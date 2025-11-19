Thứ Năm, 20/11/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

J&T Express: Giải pháp gửi hàng tiện lợi cho khách hàng cá nhân

Khánh Huyền

19/11/2025, 08:00

Nắm bắt được nhu cầu gửi hàng nhanh, linh hoạt và dễ thao tác của nhóm khách hàng cá nhân, các đơn vị logistics đã cho ra mắt nhiều giải pháp giao - nhận ưu việt, cho phép người dùng tạo đơn và nhận hàng theo cách thuận tiện nhất.

Trong bối cảnh hoạt động giao - nhận đã trở thành một phần quen thuộc của nhịp sống hiện đại, nhu cầu tìm kiếm những phương thức gửi hàng nhanh chóng, đơn giản và linh hoạt ngày càng gia tăng. Không chỉ các doanh nghiệp, mà ngay cả người tiêu dùng cá nhân cũng mong muốn được trải nghiệm dịch vụ thuận tiện và không rườm rà.

Mới đây, J&T Express đã giới thiệu 5 giải pháp gửi hàng tiện lợi dành riêng cho nhóm khách hàng cá nhân, bao gồm: Mini App trên Zalo, hotline, website, fanpage Facebook và tủ Smartbox. Mỗi giải pháp đều được thiết kế với mục tiêu đơn giản hóa quy trình, tiết kiệm thời gian và giúp người dùng chủ động hơn trong từng thao tác gửi – nhận hàng mỗi ngày.

KHI CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS CHẠM GẦN HƠN VỚI NGƯỜI DÙNG VIỆT

Theo chia sẻ của chị N.B.P.T., một người nội trợ tại Lâm Đồng, mỗi tháng chị đều gửi đồ ăn và vật dụng cần thiết cho con trai đang học xa nhà. "Với một người không rành công nghệ như tôi, tính năng tạo đơn nhanh trên Zalo của J&T Express thật sự tiện lợi. Tôi không cần đăng nhập hay tạo tài khoản, việc gửi hàng giờ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn", chị cho biết.

Trong số các giải pháp mà J&T Express đang triển khai, Mini App trên nền tảng Zalo là một trong những tiện ích nổi bật được nhiều người dùng yêu thích. Chỉ với ba bước cơ bản như: truy cập mini app, tạo đơn và xác nhận thông tin, khách hàng có thể hoàn tất việc gửi hàng ngay trong hệ sinh thái quen thuộc của Zalo mà không cần tải thêm bất kỳ ứng dụng. Việc tích hợp dịch vụ vào nền tảng nhắn tin phổ biến này giúp người dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng trung niên chưa quen thao tác công nghệ, dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ giao - nhận hàng hóa.

Song song đó, J&T Express cũng mang đến lựa chọn đặt đơn qua hotline 1900.1088 (phím 1). Giải pháp này phù hợp với những khách hàng ưa sự tiện lợi, không muốn thao tác trực tuyến hoặc cần hỗ trợ nhanh đặc biệt tiện ích cho những người không quen thao tác trên ứng dụng, người lớn tuổi. Chỉ với một cuộc gọi, tổng đài viên sẽ tiếp nhận thông tin, hỗ trợ tạo đơn và điều phối nhân viên giao nhận đến tận nơi nhận hàng. Hình thức này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn mang lại cảm giác yên tâm nhờ sự hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ chuyên nghiệp.

Giải pháp Mini App trên Zalo được J&T Express phát triển phù hợp cho khách hàng cá nhân, không thường xuyên gửi hàng.
Giải pháp Mini App trên Zalo được J&T Express phát triển phù hợp cho khách hàng cá nhân, không thường xuyên gửi hàng.

Để giúp người dùng chủ động hơn trong quản lý đơn hàng, J&T Express còn cung cấp thêm nhiều lựa chọn tiện ích khác thông qua Fanpage Facebook và website jtexpress.vn. Ngay trên trang chủ, người dùng có thể nhập thông tin người gửi, người nhận, chi tiết gói hàng và nhấn "Tạo đơn hàng" để hoàn tất mà không cần phải đăng nhập hoặc tạo tài khoản như trước kia. Nếu thao tác qua Facebook, chỉ cần nhấn "Đăng ký" là có thể tạo đơn ngay. Giao diện thân thiện và được tối ưu cho cả máy tính lẫn điện thoại giúp trải nghiệm trở nên liền mạch và nhanh gọn trên mọi nền tảng.

Chị N.Q.H. (nhân viên văn phòng, TP.HCM) đánh giá cao các tính năng gửi hàng linh hoạt của J&T Express rất hữu ích đối với người không thường xuyên gửi hàng. "Tôi cần gửi một chiếc smartphone về quê cho người nhà. Chỉ cần vài thao tác đơn giản là có thể hoàn tất tạo đơn và theo dõi vận đơn ngay trên Website. Đặc biệt tôi có thể ngồi bất cứ đâu để tạo đơn, không cần di chuyển ra bưu cục, cũng không cần cài đặt tài khoản hay ứng dụng, chỉ mất một vài phút để điền thông tin cơ bản", chị chia sẻ.

Khách hàng có thể thuận tiện tạo đơn hàng nhanh chóng và trực tiếp trên website chính thức của J&T Express.
Khách hàng có thể thuận tiện tạo đơn hàng nhanh chóng và trực tiếp trên website chính thức của J&T Express.

Không chỉ dừng lại ở việc tối giản quy trình gửi hàng, J&T Express còn chú trọng nâng cao trải nghiệm nhận hàng. Hệ thống tủ Smartbox 24/7 được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố cho phép khách hàng nhận bưu kiện bất cứ lúc nào, không cần chờ shipper. Với thiết kế thông minh, thao tác dễ sử dụng và hoạt động liên tục 24/7, Smartbox đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng văn phòng, người có lịch trình linh hoạt hoặc thường xuyên vắng nhà trong giờ giao hàng.

NỖ LỰC THU HẸP KHOẢNG CÁCH, NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

J&T Express đang không ngừng phát triển mạng lưới bưu cục trải rộng khắp cả nước, từ các thành phố lớn đến những vùng sâu vùng xa. Nhờ đó, người dân ở mọi miền đều có thể tiếp cận dịch vụ chuyển phát nhanh chóng, đồng bộ và đáng tin cậy, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn trong kỷ nguyên số.

Đại diện J&T Express cho biết, việc ra mắt bộ giải pháp toàn diện này là một phần trong chiến lược đa dạng hóa phương thức giao - nhận, hướng đến mục tiêu "mỗi khách hàng đều có thể gửi hàng theo cách của riêng mình".

J&T Express luôn là đối tác đáng tin cậy đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc vận chuyển hàng hóa nhanh chóng đến tay người tiêu dùng.
J&T Express luôn là đối tác đáng tin cậy đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc vận chuyển hàng hóa nhanh chóng đến tay người tiêu dùng.

Những bước tiến này thể hiện rõ cam kết lâu dài của J&T Express trong việc đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số của ngành logistics Việt Nam, hướng tới mục tiêu không chỉ giao hàng đúng hẹn, mà còn đảm bảo từng đơn hàng được xử lý chu đáo, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng. Với tinh thần "Giao đúng giờ - Nhận chu toàn", J&T Express đang từng bước khẳng định vai trò của mình trong việc kiến tạo hệ sinh thái giao - nhận hiện đại, thông minh và lấy con người làm trọng tâm.

