doanh nghiệp này cũng đang hợp tác xây dựng Trump Plaza, một tòa tháp trị giá 3 tỷ USD tại Jeddah, bao gồm văn phòng, căn hộ cao cấp và nhà phố. Tòa tháp này là một phần của dự án lớn hơn mang tên Manhattan, gợi nhớ đến nền tảng bất động sản của nhà Trump tại New York.

Thông tin về kế hoạch đầu tư trên đưa ra chỉ gần 2 tháng sau khi Thái tử Mohammed bin Salman, người kế vị ngai vàng Saudi Arabia, có cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng. Tại cuộc gặp đó, hai bên đã nhất trí một loạt các thỏa thuận trong lĩnh vực quốc phòng, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng hạt nhân.

Lễ khởi công dự án 7 tỷ USD đã được tổ chức vào ngày Chủ nhật (11/1) với sự tham gia của Bộ trưởng Du lịch Saudi Arabia Ahmed al-Khateeb và ông Eric Trump, con trai của Tổng thống Trump và là Phó chủ tịch điều hành của Trump Organization. Tại buổi lễ, ông Khateeb nhấn mạnh rằng thỏa thuận này là minh chứng cho sức hấp dẫn ngày càng tăng của Saudi Arabia như một điểm đến hàng đầu cho du lịch và đầu tư.

Saudi Arabia đang nỗ lực phát triển ngành du lịch như một trụ cột chính trong chương trình đa dạng hóa kinh tế rộng lớn hơn, nhằm giảm sự phụ thuộc của vương quốc vào doanh thu từ dầu mỏ. Các dự án du lịch khác bao gồm các khu nghỉ dưỡng xa xỉ bên bờ Biển Đỏ và một trung tâm giải trí phía Tây Riyadh đã được khai trương trong những tuần gần đây.

DarGlobal, chi nhánh quốc tế thuộc tập đoàn phát triển bất động sản Dar Al Arkan của Saudi Arabia, đã cấp phép sử dụng tên Trump cho các dự án trên khắp Trung Đông, bao gồm các dự án ở Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Oman. Công ty này cũng đã hợp tác với Trump Organization để xây dựng một khu nghỉ dưỡng xa xỉ tại Maldives - dự án mà họ sử dụng công nghệ blockchain để thu hút đầu tư.

Dự án mới nhất được đặt tại Wadi Safar, thuộc vùng Diriyah, quê tổ của hoàng gia Saudi. Đây là lần đầu tiên Trump Organization hợp tác với quỹ đầu tư quốc gia Public Investment Fund (PIF) của Saudi Arabia do Thái tử Mohammed điều hành. Quỹ này có kế hoạch biến Diriyah thành một trung tâm du lịch và khách sạn thông qua việc xây dựng thêm các bất động sản xa xỉ và một nhà hát opera hoàng gia.

CEO Ziad El Chaar của DarGlobal, cho biết các cuộc đàm phán với PIF đã diễn ra trong 18 tháng trước khi đạt được thỏa thuận cho dự án Diriyah.

Sự gia tăng hoạt động của Trump Organization tại Vùng Vịnh kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông đã dẫn tới những lời chỉ trích rằng gia đình Trump đang sử dụng mối quan hệ với các quốc gia giàu dầu mỏ để hưởng lợi tài chính từ vai trò của ông.

Về phần mình, ông Trump bác bỏ những lo ngại như vậy, lập luận rằng tài sản của ông được giữ trong một quỹ tín thác cho đến khi ông rời nhiệm sở.