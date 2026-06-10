Thị trường tiếp tục phục hồi, thanh khoản cải thiện ở nhóm midcap
Kim Phong
10/06/2026, 12:06
Sự ổn định của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tạo điều kiện cho giao dịch tích cực hơn trong sáng nay và VN-Index tăng “có đảm bảo” khi số mã xanh nhiều gấp 2,2 lần số mã đỏ. Bất ngờ là thanh khoản nhóm blue-chips giảm mạnh 12% trong khi toàn sàn HoSE lại tăng gần 9%.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,46% tương đương +8,21 điểm. Toàn
bộ 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của chỉ số này đều xanh, nhưng mức độ rất nhẹ.
Duy nhất BID tăng 1,82% là đáng kể, còn lại VIC tăng 0,16%, VHM tăng 0,55%, VCB
tăng 0,49%, CTG tăng 0,6%... Với độ rộng rất tốt nhưng mức tăng điểm số hạn chế
cũng xác nhận sức mạnh của nhóm dẫn dắt là chưa đủ.
VN30 ghi nhận 25 mã tăng và 4 mã giảm, nhưng cũng chỉ có 7 mã
tăng hơn 1%. Trừ BID, không có cổ phiếu nào xứng đáng xếp vào nhóm trụ: ACB tăng
1,51%, GVR tăng 1,2%, SSB tăng 1,05%, VIB tăng 1,27%, VJC tăng 1,51%, VRE tăng
1,55%... Điểm tốt là cũng không có trụ nào đỏ, giảm sâu nhất là VPL mất 1,11% và
cũng là mã duy nhất rơi quá 1%.
Đà tăng yếu của đa số blue-chips kết hợp với thanh khoản nhỏ
của rổ này cho thấy hiện tượng “tiết cung” vẫn đang là động lực cho giá. Tổng
giá trị khớp lệnh VN30 giảm 12% so với sáng hôm qua, chỉ đạt gần 2.676 tỷ đồng,
chiếm 49% sàn HoSE. Đây là tỷ trọng thanh khoản thấp kỷ lục trong vòng 3 tháng
gần nhất.
Ngược lại thanh khoản có tín hiệu cải thiện trong nhóm
Midcap. Toàn sàn HoSE có 15 cổ phiếu đạt thanh khoản vượt 100 tỷ đồng thì 5 mã
thuộc nhóm này và đều tăng giá: CII khớp 328,4 tỷ đồng, giá tăng 6,71%; VIX khớp
194,4 tỷ, giá tăng 0,58%; GEX khớp 171,6 tỷ, giá tăng 1,46%; NVL khớp 119,7 tỷ,
giá tăng 6,88%; PDR khớp 101,7 tỷ, giá tăng 2,35%.
Nhờ áp lực bán khá “hiền”, diễn biến tăng giá xuất hiện diện
rộng. Trong 195 cổ phiếu xanh của VN-Index, 102 mã đang tăng từ 1% trở lên. Tuy
không nhiều mã trong số này xuất hiện thanh khoản lớn nhưng tính chung cả nhóm
cũng chiếm 47,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Nhóm thanh khoản cỡ vài chục
tỷ thậm chí có nhiều cổ phiếu tăng rất tốt như DXG tăng 1,92%, TCH tăng 3,72%,
VCG tăng 3,1%, PC1 tăng 2,87%, NLG tăng 4,07%, DIG tăng 3,19%, KHG tăng 2,82%,
VPI tăng 2,02%...
Ở phía giảm giá, gần hai phần ba chỉ giảm dưới 1%. Số còn lại
tuy giảm mạnh hơn nhưng hầu hết lại thanh khoản nhỏ. Cụ thể, chỉ có 5 cổ phiếu
kết phiên sáng giảm quá 1% với thanh khoản trên 10 tỷ đồng và 7 mã khác giao dịch
từ 1 tỷ tới dưới mức này. FRT giảm 1,47%, VPL giảm 1,11%, PNJ giảm 1,08%, HAH
giảm 1,3%, BVH giảm 1,48% là các cổ phiếu thanh khoản cao nhất.
Về tổng thể phiên tăng sáng nay “chất lượng” hơn so với hôm
qua khi độ rộng xác nhận và thanh khoản có cải thiện. Dù vậy quy mô giao dịch vẫn
ở ngưỡng rất thấp và hoạt động đầu cơ nhỏ trong bối cảnh áp lực bán yếu tạo trạng
thái mất cân bằng cung cầu ngắn hạn. Điểm lợi là các giao dịch bắt đáy hôm qua đang
tiến triển tốt. Điểm hại là nếu các nhà đầu cơ cùng chốt lời T+ thì nguy cơ giảm
giá quay lại dễ dàng.
VN-Index kết phiên sáng tạm thời vượt qua mốc tâm lý 1800 điểm,
đạt 1801,26 điểm. Chỉ số này vượt thành công từ khoảng 11h trở đi khi VIC, VHM
phục hồi trở lại lên trên tham chiếu. Tuy vậy cơ hội để chỉ số trụ vững trên mốc
tâm lý này vẫn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng các trụ giữ giá. VIC lẫn VHM đều
đã bị ép nhẹ xuống những phút cuối, trong khi GAS trượt tới 1,43% so với giá đỉnh,
BSR cũng trượt giảm 1,23% dù cả hai mã dầu khí này vẫn còn xanh.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán ròng 422 tỷ đồng trên HoSE
nhưng cũng không có mã nào bị xả quá đột biến. Rút ròng nhiều nhất là ACB -61,8
tỷ, MBB -47,4 tỷ, SSI -34,9 tỷ, VHM -30,3 tỷ. Phía mua ròng có CII +27 tỷ, SHB
+25,1 tỷ, VJC +19,1 tỷ.
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