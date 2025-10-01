Thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại rút ròng 1.800 tỷ

Các trụ vẫn neo được điểm số ổn định nhưng dòng tiền chiều nay đã suy yếu nghiêm trọng khi nhà đầu tư chọn giải pháp đứng ngoài. Tuy điều này không khiến thị trường xấu đi nhưng thanh khoản hai sàn phiên chiều giảm 15% so với phiên sáng và cả ngày giảm tới 33% so với hôm qua. Chỉ riêng khối ngoại là rút ròng “ổn định”.

Cả VHM lẫn VIC đều suy yếu thêm trong phiên chiều, VIC tụt khoảng 0,64% so với giá chốt buổi sáng và đóng cửa giảm 2,8% so với tham chiếu. VHM tụt thêm 0,74%, chốt phiên giảm 1,75%. Khá nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng suy yếu so với phiên sáng như VPB, MBB, HPG, GAS, BID… dù không phải mã nào cung đỏ lúc đóng cửa. Thống kê rổ VN30 có 16 mã tụt giá so với phiên sáng và 9 mã có cải thiện.

STB và VNM là hai cổ phiếu xuất sắc nhất phiên chiều. VNM chốt phiên sáng tăng 1,67% và đến chiều bứt tốc ngay sau khi mở cửa trở lại. Cổ phiếu này tăng một mạch, đóng cửa vượt tham chiếu 3,5%. STB khởi động muộn hơn, chốt phiên sáng mã này đã tăng 2,64% và quá 2/3 thời gian phiên chiều vẫn đi ngang không có gì đặc biệt. Đột nhiên từ 2h10 trở đi dòng tiền đổ vào quyết liệt kéo giá tăng vọt. STB đóng cửa trên tham chiếu 5,1% tương đương riêng chiều nay tăng thêm 2,4% nữa với thanh khoản 474,6 tỷ đồng, cao nhất rổ VN30. Tính chung cả ngày STB cũng là một trong hai mã duy nhất đạt ngưỡng thanh khoản ngàn tỷ.

Diễn biến này đưa STB và VNM lọt vào nhóm 5 cổ phiếu kéo điểm hàng đầu của VN-Index. Các mã còn lại là LPB tăng 3,03%, TCB tăng 1,85%, ACB tăng 1,18%. Các cổ phiếu này chiều nay tăng thêm không đáng kể và thanh khoản cũng khá yếu.

Khả năng cân bằng giữ các trụ giúp VN-Index biến động rất ít, đóng cửa tăng nhẹ 3,35 điểm tương đương 0,2% so với tham chiếu. Độ rộng khá tốt với 175 mã tăng/139 mã giảm, thay đổi rất ít so với phiên sáng. Nhóm mở rộng biên độ cũng không khác nhiều so với buổi sáng, toàn sàn HoSE có 66 cổ phiếu đóng cửa tăng trên 1% (phiên sáng 52 mã). VIX và STB thu hút dòng tiền tốt nhất trong nhóm này, thanh khoản đều vượt mốc ngàn tỷ đồng. Ngoài ra TCH tăng 3,39%, EVF kịch trần, CII tăng 1,37%, HAG tăng 3,68%, HHS tăng 4,76% đều có quy mô giao dịch trên 300 tỷ đồng.

Ở phía giảm cũng không có thêm cổ phiếu bị ép rộng hơn. Toàn sàn ghi nhận 60 mã giảm hơn 1% (phiên sáng 57 mã). Các cổ phiếu bị xả nổi bật hơn phần còn lại là VCI giảm 1,38% với 225,8 tỷ đồng; VJC giảm 1,23% với 216 tỷ; VCG giảm 1,08% với 192,2 tỷ; GMD giảm 2,06% với 133,1 tỷ; DCM giảm 1,48% với 106,3 tỷ.

Thị trường dao động hẹp và cổ phiếu phân hóa giằng co cũng không phải là tín hiệu xấu ở thời điểm hiện tại. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE hôm nay giảm 32% so với hôm qua, xuống mức thấp nhất 6 phiên. Tuy nhiên giá cổ phiếu không giảm nhiều, phản ánh sức ép từ bên bán cũng khá nhẹ nhàng. Đây là giai đoạn thị trường chờ đợi tin tức nên việc giảm cường độ giao dịch cũng không có gì bất thường.

Chỉ riêng nhà đầu tư nước ngoài là vẫn duy trì áp lực rút vốn mạnh mẽ. Trên cả 3 sàn hôm nay khối này bán ròng tới 1.800 tỷ đồng, trong đó riêng HoSE là 1.651 tỷ. Tổng giá trị bán ra với cổ phiếu sàn này đạt 3.509 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng giao dịch sàn. Các mã bị bán lớn nhất là VHM -186,6 tỷ, FPT -163,8 tỷ, MWG -154,7 tỷ, STB -142,1 tỷ, VRE -113,7 tỷ, HPG -106,8 tỷ. Phía mua ròng có VIX +84 tỷ, LPB +65 tỷ, TCH +53,6 tỷ, ANV +50,3 tỷ, TCB +35,8 tỷ.