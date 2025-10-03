Khẩn trương bàn giao mặt bằng các dự án giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4

Đồng Nai đang đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các dự án lưới điện truyền tải, đặc biệt là các công trình giải tỏa công suất cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4…

Ngày 2/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị trực thuộc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án giải tỏa công suất cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, cùng một số dự án lưới điện truyền tải thuộc Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Theo báo cáo của EVN, trong số 5 dự án đường dây giải tỏa công suất cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, đã có 2 dự án hoàn tất bàn giao mặt bằng 100%.

Cụ thể, ba dự án còn lại vẫn còn vướng mắc: Đường dây 220kV Nhơn Trạch 3 – TBA 500kV Long Thành mới bàn giao 65/87 vị trí trụ, còn 22 trụ chưa xong; Đường dây 220kV Long Thành – Khu công nghệ cao còn 12 móng trụ chưa hoàn tất kiểm đếm và xác định giá đất; Trạm biến áp 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch và đấu nối mới bàn giao được 26.000/35.000 m2.

Trước những khó khăn về giải phóng mặt bằng của các dự án này, EVN kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo UBND các xã liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trường hợp hộ dân không hợp tác thì áp dụng biện pháp hành chính để bàn giao mặt bằng trong tháng 10/2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4. Ảnh: EVNNPT.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai Phạm Văn Cường cho biết thời gian qua, tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp hỗ trợ chủ đầu tư.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã trực tiếp kiểm tra thực địa, vận động người dân bàn giao đất. Tuy nhiên, do một số xã chưa thành lập Hội đồng bồi thường và Quy chế phối hợp chậm ban hành, nên tiến độ lập và phê duyệt phương án bồi thường còn chậm.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà nhấn mạnh Đồng Nai đang triển khai nhiều dự án truyền tải điện quan trọng theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, trong đó có các dự án giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 – những công trình then chốt, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế – xã hội khu vực phía Nam và mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.

Qua đề xuất của EVN và Sở Công Thương, ông Hà cho rằng khối lượng công việc còn lại không nhiều, chủ yếu là nhiệm vụ chuyển tiếp từ cấp huyện xuống cấp xã. Lãnh đạo tỉnh giao Sở Công Thương tổng hợp toàn bộ vướng mắc, kiến nghị của chủ đầu tư và địa phương để tham mưu phương án xử lý, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn thực hiện của từng đơn vị, trọng tâm là sớm bàn giao dứt điểm mặt bằng cho các dự án.