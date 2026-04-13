Nhà đầu tư Cá nhân mua ròng gần 1.300 tỷ đồng

Rủi ro từ xung đột tại khu vực Trung Đông vẫn luôn là một biến số bất ngờ với nhà đầu tư. Cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi đàm phán hai bên Mỹ và Iran không thành công, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz khiến thị trường tiếp tục nín thở, không giao dịch nhiều.

VN-Index đỏ suốt cả phiên, nhưng cũng không có bán tháo hoảng loạn, thậm chí hôm nay còn được kéo bởi trụ lớn VIC. Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số còn tăng tới gần 9 điểm tiến về vùng giá 1.758,96 chủ yếu nhờ VIC tăng 6,13% kéo 13,54 điểm cho cả thị trường chung. Do được kéo bởi trụ lớn nên phần lớn thị trường vẫn chịu áp lực điều chỉnh, có tới 171 mã giảm điểm tên 137 mã tăng.

Trong đó, ngân hàng nhóm vốn hóa lớn hôm nay đỏ rực lửa hàng loạt cổ phiếu có mức điều chỉnh trên 1% như VCB, BID, VPB, TCB... Chứng khoán khá hơn ở nhóm VCK, VCI, HCM, VPX nhờ triển vọng lợi nhuận quý 1/2026 tích cực.

Bất động sản cũng tương tự, nhóm xanh mướt hôm nay ngoài VIC còn có thêm VHM, VRE, NVL, KBC, NLG, SIP... Với các nhóm ngành còn lại đang có sự phân hóa sâu sắc giữa các cổ phiếu trong cùng một nhóm ngành. Các mã giao dịch tích cực hôm nay có điển hình VGI, BSR hay nhóm điện và đầu tư công như CII, GEE, GMD, GEX.

Ở chiều ngược lại bán lẻ tiêu dùng, công nghệ thông tin, dầu khí đều điều chỉnh. Dòng tiền tiếp tục thận trọng với những bất ổn định chính trị kéo dài một tháng nay.

Thanh khoản ba sàn khớp lệnh đạt 24.000 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng không đáng kể 123,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 151,9 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Chứng khoán. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, VIC, HPG, GEE, HCM, DXG, DPM, DCM, TCB, GEX.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VCB, VPB, VHM, BID, NVL, MBB, EIB, SSI.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1237,3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 589,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SHB, HCM, GEX, VJC, FPT, MBB, CII, MWG, VCB, BID.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: GEE, VNM, VPB, DIG, TPB, ACB, VCK, GEL, KBC.

Tự doanh bán ròng 246,6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 215,8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Xây dựng và Vật liệu, Chứng khoán. Top mua rồng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm KBC, CDC, VCG, VGC, VPX, VCB, BID, GVR, TPB, VCI.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIB, FPT, VIC, VHM, VPB, MWG, TCB, LPB, HDB, VNM.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 892,7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 221,6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Chứng khoán. Top bán ròng có SHB, HCM, GEX, CHI, VJC, MWG, VIX, HPG, NAF, MBB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VPB, FPT, VHM, GEE, ACB, BSR, NVL, DIG, VCB, EIB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.244,7 tỷ đồng, tăng 7,2%, chiếm 13,2% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở các cổ phiếu Ngân hàng (EIB, VPB), Nước (TDM, BWE) được giao dịch giữa các Cá nhân & Tổ chức trong nước. Bên cạnh đó cổ phiếu HCM với 7 triệu cổ phiếu, tương đương 185,5 tỷ đồng được trao tay giữa các cá nhân trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Thực phẩm, Thiết bị điện, Phần mềm, Hàng không trong khi giảm ở Ngân hàng, Thép, Dầu khí, Kho bãi, Vận tải Thủy, Khai khoáng. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.