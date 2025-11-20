Thứ Sáu, 21/11/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Nhà máy Panasonic IAQ - Cơ sở cốt lõi kiến tạo tương lai bền vững

Thu Ngân

20/11/2025, 08:06

Nhà máy IAQ Bình Dương của Panasonic đã và đang bước tiến quan trọng trong chiến lược toàn cầu, kết hợp sản xuất hiện đại, R&D (Nghiên cứu và Phát triển) nội địa và phát triển bền vững.

Nhà máy IAQ Bình Dương của Panasonic đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược toàn cầu.
Nhà máy IAQ Bình Dương của Panasonic đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược toàn cầu.

Đây là cơ sở cốt lõi kiến tạo các sản phẩm đột phá và vượt trội nhằm nâng cao chất lượng không khí trong nhà, thúc đẩy hiệu quả năng lượng và cải thiện sức khỏe người Việt.

BỐN CHỨC NĂNG CỐT LÕI

Nhà máy sản xuất thiết bị Chất lượng Không khí Trong nhà (IAQ) xây dựng tại khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) II-A (thuộc Bình Dương cũ), có thể được mở rộng trong tương lai. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến chiến lược, đưa Việt Nam trở thành cơ sở cốt lõi trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Panasonic, đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn: “Mang đến cho mọi người một môi trường sống thoải mái và lành mạnh thông qua các sản phẩm và giải pháp chất lượng không khí trong nhà.”

Trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với những thách thức từ ô nhiễm không khí, nhà máy IAQ của Panasonic ra đời với sứ mệnh rõ ràng: tận dụng bốn chức năng cốt lõi – Lập kế hoạch sản phẩm, Phát triển sản phẩm, Tiếp thị và Sản xuất – để tạo ra các thiết bị đột phá, nâng cao chất lượng không khí trong nhà, thúc đẩy hiệu quả năng lượng và cải thiện sức khỏe tổng thể của khách hàng.

Bên cạnh việc cải thiện chất lượng không khí trong các không gian khép kín, Panasonic đang chiếm thị phần lớn tại Việt Nam trong lĩnh vực quạt trần và quạt thông gió, với thế mạnh về chất lượng cao, công nghệ, sự tin cậy và giá trị thương hiệu.

CHIẾN LƯỢC DÀI HẠN – TIÊN PHONG TRONG THỊ TRƯỜNG IAQ

Hướng tới năm tài chính 2030, Panasonic Electric Works Vietnam củng cố vị thế dẫn đầu bằng những bước đi chiến lược bài bản. Với mục tiêu trở thành số 1 thị phần tại Việt Nam trong các sản phẩm quạt thông gió, quạt trần, nhà máy IAQ thể hiện cam kết phát triển kinh doanh mạnh mẽ trong nhóm sản phẩm HVAC (Hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí)/PES (Hệ thống sinh thái Panasonic)/IAQ (Chất lượng không khí trong nhà).

Với định hướng nội địa hóa cao “Sản xuất tại địa phương – tiêu thụ tại địa phương” giúp Panasonic đảm bảo chất lượng phù hợp, giao hàng nhanh chóng và chi phí hợp lý. Bên cạnh đó, nhà máy IAQ đang mở rộng phạm vi kinh doanh quạt thông gió sang toàn khu vực Trung Đông và Đông Nam Á, trở thành cơ sở cốt lõi với đầy đủ chức năng từ nghiên cứu phát triển sản phẩm đến sản xuất và kinh doanh.

Quạt trần 5 cánh mới nhất động cơ DC F-60HAN có thiết kế và công nghệ vượt trội.
Quạt trần 5 cánh mới nhất động cơ DC F-60HAN có thiết kế và công nghệ vượt trội.

KHÁI NIỆM SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI VÀ BỀN VỮNG

Để đáp ứng nhu cầu thị trường nhanh chóng và duy trì khả năng cạnh tranh, nhà máy IAQ áp dụng khái niệm sản xuất hiện đại, tích hợp quy trình từ sản xuất linh kiện đến lắp ráp thành phẩm, song song với áp dụng tự động hóa, số hóa toàn bộ quy trình.

Nhà máy còn xây dựng lộ trình phát triển bền vững rõ ràng, theo chuỗi: tăng cường cơ cấu quản lý, phát triển kinh doanh, phát triển liên tục, hướng tới sự bền vững lâu dài.

Panasonic Electric Works Việt Nam đặt mục tiêu trở thành Nhà máy Net Zero vào năm tài chính 2027. Các nỗ lực bao gồm lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời cùng với tín chỉ carbon và chứng chỉ năng lượng I-REC, thực hiện tiêu chuẩn RoHS, nguyên tắc 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế), quản lý tiết kiệm năng lượng toàn diện.

PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC VÀ R&D NGAY TẠI VIỆT NAM

Nhà máy IAQ không chỉ là nơi sản xuất mà còn là trung tâm kiến thức và đổi mới. Ngay từ năm tài chính 2024, cơ sở đã đưa vào sử dụng các thiết bị thí nghiệm hiện đại, như hệ thống đo lưu lượng gió, phục vụ cho việc phát triển sản phẩm mới. Panasonic đang hướng tới việc biến nhà máy thành cơ sở R&D nội địa vào năm 2026, tạo điều kiện thuận lợi để nghiên cứu và phát triển các giải pháp IAQ tiên tiến ngay tại Việt Nam.

Bằng cách đầu tư toàn diện vào tầm nhìn, công nghệ và phát triển bền vững, nhà máy IAQ không chỉ sản xuất thiết bị chất lượng không khí mà còn kiến tạo môi trường sống thoải mái, lành mạnh cho cộng đồng. Đây là minh chứng cho cam kết đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững trong 50 năm tiếp theo.

Ông Hirofumi Abe – Phó Tổng giám đốc công ty Panasonic Electric Works Việt Nam chia sẻ về định hướng phát triển.
Ông Hirofumi Abe – Phó Tổng giám đốc công ty Panasonic Electric Works Việt Nam chia sẻ về định hướng phát triển.

PANASONIC – DẪN ĐẦU CÔNG NGHỆ, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI BỀN VỮNG

Nhà máy IAQ là biểu tượng cho tầm nhìn chiến lược của Panasonic tại Việt Nam: Tiên phong trong công nghệ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả năng lượng, đồng thời cam kết phát triển bền vững. Đây là nền tảng để Panasonic tiếp tục mang đến cho cộng đồng các giải pháp không khí trong nhà thông minh, sạch và an toàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe người Việt.

