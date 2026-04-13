Thanh khoản giảm mạnh, nền định giá chưa đủ rẻ khiến dòng tiền tiếp tục thận trọng thời gian tới?

Triển vọng tăng trưởng suy yếu trên một nền định giá không đủ rẻ có thể khiến dòng tiền đầu tư tiếp tục thận trọng trong thời gian tới, cho tới khi bất ổn lắng dịu hoặc mức giảm giá đủ để chiết khấu rủi ro.

Trong bối cảnh đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran thất bại, lệnh ngừng bắn hai tuần trở nên mong manh, và Mỹ tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, giá dầu Brent giao ngay tiếp tục tăng cao.

Cập nhật mới về thị trường quốc tế mới đây, SGI Capital cho rằng cuộc xung đột tại Iran đang khiến dòng chảy dầu và chế phẩm liên quan vẫn chưa lưu thông đáng kể trở lại.

So với kỳ vọng ban đầu, kịch bản đứt gãy cung ứng kéo dài đang hiện hữu hơn và đã bắt đầu gây ảnh hưởng tiêu cực lên kinh tế toàn cầu. Nếu không sớm có một thỏa thuận toàn diện, giá dầu Brent neo cao ở mức trên 90 USD/thùng sẽ tạo hiệu ứng tiêu cực lên lạm phát và cả triển vọng tăng trưởng.

Ở một diễn biến khác, dự kiến một nửa vốn đầu tư trung tâm dữ liệu phục vụ A.I trong năm nay sẽ tạm dừng do chi phí đang tăng vọt cũng sẽ làm giảm đà tăng trưởng lợi nhuận của S&P 500 trong năm 2026.

Cùng với diễn biến từ cuộc xung đột, thị trường trái phiếu cũng đang phát đi tín hiệu tăng lãi suất dưới áp lực lạm phát do tác động đứt gãy nguồn cung. Khi lạm phát tăng trở lại trong khi thất nghiệp vẫn ở mức thấp, FED và các Ngân hàng Trung ương sẽ thận trọng hơn trong việc hạ lãi suất nhìn từ bài học 2022.

Rủi ro bất ổn và lãi suất tăng đang khiến dòng tiền quay trở lại phòng thủ, bán mạnh các tài sản rủi ro và tăng nắm giữ USD. Đồng USD mạnh cùng với lãi suất neo cao là những làn gió ngược khiến nhà đầu tư nước ngoài bán ròng kỷ lục ở các thị trường mới nổi trong tháng qua, đặc biệt là các thị trường châu Á phụ thuộc nguồn cung dầu Trung Đông.

Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 17.5 nghìn tỷ đồng trên HOSE trong tháng 3, và hơn 32 nghìn tỷ đồng tính từ đầu năm. Đây là mức bán ròng mạnh và gấp gáp theo xu hướng chung toàn cầu ngay cả khi Việt Nam được vào rổ EM của FTSE.

Trong tháng 3, Ủy ban thương mại Hoa Kỳ đã công bố khởi xướng điều tra theo mục 301 đối với 16 đối tác thương mại với Hoa Kỳ. Dự kiến các phiên điều trần sẽ diễn ra vào đầu tháng 05/2026 và tới tháng 07/2026 sẽ có quyết định cuối cùng. Thuế quan theo mục 301 sẽ không bị giới hạn bởi mức thuế suất và thời gian áp dụng, do vậy sẽ là nhân tố ảnh hưởng mang tính cấu trúc tới dòng chảy thương mại và vốn đầu tư toàn cầu.

Các nước với mức thặng dư thương mại vào Mỹ cao và tăng mạnh gần đây như Việt Nam sẽ là tâm điểm của cuộc điều tra. Diễn biến này là rủi ro cần được Chính phủ và các doanh nghiệp quan tâm để kịp thời ứng phó.

"Trong tháng qua, dòng tiền phòng thủ đã rút rất mạnh khỏi các tài sản rủi ro khiến các chỉ báo ngắn hạn đạt tới mức độ quá bán trên các thị trường chứng khoán lớn, rất dễ khiến các thị trường này đảo chiều phục hồi khi có các thông tin tích cực từ chiến sự tại Iran cũng như giá dầu. Tuy vậy, nhìn vào bức tranh lớn hơn, xu hướng giảm lãi suất 2 năm qua đã kết thúc và có rủi ro đảo chiều khi lạm phát tăng mạnh trở lại.

Triển vọng tăng trưởng suy yếu trên một nền định giá không đủ rẻ có thể khiến dòng tiền đầu tư tiếp tục thận trọng trong thời gian tới, cho tới khi bất ổn lắng dịu hoặc mức giảm giá đủ để chiết khấu rủi ro", SGI Capital nhận định.

Thực tế cho thấy, theo thống kê của FiinTrade, áp lực rút ròng của các quỹ đầu tư gia tăng trong tháng 3/2026, với quy mô rút ròng hơn 5,4 nghìn tỷ đồng, tăng 59% so với tháng 2/2026, theo thống kê của FiinTrade. Xu hướng ròng tiếp tục tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ Cổ phiếu, chiếm 64% và tập trung ở nhóm quỹ ETF.

Trong tháng 3/2026, xu hướng giảm giải ngân quay trở lại tại phần lớn các quỹ mở cổ phiếu (20/36 quỹ), sau giai đoạn hạ tỷ trọng tiền trong tháng 2. Diễn biến này phản ánh sự gia tăng thận trọng của các nhà quản lý quỹ trong bối cảnh VN-Index giảm khoảng -11% so với tháng trước.

Đáng chú ý, xu hướng gia tăng tỷ trọng tiền tập trung chủ yếu ở các quỹ quy mô lớn (NAV khoảng 5-8 nghìn tỷ đồng), trong khi các quỹ giảm tỷ trọng tiền có quy mô nhỏ hơn. Diễn biến này ghi nhận tại một số quỹ đáng chú ý như DCDS, VINACAPITAL-VMEEF. Đây cũng là hai quỹ ghi nhận đã huy động được gần 197 tỷ đồng và 111 tỷ đồng trong tháng 3/2026.

Thanh khoản toàn thị trường tuần vừa qua đạt 26.523 tỷ đồng, giảm -2,6% so với tuần trước, tuy vậy thanh khoản khớp lệnh tăng nhẹ +0,5%, lên 22.650 tỷ đồng. Theo thống kê, thanh khoản toàn thị trường từ đầu tháng 4 đạt 27.145 tỷ đồng, giảm -20% với tháng 3/2026 nhưng tăng +6% so với tháng 4/2025.