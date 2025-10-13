Nhà đầu tư toàn cầu có xu hướng giảm tỷ trọng cổ phiếu Mỹ

Dữ liệu về dòng tiền ra vào các quỹ toàn cầu cho thấy nhà đầu tư đang chuyển hướng khỏi cổ phiếu Mỹ trong bối cảnh thị trường này đang tăng mạnh và liên tục lập kỷ lục mới...

Dù thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi mạnh mẽ kể từ đợt giảm sâu hồi tháng 4 và vẫn liên tục lập kỷ lục mới, dữ liệu dòng tiền quỹ lại hé lộ một bức tranh khác. Dữ liệu dòng tiền quỹ cho thấy các nhà đầu tư đang ưu tiên các quỹ toàn cầu không có cổ phiếu Mỹ, phản ánh xu hướng đa dạng hóa danh mục ra ngoài thị trường Mỹ.

Dữ liệu mới nhất cho thấy trong tháng qua các nhà đầu tư đã rót hơn 175 tỷ USD vào các quỹ tương hỗ và ETF toàn cầu không có cổ phiếu Mỹ, so với chỉ 100 tỷ USD vào các quỹ tương tự có cổ phiếu Mỹ.

Theo các nhà quản lý quỹ, xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển chiến lược đầu tư rõ rệt, nhằm đa dạng hóa khỏi thị trường Mỹ - nơi định giá cổ phiếu đang ở mức cao và áp lực tài khóa ngày càng lớn. Đồng thời, những dự báo về dòng tiền yếu cũng làm giảm sức hấp dẫn của cổ phiếu Mỹ.

“Hoạt động tái cân bằng danh mục đang diễn ra”, ông Jim Caron, giám đốc đầu tư tại bộ phận giải pháp danh mục thuộc công ty Quản lý Đầu tư Morgan Stanley, nhận xét với tờ báo Financial Times.

Đầu năm nay, thị trường cổ phiếu quốc tế ngoài Mỹ, đặc biệt ở châu Âu và các thị trường mới nổi, đã vượt hiệu suất của Phố Wall, do lo ngại ngày càng lớn về những tác động từ chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với kinh tế Mỹ. Điều này đánh dấu sự thay đổi lớn so với vài năm trước, khi nhiều nhà đầu tư thường xem các cổ phiếu Mỹ, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, là lựa chọn hàng đầu.

“Vào đầu năm nay, lần đầu tiên chúng tôi đã tăng tỷ trọng đầu tư vào châu Âu thay vì Mỹ, một phần do sự thay đổi chính quyền tại Mỹ”, ông Caron cho biết.

Tâm lý lo ngại của nhà đầu tư về rủi ro tại Mỹ lên đỉnh điểm vào tháng 4, với một đợt bán tháo mạnh sau khi ông Trump công bố “thuế quan Ngày giải phóng” và nâng thuế đối với hầu hết đối tác thương mại của Mỹ. Tuy nhiên, sau đó, chứng khoán Mỹ nhanh chóng bắt kịp các thị trường khác về hiệu suất và liên tục lập kỷ lục mới, khi nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang lợi nhuận khả quan của các doanh nghiệp Mỹ so với các đối thủ quốc tế.

Dữ liệu từ công ty BlackRock cho thấy 9 tháng đầu năm nay, các sản phẩm giao dịch trên sàn (ETP), bao gồm ETF, đầu tư vào cổ phiếu Mỹ thu hút tổng cộng 431 tỷ USD, không chênh lệch đáng kể so với mức 468 tỷ USD ghi nhận trong cùng kỳ năm 2024. Tháng 9 là tháng có dòng vốn vào Mỹ lớn nhất kể từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, đã xuất hiện sự dịch chuyển nhỏ, khi nhà đầu tư toàn cầu tìm cách đa dạng hóa danh mục của mình để cân bằng với rủi ro từ việc nắm giữ cổ phiếu Mỹ.

Châu Âu là một trong những thị trường được hưởng lợi từ xu hướng này khi các ETP đầu tư vào khu vực này thu hút kỷ lục 71 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm, so với chỉ 16 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Dù đây không phải là con số lớn so với Mỹ nhưng là một con số ấn tượng với thị trường châu Âu.

Đối với nhiều nhà đầu tư, việc đa dạng hóa danh mục theo khu vực địa lý đồng nghĩa với việc rót tiền vào các thị trường trong nước. Hiện tượng này phần nào phản ánh tác động của biến động tỷ giá đối với nhà đầu tư ngoài Mỹ năm nay. Giá trị đồng USD đã giảm khoảng 10% so với rổ các đồng tiền lớn, khiến tổng lợi nhuận của chỉ số S&P 500 năm nay giảm từ gần 16% tính theo USD xuống chỉ còn 3,3% khi tính bằng euro.

Theo một khảo sát với khách hàng của BlackRock vào cuối tháng 9, khoảng 25% nhà đầu tư châu Âu cho biết họ có ý định tăng tỷ trọng cổ phiếu châu Âu và hơn 30% có ý định tăng tỷ trọng cổ phiếu thị trường mới nổi trong năm tới. Chỉ 16% cho biết sẽ tăng tỷ trọng cổ phiếu Mỹ.

“Chúng tôi không bi quan về cổ phiếu Mỹ, nhưng nếu đồng USD tiếp tục giảm, tổng lợi nhuận từ các khoản đầu tư vào cổ phiếu Mỹ sẽ kém ấn tượng hơn”, ông Alain Bokobza, giám đốc phân bổ tài sản toàn cầu của Societe Generale, chia sẻ với tờ báo Financial Times và nhận định đồng USD sẽ còn giảm thêm.

Ông Bokobza cho biết Societe Generale chưa bao giờ nhận được nhiều câu hỏi từ khách hàng tại Mỹ và châu Á về việc liệu có nên đa dạng hóa danh mục khỏi thị trường Mỹ như thời gian gần đây.

Thực tế cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng khi phân bổ quá nhiều vào chứng khoán Mỹ - thị trường hiện đang ngày càng bị chi phối bởi một số ít cổ phiếu tăng trưởng mạnh. Mức tập trung vốn hóa trong S&P 500 - đo bằng tỷ trọng tổng vốn hóa của 10% cổ phiếu lớn nhất so với tổng vốn hóa toàn chỉ số - đang ở mức cao kỷ lục.

Theo ông Trevor Greetham, giám đốc danh mục đầu tư tại Royal London Asset Management có trụ sở tại Anh, công ty của ông đã giảm tỷ trọng cổ phiếu vào mùa hè vừa rồi và chuyển sang thị trường Anh, nơi có mức giá hợp lý hơn.

“Rủi ro đặc thù của Mỹ dưới nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump ngày càng rõ rệt, trong khi định giá quá cao đang trở thành một trở ngại lớn đối với thị trường này”, ông Greetham nhận xét.