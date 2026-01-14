Nhà mạng duy nhất có tốc độ mạng 5G “lao dốc” trong tháng 12/2025

Trong tháng cuối cùng của năm 2025, chất lượng mạng di động 5G tại Việt Nam ghi nhận cải thiện rõ rệt, chấm dứt chuỗi 4 tháng giảm liên tục…

Ngoại trừ MobiFone, các nhà mạng cung cấp dịch vụ 5G còn lại, gồm Viettel và VNPT, đều ghi nhận tốc độ và chất lượng mạng di động 5G tăng so với tháng trước. Trong khi trước đó, tháng 11/2025, chất lượng mạng di động 5G MobiFone từng bỏ xa các nhà mạng còn lại, thậm chí cao hơn cả tốc độ của nhà mạng dẫn đầu thị trường 5G trong tháng 12/2025.

Theo số liệu mới nhất từ nền tảng đo tốc độ i-Speed (thuộc Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC, Bộ Khoa học và Công nghệ), chất lượng mạng 5G toàn quốc đã có tín hiệu phục hồi đáng kể trong tháng 12/2025, sau giai đoạn giảm liên tục kể từ tháng 8/2025.

Cụ thể, tốc độ tải xuống trung bình của mạng di động 5G toàn quốc đạt 391,05 Mbps, tăng tới 34% so với tháng 11/2025. Đáng chú ý hơn, tốc độ tải lên đạt 95,47 Mbps, cao hơn tới 141% so với mức 39,58 Mbps ghi nhận trong tháng trước đó.

Viettel là nhà mạng gây chú ý nhất khi ghi nhận mức tăng trưởng đột biến về chất lượng 5G. Tốc độ tải xuống mạng 5G của Viettel bật mạnh từ 273,55 Mbps trong tháng 11 lên 402,61 Mbps trong tháng 12/2025; tốc độ tải lên đạt 98,4 Mbps. Kết quả này càng đáng chú ý khi trước đó, Viettel liên tục ghi nhận chất lượng mạng 5G suy giảm trong suốt bốn tháng liên tiếp.

Xếp thứ hai về tốc độ mạng di động 5G là VNPT, với tốc độ tải xuống đạt 312,09 Mbps và tải lên 56,17 Mbps. Trong vòng sáu tháng gần đây, VNPT được đánh giá là nhà cung cấp dịch vụ 5G duy trì chất lượng ổn định nhất, ít biến động so với các nhà mạng còn lại.

Trái ngược với xu hướng chung, MobiFone trong tháng 12/2025 lại chứng kiến tốc độ mạng 5G sụt giảm mạnh, xuống còn 211,2 Mbps. Điều này gây nhiều bất ngờ khi chỉ một tháng trước đó, MobiFone từng dẫn đầu với tốc độ tải xuống lên tới 437,44 Mbps, bỏ xa hai đối thủ còn lại. Cú “lao dốc” trong tháng vừa qua khiến tốc độ tải xuống mạng 5G của MobiFone chậm hơn tới 107% so với chính tháng 11, đảo chiều hoàn toàn vị thế dẫn đầu trước đó.

Tính chung tốc độ mạng di động, chất lượng mạng toàn quốc trong tháng 12/2025 không ghi nhận sự tăng trưởng đột biến. Tốc độ tải xuống trung bình đạt 93,16 Mbps, trong khi tốc độ tải lên đạt 30,62 Mbps.

Thứ hạng giữa các nhà mạng trong mảng băng rộng di động cũng không có nhiều xáo trộn. Viettel tiếp tục dẫn đầu thị trường với tốc độ tải xuống trung bình đạt 118,18 Mbps và tải lên 33,21 Mbps. Theo sau là VNPT với 69,61 Mbps (tải xuống) và 28,02 Mbps (tải lên). MobiFone đứng ở vị trí thứ ba với các chỉ số lần lượt là 56,06 Mbps và 23,1 Mbps. Vietnamobile tiếp tục xếp cuối với tốc độ tải xuống đạt 10,08 Mbps và tải lên 4,02 Mbps.

Tại các đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, chất lượng mạng di động nhìn chung duy trì trạng thái ổn định. Đáng chú ý, Đà Nẵng ghi nhận mức tăng mạnh về tốc độ mạng di động trong tháng vừa qua, đạt 323,28 Mbps. Hải Phòng cũng gây bất ngờ khi tốc độ mạng di động được cải thiện gần 130% so với tháng trước. Ở các địa phương còn lại, dù có biến động nhẹ theo từng khu vực, mặt bằng chất lượng mạng di động vẫn được duy trì ổn định.

Trong khi đó, đối với mạng băng rộng cố định, chất lượng dịch vụ trên toàn quốc trong tháng 12/2025 ghi nhận xu hướng giảm nhẹ. Tốc độ tải xuống trung bình đạt 259,11 Mbps, còn tốc độ tải lên đạt 174,37 Mbps.

Các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng tiếp tục duy trì chất lượng mạng đồng đều. Trong đó, Hà Nội là địa phương dẫn đầu về chất lượng mạng cố định, với tốc độ tải xuống đạt 337,29 Mbps.

Về xếp hạng các nhà cung cấp dịch vụ mạng băng rộng cố định, Viettel tiếp tục giữ vị trí số một với tốc độ tải xuống đạt 317,53 Mbps và tải lên 255,05 Mbps. Đứng thứ hai là VNPT, với tốc độ tải xuống 248,55 Mbps và tải lên 166,68 Mbps.

CMC Telecom xếp ở vị trí thứ ba với tốc độ tải xuống đạt 229,31 Mbps và tải lên 80,85 Mbps. Theo sau là FPT Telecom, ghi nhận tốc độ tải xuống 176,37 Mbps và tải lên 104,44 Mbps. Ở các vị trí tiếp theo, SCTV đạt 92,98 Mbps (tải xuống) và 31,44 Mbps (tải lên), trong khi NETNAM ghi nhận tốc độ tải xuống 80,85 Mbps và tải lên 84,03 Mbps.