Chất lượng 5G toàn quốc giảm, tốc độ mạng của MobiFone "ngược dòng" tăng nhẹ

Trong khi tốc độ mạng 5G trên cả nước trong tháng 5/2026 giảm, thì MobiFone, nhà mạng duy nhất ghi nhận chất lượng dịch vụ tăng nhẹ…

Theo số liệu từ nền tảng i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 5 vừa qua, tốc độ tải xuống trung bình mạng 5G toàn quốc đạt 430,21 Mbps, giảm 86,28 Mbps, tương đương giảm khoảng 17% so với mức 516,49 Mbps ghi nhận trong tháng 4/2026. Dù vậy, tốc độ tải lên ghi nhận 111,62 Mbps, tăng nhẹ so với mức 108,94 Mbps của tháng trước.

Xếp hạng 3 nhà mạng cung cấp dịch vụ di động 5G, Viettel tiếp tục dẫn đầu về tốc độ mạng. Dù vậy, tốc độ tải xuống trung bình mạng 5G của nhà cung cấp này trong tháng 5 chỉ đạt 460,04 Mbps, giảm gần 22% so với mức 586,33 Mbps của tháng trước. Tuy nhiên, tốc độ tải lên vẫn được duy trì ở mức ổn định.

VNPT xếp thứ hai với tốc độ tải xuống đạt 279,76 Mbps và tốc độ tải lên đạt 43,32 Mbps.

Đứng thứ ba là MobiFone, nhà mạng duy nhất ghi nhận chất lượng 5G tăng giữa mặt bằng chung giảm nhẹ. Tốc độ tải xuống trung bình mạng di động 5G của MobiFone đạt 215,12 Mbps, tăng nhẹ 12,7% so với mức 187,73 Mbps của tháng 4. Tốc độ tải lên cũng tăng từ 34,27 Mbps lên 36,81 Mbps.

Theo dữ liệu của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), trong tháng 5/2026, MobiFone, nhà mạng duy nhất ghi nhận chất lượng 5G tăng giữa mặt bằng chung giảm nhẹ. Tốc độ tải xuống trung bình mạng di động 5G của MobiFone đạt 215,12 Mbps, tăng nhẹ 12,7% so với mức 187,73 Mbps của tháng 4

Tại 5 tỉnh thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Cần Thơ và Đà Nẵng, thì Đà Nẵng tiếp tục là địa phương có chất lượng mạng 5G tốt nhất cả nước với tốc độ tải xuống trung bình đạt 693,79 Mbps. Xếp sau cũng tiếp tục lần lượt là Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ và TP.HCM.

Đáng chú ý, cả 5 tỉnh thành này trong tháng vừa qua đều ghi nhận chất lượng mạng di động 5G giảm so với hồi tháng 4 (nhưng với biên độ giảm không quá 15%), chất lượng dịch vụ mạng các địa phương vẫn ở mức cao, trên 200 Mbps.

Tính chung mạng di động (bao gồm cả 4G và 5G), chất lượng toàn quốc trong tháng 5/2026 ghi nhận tiếp tục xu hướng tăng. Tốc độ tải xuống trung bình đạt 87,62 Mbps, nhích nhẹ so với mức 86 Mbps của tháng trước.

Thứ hạng giữa các nhà mạng gần như không thay đổi. Viettel tiếp tục dẫn đầu với tốc độ tải xuống trung bình đạt 107,73 Mbps và tốc độ tải lên đạt 28,65 Mbps. VNPT đứng thứ hai với tốc độ tải xuống 72,4 Mbps và tải lên 27,32 Mbps. MobiFone xếp thứ ba với tốc độ tương ứng đạt 53,25 Mbps và 22,48 Mbps. Vietnamobile tiếp tục đứng cuối bảng với tốc độ tải xuống 9,58 Mbps và tải lên 4,64 Mbps.

Ở nhóm 5 địa phương, Đà Nẵng dù vẫn dẫn đầu về tốc độ mạng di động nhưng ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất. Tốc độ tải xuống trung bình giảm từ 432,66 Mbps trong tháng 4 xuống còn 310,58 Mbps trong tháng 5, tương đương mức giảm hơn 28%. Trong khi đó, Hà Nội ghi nhận mức cải thiện mạnh nhất khi tốc độ mạng di động tăng khoảng 61%, qua đó vươn lên vị trí thứ hai trong nhóm địa phương.

Cần Thơ và TP.HCM cũng ghi nhận mức tăng lần lượt khoảng 17% và 10%. Hải Phòng đứng cuối nhóm với tốc độ tải xuống trung bình đạt 93,93 Mbps, giảm nhẹ so với mức 95,93 Mbps của tháng trước.

Đối với mạng băng rộng cố định, chất lượng dịch vụ trên toàn quốc trong tháng 5/2026 nhìn chung duy trì ổn định. Tốc độ tải xuống trung bình đạt 254,79 Mbps, trong khi tốc độ tải lên đạt 171,98 Mbps.

Xét theo địa phương, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về chất lượng mạng băng rộng cố định với tốc độ tải xuống đạt 448,08 Mbps. Hải Phòng, sau khi ghi nhận mức sụt giảm mạnh trong tháng 4, đã phục hồi đáng kể với tốc độ tải xuống tăng gần 30%, đạt 211,39 Mbps.

Về phía các nhà cung cấp dịch vụ, Viettel tiếp tục giữ vị trí số một với tốc độ tải xuống trung bình đạt 317,26 Mbps và tốc độ tải lên đạt 241,53 Mbps. CMC Telecom xếp thứ hai với tốc độ tải xuống đạt 268,89 Mbps, gần như không thay đổi so với tháng trước. Tốc độ tải lên đạt 113,58 Mbps, giảm nhẹ.

Sau khi ghi nhận tốc độ mạng giảm trong tháng 4, VNPT đã phục hồi trong tháng 5 với tốc độ tải xuống đạt 208,58 Mbps, tăng khoảng 24,75 Mbps so với tháng trước và tốc độ tải lên đạt 156,52 Mbps, giúp nhà mạng này giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng mạng băng rộng cố định.

Ở các vị trí tiếp theo, SCTV ghi nhận tốc độ tải xuống 97,77 Mbps và tải lên 32,06 Mbps. NETNAM đạt tốc độ tải xuống 89,01 Mbps và tải lên 87,56 Mbps.