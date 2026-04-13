Nhà đầu tư Cá nhân mua ròng gần 1.300 tỷ đồng

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 1237,3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 589,3 tỷ đồng.
Rủi ro từ xung đột tại khu vực Trung Đông vẫn luôn là một biến số bất ngờ với nhà đầu tư. Cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi đàm phán hai bên Mỹ và Iran không thành công, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz khiến thị trường tiếp tục nín thở, không giao dịch nhiều.
VN-Index đỏ suốt cả phiên, nhưng cũng không có bán tháo hoảng loạn, thậm chí hôm nay còn được kéo bởi trụ lớn VIC. Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số còn tăng tới gần 9 điểm tiến về vùng giá 1.758,96 chủ yếu nhờ VIC tăng 6,13% kéo 13,54 điểm cho cả thị trường chung. Do được kéo bởi trụ lớn nên phần lớn thị trường vẫn chịu áp lực điều chỉnh, có tới 171 mã giảm điểm tên 137 mã tăng.
Trong đó, ngân hàng nhóm vốn hóa lớn hôm nay đỏ rực lửa hàng loạt cổ phiếu có mức điều chỉnh trên 1% như VCB, BID, VPB, TCB... Chứng khoán khá hơn ở nhóm VCK, VCI, HCM, VPX nhờ triển vọng lợi nhuận quý 1/2026 tích cực.
Bất động sản cũng tương tự, nhóm xanh mướt hôm nay ngoài VIC còn có thêm VHM, VRE, NVL, KBC, NLG, SIP... Với các nhóm ngành còn lại đang có sự phân hóa sâu sắc giữa các cổ phiếu trong cùng một nhóm ngành. Các mã giao dịch tích cực hôm nay có điển hình VGI, BSR hay nhóm điện và đầu tư công như CII, GEE, GMD, GEX.
Ở chiều ngược lại bán lẻ tiêu dùng, công nghệ thông tin, dầu khí đều điều chỉnh. Dòng tiền tiếp tục thận trọng với những bất ổn định chính trị kéo dài một tháng nay.
Thanh khoản ba sàn khớp lệnh đạt 24.000 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng không đáng kể 123,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 151,9 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Chứng khoán. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, VIC, HPG, GEE, HCM, DXG, DPM, DCM, TCB, GEX.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VCB, VPB, VHM, BID, NVL, MBB, EIB, SSI.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SHB, HCM, GEX, VJC, FPT, MBB, CII, MWG, VCB, BID.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: GEE, VNM, VPB, DIG, TPB, ACB, VCK, GEL, KBC.
Tự doanh bán ròng 246,6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 215,8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Xây dựng và Vật liệu, Chứng khoán. Top mua rồng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm KBC, CDC, VCG, VGC, VPX, VCB, BID, GVR, TPB, VCI.
Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIB, FPT, VIC, VHM, VPB, MWG, TCB, LPB, HDB, VNM.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 892,7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 221,6 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Chứng khoán. Top bán ròng có SHB, HCM, GEX, CHI, VJC, MWG, VIX, HPG, NAF, MBB.
Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VPB, FPT, VHM, GEE, ACB, BSR, NVL, DIG, VCB, EIB.
Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.244,7 tỷ đồng, tăng 7,2%, chiếm 13,2% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở các cổ phiếu Ngân hàng (EIB, VPB), Nước (TDM, BWE) được giao dịch giữa các Cá nhân & Tổ chức trong nước. Bên cạnh đó cổ phiếu HCM với 7 triệu cổ phiếu, tương đương 185,5 tỷ đồng được trao tay giữa các cá nhân trong nước.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Thực phẩm, Thiết bị điện, Phần mềm, Hàng không trong khi giảm ở Ngân hàng, Thép, Dầu khí, Kho bãi, Vận tải Thủy, Khai khoáng. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.
Lãi suất đã tạo đỉnh?
18:51, 13/04/2026
Blog chứng khoán: Thị trường “lò dò” tìm đường
16:26, 13/04/2026
Thanh khoản giảm mạnh, nền định giá chưa đủ rẻ khiến dòng tiền tiếp tục thận trọng thời gian tới?
Việc các ngân hàng thương mại đồng thuận giảm lãi suất gần đây theo chỉ thị từ phía Ngân hàng Nhà nước nên được hiểu theo hướng ổn định mặt bằng chung, chứ không phải nới lỏng hơn..
Blog chứng khoán: Thị trường “lò dò” tìm đường
Thị trường chùng xuống phiên đầu tuần, thanh khoản co rút là điều có thể đoán trước vì tin xấu xuất hiện từ cuối tuần. Giá dầu tăng vọt khi eo biển Hormuz bị phong tỏa cả từ hai phía, bồi thêm cú đánh vào hi vọng của giới đầu tư.
Đàm phán đổ vỡ, eo Hormuz bị phong tỏa, thị trường mất động lực tăng
Những thông tin bất lợi cuối tuần qua khiến sự thận trọng lại phủ bóng lên thị trường. Dù một số cổ phiếu vốn hóa lớn nỗ lực đẩy VN-Index tăng nhưng độ rộng vẫn cho thấy diễn biến giảm giá lan rộng. Số ít cổ phiếu vừa và nhỏ có sức đề kháng trội hơn, nhưng cũng chỉ là cá biệt.
Thanh khoản giảm mạnh, nền định giá chưa đủ rẻ khiến dòng tiền tiếp tục thận trọng thời gian tới?
Triển vọng tăng trưởng suy yếu trên một nền định giá không đủ rẻ có thể khiến dòng tiền đầu tư tiếp tục thận trọng trong thời gian tới, cho tới khi bất ổn lắng dịu hoặc mức giảm giá đủ để chiết khấu rủi ro.
Các quỹ cổ phiếu lớn thận trọng, tăng nắm giữ tiền mặt
Xu hướng gia tăng tỷ trọng tiền tập trung chủ yếu ở các quỹ quy mô lớn (NAV khoảng 5-8 nghìn tỷ đồng), trong khi các quỹ giảm tỷ trọng tiền có quy mô nhỏ hơn.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: