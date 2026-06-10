Đề xuất sửa Luật tổ chức tín dụng cho phép các ngân hàng được trực tiếp phân phối chứng chỉ quỹ

Đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đã được phê duyệt và cần phải đi vào thực tiễn. Quỹ đầu tư nội địa chính là “bệ đỡ” bền vững chắc nhất cho thị trường.

Nhận định về triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam và cơ cấu nhà đầu tư tổ chức trên thị trường, bà Nguyễn Thị Hằng Nga, CFA, Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF) cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Nếu nhìn dài hạn, câu chuyện chính của thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ là VN-Index lên bao nhiêu điểm. Câu chuyện quan trọng hơn là thị trường có thể chuyển mình từ một thị trường còn nặng tính cá nhân, ngắn hạn sang một thị trường có chiều sâu hơn, nhiều nhà đầu tư tổ chức hơn, hàng hóa chất lượng hơn và vai trò lớn hơn trong nền kinh tế.

Theo bà Nga, sự lớn mạnh của các nhà đầu tư tổ chức nội địa sẽ ngày càng rõ nét, trở thành bệ đỡ vững chắc giúp thị trường phát triển một cách bền vững.

Tuy vậy, để thị trường chứng khoán Việt Nam thực sự trở thành kênh dẫn vốn trung – dài hạn và thu hút bền vững dòng vốn từ các quỹ và nhà đầu tư tổ chức, theo bà Nga, cần triển khai đồng bộ một số nhóm giải pháp.

Đầu tiên là phải phát triển nhà đầu tư tổ chức, quyết liệt tái cấu trúc nhà đầu tư để phát triển ngành quỹ. Tại các thị trường phát triển, tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức thường chiếm 60% – 80% giá trị giao dịch, trong khi ở thị trường Việt Nam con số này mới chỉ khoảng 10% – 15%.

Đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đã được phê duyệt và cần phải đi vào thực tiễn. Quỹ đầu tư nội địa chính là “bệ đỡ” bền vững chắc nhất cho thị trường.

Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, có hiệu lực từ 01/07/2026, đã miễn thuế thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng chỉ quỹ mở nắm giữ từ 2 năm trở lên.

Ngoài ra, Thông tư 136 sửa đổi Thông tư 98 về thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư đã tạo khung pháp lý cho các quỹ mới như quỹ thị trường tiền tệ, quỹ cơ sở hạ tầng.

Song, vẫn còn một số việc cần phải được ưu tiên tháo gỡ, trong đó bao gồm phát triển hệ thống phân phối.

Đề án đã đề xuất ngân hàng được chính thức phân phối chứng chỉ quỹ. Tuy nhiên, quy định hiện tại của Luật Tổ chức Tín dụng lại yêu cầu các ngân hàng phải thành lập công ty con để thực hiện chức năng phân phối. Điều này rất khó để vận hành trên thực tế.

"Vì vậy, rất mong Chính phủ sửa đổi Luật Tổ chức Tín dụng để cho phép các ngân hàng thương mại thoả mãn các điều kiện nhất định về an toàn vốn, về con người, quy trình… được trực tiếp phân phối các quỹ đại chúng phát hành và quản lý bởi các công ty quản lý quỹ danh tiếng, có hoạt động quản lý đầu tư và quản lý rủi ro chặt chẽ, có kết quả đầu tư đã được chứng minh trong quá khứ", Tổng giám đốc VCBF đề xuất.

Thứ hai là mở rộng và nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường.

Thứ ba là nâng mức miễn thuế thu nhập cá nhân cho phần đóng góp vào quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung lên mức hấp dẫn hơn, ít nhất bằng mức được khấu trừ chi phí tính thu nhập doanh nghiệp là 5 triệu đồng/tháng để quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung phát triển.

Song song với việc phát triển nhà đầu tư tổ chức nội, chúng ta cần tiếp tục cải cách thị trường theo hướng mở rộng sản phẩm, cải thiện nền tảng giao dịch, tăng chất lượng báo cáo và công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết, chất lượng giám sát thị trường…

"Thị trường chứng khoán Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển vượt bậc về quy mô, thanh khoản, số lượng nhà đầu tư cũng như số lượng và chất lượng cổ phiếu niêm yết trong giai đoạn sắp tới. Đồng thời, VCBF tin tưởng rằng sự lớn mạnh của các nhà đầu tư tổ chức nội địa sẽ ngày càng rõ nét, trở thành bệ đỡ vững chắc giúp thị trường phát triển một cách bền vững", bà Nga nhấn mạnh.