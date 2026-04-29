Nhà mạng trực xuyên lễ, hỗ trợ xác thực thuê bao tránh khóa SIM

Nhằm hỗ trợ khách hàng kịp thời xác thực thông tin thuê bao trước hạn khóa SIM theo Thông tư 08, các nhà mạng cho biết sẽ duy trì hoạt động xuyên kỳ nghỉ lễ, đồng thời tăng cường nhân lực để xử lý nhu cầu trên toàn hệ thống…

Cụ thể, ngày 28/4, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết đã triển khai gần 50.000 điểm hỗ trợ xác thực trên toàn quốc giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ, hoàn thành việc bảo vệ SIM chính chủ trước thời điểm bị chặn liên lạc theo quy định của Thông tư 08.

Với số lượng điểm xác thực thông tin thuê bao 50.000 điểm, Viettel Telecom hiện đang là doanh nghiệp viễn thông sở hữu mạng lưới hỗ trợ trực tiếp lớn nhất Việt Nam. Hệ thống này được phân bổ rộng khắp, từ thành thị đến nông thôn, giúp khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn địa điểm thuận tiện nhất cho mình.

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/4, sau khi nhận được thông báo từ nhà mạng, người dùng sẽ có khoảng 30 - 60 ngày để cập nhật thông tin và bổ sung nhận diện khuôn mặt theo quy định.

Sau thời hạn ấn định, doanh nghiệp viễn thông buộc phải tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (không thể gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS) đối với các thuê bao không thực hiện cập nhật, không bổ sung sinh trắc học ảnh khuôn mặt hoặc xác thực sinh trắc học không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đặt mục tiêu 100% khách hàng thuộc diện xác thực thông tin hoàn thành trước thời hạn, Viettel Telecom khẳng định đã huy động toàn lực lượng tham gia vào chiến dịch này.

Đặc biệt, trước thềm kỳ nghỉ lễ kéo dài, đại diện Viettel Telecom nhấn mạnh: "Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dài ngày là cơ hội để chúng tôi phục vụ khách hàng, đặc biệt là những người bận rộn đi làm vào ngày thường. Toàn bộ hệ thống cửa hàng và cán bộ, nhân viên Viettel trên toàn quốc đã sẵn sàng tinh thần làm việc xuyên lễ để hỗ trợ người dân, sớm đạt mục tiêu đề ra và không để bất kỳ khách hàng nào bị gián đoạn liên lạc".

Bên cạnh mạng lưới 50.000 điểm hỗ trợ trực tiếp, Viettel khuyến khích khách hàng chủ động thực hiện xác thực ngay tại nhà thông qua ứng dụng VneID (áp dụng với khách hàng đã định danh VNeID mức 2) hoặc My Viettel.

Quá trình tự xác thực thông tin, quét NFC căn cước công dân và xác thực khuôn mặt trên app diễn ra rất thuận lợi, chỉ mất vài phút. Nhằm tri ân khách hàng, Viettel vẫn đang áp dụng tặng tới 50.000 đồng vào tài khoản khuyến mại để sử dụng nghe gọi nội mạng và data cho các khách hàng xác thực thành công.

Để xác định thuê bao của mình có thuộc diện phải xác thực thông tin không, khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn với cú pháp TTTB<dấu cách> Số CCCD hoặc CMND gửi 1414.

Nhà mạng cũng cảnh báo: Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu cho người lạ gọi điện xưng là nhân viên tổng đài, và không truy cập vào các đường link lạ yêu cầu tải ứng dụng giả mạo để xác thực thông tin. Mọi thao tác cần thực hiện tại điểm giao dịch chính thức hoặc qua ứng dụng My Viettel/VNeID.

Trong khi đó, để hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện xác thực thông tin thuê bao trực tuyến, thay vì phải trực tiếp đến điểm giao dịch, nhà mạng VinaPhone hiện cho phép người dùng xác thực ngay trên ứng dụng MyVNPT.

Người dùng chỉ cần tải ứng dụng, đăng nhập bằng số thuê bao thông qua mã OTP, sau đó truy cập mục “Thông tin thuê bao” và chọn “Xác thực ngay”. Tại đây, lựa chọn hình thức “Quét CCCD gắn chip” và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình xác thực. Toàn bộ thao tác chỉ mất vài phút nếu đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết.

Một lưu ý quan trọng là khách hàng phải trực tiếp thực hiện xác thực do hệ thống có bước đối soát khuôn mặt (eKYC) với dữ liệu trên CCCD gắn chip.

Ngoài ra, nếu SIM đang ở nước ngoài, khách hàng cần kích hoạt chế độ chuyển vùng quốc tế và GPRS để nhận OTP, đồng thời nên tắt dữ liệu di động và sử dụng WiFi nhằm tránh phát sinh chi phí không cần thiết.

Trường hợp SIM để tại Việt Nam thì nhờ người thân hỗ trợ lắp SIM vào máy điện thoại bất kỳ, bật nguồn để nhận OTP và cung cấp lại cho người dùng để đăng nhập ứng dụng MyVNPT từ xa.

Song song với việc tối ưu các giải pháp xác thực từ xa, VinaPhone cũng đang triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hỗ trợ trên toàn hệ thống nhằm đảm bảo mọi khách hàng đều có thể hoàn tất chuẩn hóa thông tin thuê bao đúng thời hạn.

Tại các điểm giao dịch trên cả nước, nhà mạng tăng cường nhân sự, kéo dài thời gian phục vụ, kể cả ngoài giờ hành chính để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong các giai đoạn cao điểm.

Cùng với đó, hệ thống tổng đài, kênh online và đội ngũ chăm sóc khách hàng luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao, liên tục tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ từ trong nước cũng như khách hàng đang sinh sống ở nước ngoài.