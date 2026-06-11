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iOS 27 đã hé lộ iPhone màn hình gập của Apple

Bạch Dương

11/06/2026, 13:45

Những đoạn mã mới, giao diện ứng dụng có khả năng thích ứng linh hoạt, đang cho thấy Apple có thể đã sẵn sàng ra mắt iPhone màn hình gập vào mùa thu này...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bản cập nhật phần mềm mới của Apple đang hé lộ những tín hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay về iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng.

Theo Bloomberg, iOS 27 vừa được Apple công bố cùng các nền tảng phần mềm liên quan có nhiều dấu hiệu cho thấy hãng đang chuẩn bị ra mắt mẫu iPhone màn hình gập. Thiết bị dự kiến sẽ ra mắt cùng dòng iPhone 18 Pro vào cuối năm nay.

Những bằng chứng trực tiếp nhất đến từ các đoạn mã ẩn được phát hiện trong bản beta dành cho nhà phát triển của iOS 27. Nhà nghiên cứu phần mềm M1Astra cho biết đã tìm thấy nhiều chuỗi mã liên quan đến trạng thái gập và mở của thiết bị.

Các tham chiếu nội bộ như "foldState", "mechanicalAngleDegrees" hay "angleDegrees" cho thấy phần mềm có khả năng nhận biết vị trí bản lề cũng như tính toán góc mở của thiết bị. Nói cách khác, hệ điều hành có thể xác định điện thoại mở một phần hay mở hết cỡ.

Cơ chế này tương tự cách hoạt động trên các mẫu điện thoại gập hiện nay của Samsung, nơi giao diện và ứng dụng sẽ tự động điều chỉnh theo trạng thái của màn hình.

Ngoài ra, nhiều tham chiếu khác trong iOS 27 còn cho thấy Apple đang hỗ trợ các cấu hình phần cứng và màn hình phức tạp hơn. Các công cụ bảo trì nội bộ được cho là có chứa những đoạn mã liên quan đến màn hình phụ, lớp kính bảo vệ bổ sung và cảm biến ánh sáng riêng biệt thường thấy trên các thiết bị màn hình gập.

Không chỉ dừng ở các đoạn mã ẩn, một số tính năng mới của iOS 27 cũng cho thấy sự tương thích với những màn hình có kích thước lớn hơn đáng kể so với iPhone hiện nay.

Apple đã giới thiệu các tiện ích toàn trang trong iOS 27, cho phép những ứng dụng như thời tiết, âm nhạc hay tin tức chiếm trọn một trang trên màn hình chính. Tính năng này được đánh giá sẽ phát huy hiệu quả hơn nhiều trên các thiết bị có màn hình lớn, đặc biệt là điện thoại gập.

Nhiều nguồn tin trước đây cho hay mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple có thể ra mắt vào tháng 9 với giá khởi điểm khoảng 2.000 USD. Thiết bị được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với dòng Galaxy Z Fold của Samsung cùng các mẫu điện thoại gập cao cấp khác trên thị trường.

Dù Apple chưa chính thức xác nhận sự tồn tại của sản phẩm, nhưng những manh mối trong các bản cập nhật phần mềm gần đây cho thấy hãng đang tích cực chuẩn bị hệ sinh thái cho một dòng thiết bị hoàn toàn mới.

Từ khóa:

Apple iOS 27 công nghệ điện tử iPhone iPhone màn hình gập kinh tế số

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