Trang chủ Kinh tế số

Nhà mạng vẫn “đợi sức ép” từ cơ quan quản lý mới chuyển mạng giữ số cho người dùng

Nam Anh

15/09/2025, 16:31

7 tháng đầu năm 2025 có hơn 840 đơn khiếu nại của người dùng để được chuyển mạng giữ nguyên số, trong đó có gần 200 thuê bao được chuyển mạng, tuy nhiên phải có sức ép từ cơ quan quản lý thì nhiều thuê bao mới được chuyển mạng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết thời gian vừa qua đã nhận được nhiều phản ánh và khiếu nại của người dân về việc bị các nhà mạng di động cản trở, gây khó khăn khi đăng ký dịch vụ chuyển mạng giữ số (MNP).

Công tác xử lý và trả lời khiếu nại dịch vụ chuyển mạng được Bộ giao cho một đơn vị chuyên trách thuộc Cục Viễn thông thực hiện.

Số liệu giải quyết khiếu nại trong 7 tháng đầu năm 2025 ghi nhận, đối với nhà mạng MobiFone: trong 340 đơn khiếu nại, qua xử lý đã xác định được có 72 trường hợp sau khi rà soát quy trình chuyển mạng và trên cơ sở phản ánh của công dân, Cục Viễn thông đã yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện đúng quy định và chuyển mạng thành công cho người dân.

Số liệu tương tự với Viettel là 35/13; VinaPhone là 92/10; Vietnamobile là 375/102.

Theo Cục Viễn thông, sau khi nhận được yêu cầu kiểm tra, rà soát lại, các nhà mạng đã nghiêm túc chuyển mạng cho các nhà mạng từ chối sai.

Trong trường hợp các nhà mạng không thực hiện chuyển mạng mà không đưa ra lý do đã được quy định, Cục Viễn thông sẽ tiến hành xử lý các hành vi vi phạm quy định về dịch vụ chuyển mạng giữ số được thực hiện theo Điều 27, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, với mức xử phạt có thể tới 200 triệu đồng - mức cao nhất trong lĩnh vực viễn thông.

Trước đó, tháng 6/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 09/2025/TT-BKHCN quy định chi tiết điều kiện chuyển mạng, thủ tục chuyển mạng; trách nhiệm của các bên tham gia chuyển mạng; quy trình kỹ thuật thực hiện chuyển mạng (có hiệu lực từ 10/8/2025).

Thông tư này quy định chi tiết khoản 9 Điều 12 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông về điều kiện chuyển mạng; thủ tục chuyển mạng; trách nhiệm của các bên tham gia chuyển mạng; quy trình kỹ thuật thực hiện chuyển mạng.

Theo thông tư, điều kiện về trạng thái của thuê bao di động tại thời điểm đăng ký dịch vụ chuyển mạng: là thuê bao đang hoạt động cả hai chiều trên mạng của doanh nghiệp chuyến đi. Theo đó, điều kiện về thông tin thuê bao: Thông tin thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng tại doanh nghiệp chuyển đến trùng khớp so với thông tin của thuê bao đó tại doanh nghiệp chuyển đi, bao gồm các thông tin cơ bản:

(1), Đối với thông tin của thuê bao là cá nhân: số giấy tờ và loại giấy tờ dùng để đăng ký số thuê bao di động H2H theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 17 Nghị định 163/2024/NĐ-CP.

(2), Đối với thông tin của thuê bao là tổ chức: số giấy tờ và loại giấy tờ chứng minh pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc giấy tờ đăng ký thành lập tổ chức theo quy định của pháp luật dùng để đăng ký thông tin thuê bao di động H2H.

Về điều kiện thời gian sử dụng dịch vụ, với số thuê bao được phân bổ trực tiếp đăng ký dịch vụ chuyển mạng lần đầu: thời gian kích hoạt dịch vụ viễn thông di động mặt đất tại doanh nghiệp gốc tối thiểu 90 ngày trước thời điểm đăng ký dịch vụ chuyển mạng.

Đối với số thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng từ lần thứ hai (gồm các số thuê bao trúng đấu giá và số thuê bao được phân bổ trực tiếp): thời gian kích hoạt dịch vụ viễn thông di động mặt đất tại doanh nghiệp chuyển đi tối thiểu 60 ngày trước thời điểm đăng ký dịch vụ chuyển mạng.

Đối với thuê bao trả sau phải hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cước đối với các kỳ thanh toán trước thời điểm đăng ký dịch vụ chuyển mạng. Cước phát sinh trong kỳ tại thời điểm đăng ký dịch vụ chuyển mạng không quá 500.000 đồng. Thuê bao trả sau không sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế trong 60 ngày trước thời điểm đăng ký dịch vụ chuyển mạng.

Ngoài ra, để được chuyển mạng giữ nguyên số, thuê bao (chuyển đi) cần phải đáp ứng các điều kiện khác như: Không có khiếu nại, tranh chấp về quyền sử dụng số thuê bao tại doanh nghiệp chuyển đi; Không đang trong quá trình thực hiện một giao dịch chuyển mạng khác; Không vi phạm hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông hoặc điều kiện giao dịch chung với doanh nghiệp chuyến đi…

chuyển mạng giữ nguyên số kinh tế số MobiFone viễn thông Vietnamobile Viettel VinaPhone

