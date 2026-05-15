Nhà đầu tư cá nhân mua ròng đột biến, gần 2.000 tỷ đồng

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.946,9 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 642,0 tỷ đồng.

Tình trạng kém đồng thuận trong nhóm cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục khiến VN-Index dập dình đi ngang không rõ ràng. Mặc dù phiên cuối tuần nhóm cổ phiếu dầu khí giao dịch nổi bật, nhưng ngay cả GAS, BSR cũng có sức mạnh vốn hóa hạn chế. GAS đóng cửa mức kịch trần, BSR tăng 4,96% cũng chỉ đem về chưa tới 5 điểm.

Trong khi đó 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của chỉ số thì tới 7 mã đỏ và cả rổ VN30 là 9 mã xanh, 21 mã đỏ. Tuy VN-Index chỉ đóng cửa giảm nhẹ 0,2% nhưng độ rộng vẫn đang thể hiện sự thiệt hại nhiều hơn. Toàn sàn HoSE có 187 mã giảm giá và 120 mã tăng giá.

Như vậy trong 2 tuần giao dịch đầu tiên của tháng 5 thị trường chỉ có 4/10 phiên là có tương quan số lượng cổ phiếu tăng giảm cân bằng hoặc nhỉnh hơn ở phía tăng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng sau phiên tăng tốt hôm qua đã đồng loạt quay đầu. Toàn nhóm 27 mã thì chỉ 5 mã còn xanh, trong đó duy nhất ACB tăng 2,19% là đáng kể.

Nổi bật nhất phiên này là nhóm dầu khí với GAS kịch trần phiên thứ hai trong tuần này và hiệu suất sau 4 phiên khoảng 21,5%. BSR thanh khoản lớn nhất với gần 609 tỷ đồng, giá tăng 4,96%. BSR tăng gần như liên tục kể từ đầu tháng 5 tới nay với hiệu suất +34,5%. Các cổ phiếu dầu khí khác cũng rất mạnh: PLX tăng 5,9%, PVD tăng 1,35%, PVT tăng 2,56%, PVS tăng 12,3%, PVC tăng 1,95%, OIL tăng 3,27%...

Dù vậy thị trường không tốt trên diện rộng. Toàn sàn chỉ có hơn 20 cổ phiếu giao dịch với thanh khoản tốt và giá tăng trên 1%. Trong khi đó độ rộng thể hiện đa số cổ phiếu giảm hoặc tăng không đáng kể.

Tổng giá trị khớp lệnh 3 sàn hôm nay tăng nhẹ 6% so với hôm qua nhưng cũng chỉ đạt chưa tới 25.000 tỷ đồng. Đây vẫn là mặt bằng thanh khoản rất thấp, nhất là trong bối cảnh VN-Index cần sức mạnh lớn hơn để hoàn toàn đột phá một cách thuyết phục.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 816,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 819,5 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dầu khí, Tiện ích. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: BSR, VNM, MSB, TCB, SSI, PVT, GAS, VCB, PHR, POW.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VHM, VPB, VIC, FPT, PNJ, STB, NVL, VIX.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.946,9 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 642,0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua rồng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: TCB, VIC, MBB, STB, VPI, HCM, VIX, KDC, MSN, VHC.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: HPG, SHB, HDB, BSR, BID, GEE, VCI, VSC, POW.

Tự doanh bán ròng 863,9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 852,7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 2/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Chứng khoán, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm ACB, VGC, FUEVFVND, E1VFVN30, VPX, STB, BID, VIX, GEX, VCB.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm TCB, MWG, MBB, HPG, CTG, FPT, VPB, MSN, VIC, CTD.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 282,4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1.030,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có VIC, VCB, MSB, VPI, HCM, STB, TCB, PLX, VHC, VIX.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng có HPG, MWG, VHM, VPB, HDB, SHB, FPT, CTG, GEE, EIB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận: 2.509,9 tỷ đồng, giảm 43,2%, chiếm 10,1% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận nổi bật ở VJC với hơn 7,4 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 1.356,4 tỷ đồng được Cá nhân trong nước mua từ Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Thép, Dầu khí, Chứng khoán, Xây dựng, Cao su, Khí đốt, Vận tải Thủy, Khai khoáng, trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Thực phẩm, Thiết bị điện, CNTT, Hóa chất, Kho bãi, Hàng không.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Thép, Dầu khí, Chứng khoán, Xây dựng, Cao su, Khí đốt, Vận tải Thủy, Khai khoáng, trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Thực phẩm, Thiết bị điện, Công nghệ thông tin, Hóa chất, Kho bãi, Hàng không.