Trung Quốc: Các ngân hàng tăng tốc "rót vốn" cho ngành robot hình người
Trọng Hoàng
11/06/2026, 11:44
Khi robot hình người nhanh chóng chuyển từ phòng thí nghiệm ra ứng dụng thực tiễn, hệ thống ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc đang tăng tốc cung cấp nguồn vốn và dịch vụ tài chính hỗ trợ ngành công nghiệp này…
Các ngân hàng thương mại quốc doanh,
quỹ đầu tư thuộc ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm tại Trung Quốc đang đồng
loạt mở rộng hiện diện trong lĩnh vực robot hình người, từ cấp tín dụng cho
doanh nghiệp R&D đến tham gia đầu tư cổ phần, bảo lãnh phát hành IPO và
phát triển các sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt. Xu hướng này diễn ra trong bối
cảnh dòng vốn cho công nghệ cao tiếp tục tăng mạnh và robot hình người được xác
định là một trong những ngành chiến lược mới nổi.
DÒNG
VỐN NGÂN HÀNG CHO CÔNG NGHỆ TIẾP TỤC MỞ RỘNG MẠNH
Theo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc
(PBoC), hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp công nghệ tiếp tục được củng cố và mở
rộng.
Sáu ngân hàng thương mại quốc doanh
lớn tiếp tục là trụ cột của tài chính công nghệ. Theo báo cáo thường niên, đến
cuối năm 2025, tổng dư nợ cho vay công nghệ của nhóm này đã vượt 23 nghìn tỷ
NDT.
Tính đến cuối quý I, có 294.600
doanh nghiệp công nghệ cao được cấp tín dụng, với tỷ lệ phê duyệt đạt 58,6%,
tăng 1,3 điểm phần trăm so với cuối năm trước. Dư nợ cho vay đối với doanh
nghiệp công nghệ cao bằng cả nhân dân tệ và ngoại tệ đạt 20,96 nghìn tỷ NDT
(khoảng 3,09 nghìn tỷ USD), tăng 13,6% so với cùng kỳ và cao hơn 6,1 điểm phần
trăm so với cuối năm trước.
Trong bối cảnh đó, hỗ trợ cho ngành
robot hình người trở thành một trọng tâm quan trọng khi các ngân hàng thúc đẩy
phát triển “lực lượng sản xuất mới chất lượng cao” và nâng cấp các ngành công
nghiệp chiến lược mới nổi.
Các doanh nghiệp robot hình người có
đặc điểm chi phí R&D lớn, rào cản công nghệ cao, tiềm năng tăng trưởng mạnh
và mô hình tài sản nhẹ. Phần lớn phụ thuộc vào tài sản vô hình như sở hữu trí
tuệ và bằng sáng chế, nhưng lại thiếu tài sản đảm bảo truyền thống, khiến việc
tiếp cận tín dụng gặp nhiều khó khăn.
Để giải quyết vấn đề này, các ngân
hàng lớn đã liên tục đổi mới mô hình dịch vụ tài chính, cung cấp các gói tích
hợp gồm cho vay, đầu tư cổ phần, phát hành trái phiếu và bảo hiểm, nhằm hỗ trợ
toàn bộ vòng đời của doanh nghiệp công nghệ.
Tại sự kiện 2026 Beijing E-Town Half
Marathon và Humanoid Robot Half Marathon ngày 19/4, robot hình người đã xuất
hiện chạy cùng con người. Trong sự kiện này, ICBC đã thiết lập điểm dịch vụ tài
chính ngay tại hiện trường để phục vụ người tham gia và khán giả.
NGÂN
HÀNG MỞ RỘNG TỪ TÍN DỤNG ĐẾN ĐẦU TƯ, IPO VÀ HỖ TRỢ TOÀN CHU KỲ
ICBC trong những năm gần đây đã cung
cấp hỗ trợ tài chính toàn diện cho Beijing Galbot Co - doanh nghiệp chuyên về
robot đa mô thức quy mô lớn – giúp công nghệ của công ty chuyển từ phòng thí
nghiệm sang sản xuất hàng loạt.
Đáng chú ý, ICBC Financial Asset
Investment Co., công ty con 100% thuộc ICBC, cũng tham gia đầu tư cổ phần vào
Galbot trong tháng 12, qua đó cung cấp nguồn vốn dài hạn đồng thời hỗ trợ nâng
cao quản trị doanh nghiệp và liên kết chuỗi công nghiệp.
Tại Chiết Giang, Zhejiang Hechuan
Technology (HCFA), doanh nghiệp chuyên về tự động hóa công nghiệp, đã đẩy mạnh
nghiên cứu robot hình người trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chi phí R&D
và lặp lại công nghệ liên tục khiến doanh nghiệp chịu áp lực tài chính lớn.
Sau khi nắm bắt nhu cầu vốn, chi
nhánh Longyou của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) tại Quzhou đã thiết kế
gói tài chính “may đo” dựa trên dòng tiền, đặc điểm vận hành và kế hoạch phát
triển của doanh nghiệp, đồng thời cấp gần 200 triệu NDT tín dụng cho HCFA để hỗ
trợ R&D và thương mại hóa.
Robot Qinglong Lite do HCFA đồng
phát triển đã ra mắt tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới 2025 tại Thượng Hải
và tham gia một sự kiện chạy bộ tại huyện Longyou vào tháng 3.
Ở mảng thị trường vốn, Manycore Tech
- doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trí tuệ không gian tại Hàng Châu, hỗ trợ công
nghệ cho embodied AI và robot - đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng
Kông ngày 17/4.
Nhiều ngân hàng và công ty con đã
tham gia cung cấp dịch vụ tài chính cho thương vụ này, bao gồm tín dụng, quản
lý vốn xuyên biên giới, dịch vụ tài khoản IPO và bảo lãnh phát hành.
Ngân hàng Trung Quốc (Bank of
China), cùng Bank of China (Hong Kong) và BOC International Holdings, đã cung
cấp đầy đủ dịch vụ cho Manycore Tech và các công ty con.
CCB International (Holdings) đóng
vai trò đồng bảo lãnh chính, điều phối tổng thể, đồng quản lý toàn cầu, đồng
bookrunner và đồng lead manager cho IPO của Manycore Tech.
Trong giai đoạn then chốt trước IPO,
chi nhánh CCB Zhejiang đã phối hợp với CCB International hoàn tất quy trình tín
dụng chỉ trong 10 ngày làm việc, giúp thương vụ niêm yết diễn ra thuận lợi.
Ngân hàng cũng cung cấp thêm các dịch vụ như quản lý tài sản và khoản vay không
thế chấp cho nhân viên doanh nghiệp.
BẢO
HIỂM VÀ ỨNG DỤNG AI MỞ RỘNG HỆ SINH THÁI TÀI CHÍNH ROBOT
Trong bối cảnh công nghệ thay đổi
nhanh, các ngân hàng Trung Quốc đang nâng cao yêu cầu về chuyên môn và năng lực
tích hợp dịch vụ tài chính.
Theo ông Wu Zewei, nghiên cứu viên
hợp đồng tại Jiangsu Su Merchants Bank, cạnh tranh trong tài chính công nghệ
tương lai sẽ tập trung vào mức độ hiểu ngành và khả năng cung cấp giải pháp tài
chính trọn gói cho toàn bộ vòng đời doanh nghiệp, bao gồm tài trợ cổ phần,
M&A và điều phối chuỗi cung ứng.
Song song đó, công nghệ AI cũng đang
được đưa vào chính hoạt động ngân hàng. ICBC Software Development Center và chi
nhánh ICBC tại Changzhou đã hợp tác với các nhóm robot để phát triển robot hỗ
trợ giao dịch tại sảnh ngân hàng, có khả năng tương tác đa phương thức, tự hành
và nhận diện thông minh, giúp hướng dẫn khách hàng, tư vấn dịch vụ và hỗ trợ
điền biểu mẫu.
Tháng 7/2024, CCB phối hợp với
Beijing Runze Zhiyuan Technology và Fourier (Shanghai) ra mắt trung tâm huấn
luyện robot hình người đầu tiên cho kịch bản “bank lobby manager” tại chi nhánh
Phố Đông (Thượng Hải), sử dụng môi trường ngân hàng thực tế để huấn luyện
robot.
Theo chuyên gia Wang Peng từ Viện
Khoa học Xã hội Bắc Kinh, robot hình người sẽ sớm đảm nhiệm các tác vụ như mở
tài khoản tự động, tra cứu giao dịch và tư vấn khách hàng, đồng thời hỗ trợ
ngân hàng phát triển dịch vụ tư vấn đầu tư cá nhân hóa dựa trên phân tích dữ
liệu lớn.
Ở phía bảo hiểm, các doanh nghiệp
cũng đang nhanh chóng tham gia thị trường robot hình người. Do robot cần nhiều
thử nghiệm trước khi thương mại hóa, bảo hiểm đóng vai trò “bộ đệm rủi ro” cho
các hoạt động R&D cường độ cao, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong vận hành
thực tế như hỏng hóc, tai nạn hoặc thiệt hại bên thứ ba.
Từ nửa cuối năm 2025, các công ty
bảo hiểm phi nhân thọ lớn tại Trung Quốc đã bắt đầu triển khai sản phẩm bảo
hiểm robot hình người, tập trung vào bảo hiểm thiết bị và trách nhiệm dân sự.
Ping An P&C đã ra mắt gói giải
pháp tài chính toàn diện cho “embodied intelligence” tại Thâm Quyến, bao gồm
bảo hiểm chi phí R&D, trách nhiệm sản phẩm, rủi ro AI và suy giảm hiệu suất
điện–hóa, cùng rủi ro về hệ thống điện, cơ khí và an ninh mạng.
Tuy nhiên, ngành bảo hiểm vẫn đối
mặt thách thức lớn do thiếu dữ liệu lịch sử, trong khi công nghệ thay đổi nhanh
và cấu trúc rủi ro phức tạp. Các chuyên gia nhấn mạnh cần tăng cường chia sẻ dữ
liệu và xây dựng tiêu chuẩn chung giữa doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu
và ngành bảo hiểm, đồng thời đảm bảo an toàn dữ liệu và quyền riêng tư.
Sự phát triển nhanh của robot hình
người đang kéo theo sự mở rộng mạnh mẽ của dòng vốn tài chính tại Trung Quốc.
Ngân hàng và bảo hiểm không chỉ đóng vai trò cung ứng vốn, mà đang trở thành
một phần trong hệ sinh thái công nghệ, nơi tài chính, dữ liệu và trí tuệ nhân
tạo ngày càng tích hợp sâu.
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