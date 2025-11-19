Tập trung hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2025

Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 220/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế, thực hiện cắt giảm và chuẩn hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm hoàn thành mục tiêu cải cách trong năm 2025 theo Nghị quyết 66/NQ-CP.

Chính phủ và các bộ, ngành thời gian qua đã tập trung triển khai Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết 66/NQ-CP ban hành tháng 3/2025.

Đến nay, bảy bộ gồm: Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Quốc phòng; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Ngân hàng Nhà nước đã ban hành phương án cắt giảm theo thẩm quyền. Riêng Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành quyết định bổ sung phương án vào ngày 23/10/2025.

Ngày 15/11/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 66.7/2025/NQ-CP quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, trong đó 786 thủ tục có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu và 8 thủ tục được cắt giảm thành phần hồ sơ.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm thuộc phạm vi quản lý của 14 bộ, cơ quan, với tổng số 3.071/4.888 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh được cắt giảm hoặc đơn giản hóa, đạt 62,8%. Đồng thời, 2.269/6.974 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, tương ứng 32,5%.

Trong quá trình triển khai, tám bộ, cơ quan đã sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 13 văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực thi phương án đơn giản hóa 87 thủ tục, bãi bỏ 6 thủ tục và cắt giảm 12 điều kiện kinh doanh. Các bộ, ngành cũng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục liên quan doanh nghiệp. Tất cả 34 địa phương đã công bố danh mục thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính.

Tuy vậy, Thủ tướng đánh giá khối lượng văn bản cần sửa đổi, bổ sung để hoàn thành mục tiêu năm 2025 là rất lớn. Nếu không quyết liệt triển khai, các bộ, ngành khó đáp ứng tiến độ yêu cầu theo Nghị quyết 66/NQ-CP. Bên cạnh đó, hiện còn 3.507/6.708 giấy tờ kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành cần chuẩn hóa; 2.244 thủ tục cần gắn mã số kết quả giải quyết để bảo đảm khả năng tái sử dụng dữ liệu. Tỷ lệ thủ tục liên quan doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến của một số bộ, ngành, địa phương vẫn thấp; việc tái cấu trúc quy trình nội bộ để triển khai thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính còn chậm.

Từ tình hình này, công điện 220/CĐ-TTg yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương hoàn thành các nhóm nhiệm vụ.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo sửa đổi, bổ sung 485 văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa 2.164 thủ tục hành chính và cắt giảm 2.047 điều kiện kinh doanh đã được phê duyệt. Trong đó, 319 văn bản thuộc phạm vi quản lý của 14 bộ, cơ quan phải hoàn thành sửa đổi trong năm 2025.

Các bộ, cơ quan cùng Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, sửa đổi những quy định chưa phù hợp với việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính và triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Các yêu cầu như nộp hồ sơ gốc, nộp hồ sơ theo nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở, yêu cầu có mặt trực tiếp để ký nhận kết quả phải được sửa đổi trong năm 2025.

Bộ Công Thương được giao hoàn thành rà soát, bổ sung phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh, bảo đảm đạt tối thiểu 30%, trình Thủ tướng trong tháng 11/2025.

Các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo mục tiêu của Kế hoạch 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025. Mục tiêu là hoàn thành 100% thủ tục liên quan doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt và giảm tối đa giấy tờ trong năm 2025.

Các bộ, ngành hoàn thành nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để đáp ứng yêu cầu số hóa, cho phép thực hiện thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh, đồng thời chuyển đổi dữ liệu từ các hệ thống trước sáp nhập, bảo đảm đầy đủ và chính xác, hoàn thành trong tháng 11/2025.

Các bộ được giao nhiệm vụ xử lý những vấn đề kỹ thuật tồn đọng. Bộ Tài chính giải quyết tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đất đai, kết nối cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và khắc phục lỗi trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia. Bộ Y tế hoàn thành nâng cấp hệ thống quản lý đăng ký, cấp phép hành nghề khám chữa bệnh. Bộ Tư pháp khắc phục lỗi hệ thống hộ tịch điện tử. Bộ Nội vụ hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu người hưởng chính sách ưu đãi người có công với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính các cấp.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy trình nội bộ và quy trình điện tử của thủ tục hành chính, bảo đảm thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính, đạt mục tiêu 100% trong năm 2025.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Các đơn vị báo cáo tiến độ hằng tháng trong báo cáo cải cách thủ tục hành chính.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, kịp thời báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền; báo cáo kết quả thực hiện của các bộ, ngành trước ngày 20 hằng tháng.

Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đạt yêu cầu, giúp người dân và doanh nghiệp thụ hưởng kết quả thực chất của cải cách.