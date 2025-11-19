J&T Express: Giải pháp gửi hàng tiện lợi cho khách hàng cá nhân

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Khánh Huyền
19/11/2025, 08:00
Nắm bắt được nhu cầu gửi hàng nhanh, linh hoạt và dễ thao tác của nhóm khách hàng cá nhân, các đơn vị logistics đã cho ra mắt nhiều giải pháp giao - nhận ưu việt, cho phép người dùng tạo đơn và nhận hàng theo cách thuận tiện nhất.
Trong bối cảnh hoạt động giao - nhận đã trở thành một phần quen thuộc của nhịp sống hiện đại, nhu cầu tìm kiếm những phương thức gửi hàng nhanh chóng, đơn giản và linh hoạt ngày càng gia tăng. Không chỉ các doanh nghiệp, mà ngay cả người tiêu dùng cá nhân cũng mong muốn được trải nghiệm dịch vụ thuận tiện và không rườm rà.
Mới đây, J&T Express đã giới thiệu 5 giải pháp gửi hàng tiện lợi dành riêng cho nhóm khách hàng cá nhân, bao gồm: Mini App trên Zalo, hotline, website, fanpage Facebook và tủ Smartbox. Mỗi giải pháp đều được thiết kế với mục tiêu đơn giản hóa quy trình, tiết kiệm thời gian và giúp người dùng chủ động hơn trong từng thao tác gửi – nhận hàng mỗi ngày.
Theo chia sẻ của chị N.B.P.T., một người nội trợ tại Lâm Đồng, mỗi tháng chị đều gửi đồ ăn và vật dụng cần thiết cho con trai đang học xa nhà. "Với một người không rành công nghệ như tôi, tính năng tạo đơn nhanh trên Zalo của J&T Express thật sự tiện lợi. Tôi không cần đăng nhập hay tạo tài khoản, việc gửi hàng giờ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn", chị cho biết.
Trong số các giải pháp mà J&T Express đang triển khai, Mini App trên nền tảng Zalo là một trong những tiện ích nổi bật được nhiều người dùng yêu thích. Chỉ với ba bước cơ bản như: truy cập mini app, tạo đơn và xác nhận thông tin, khách hàng có thể hoàn tất việc gửi hàng ngay trong hệ sinh thái quen thuộc của Zalo mà không cần tải thêm bất kỳ ứng dụng. Việc tích hợp dịch vụ vào nền tảng nhắn tin phổ biến này giúp người dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng trung niên chưa quen thao tác công nghệ, dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ giao - nhận hàng hóa.
Song song đó, J&T Express cũng mang đến lựa chọn đặt đơn qua hotline 1900.1088 (phím 1). Giải pháp này phù hợp với những khách hàng ưa sự tiện lợi, không muốn thao tác trực tuyến hoặc cần hỗ trợ nhanh đặc biệt tiện ích cho những người không quen thao tác trên ứng dụng, người lớn tuổi. Chỉ với một cuộc gọi, tổng đài viên sẽ tiếp nhận thông tin, hỗ trợ tạo đơn và điều phối nhân viên giao nhận đến tận nơi nhận hàng. Hình thức này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn mang lại cảm giác yên tâm nhờ sự hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ chuyên nghiệp.
Để giúp người dùng chủ động hơn trong quản lý đơn hàng, J&T Express còn cung cấp thêm nhiều lựa chọn tiện ích khác thông qua Fanpage Facebook và website jtexpress.vn. Ngay trên trang chủ, người dùng có thể nhập thông tin người gửi, người nhận, chi tiết gói hàng và nhấn "Tạo đơn hàng" để hoàn tất mà không cần phải đăng nhập hoặc tạo tài khoản như trước kia. Nếu thao tác qua Facebook, chỉ cần nhấn "Đăng ký" là có thể tạo đơn ngay. Giao diện thân thiện và được tối ưu cho cả máy tính lẫn điện thoại giúp trải nghiệm trở nên liền mạch và nhanh gọn trên mọi nền tảng.
Chị N.Q.H. (nhân viên văn phòng, TP.HCM) đánh giá cao các tính năng gửi hàng linh hoạt của J&T Express rất hữu ích đối với người không thường xuyên gửi hàng. "Tôi cần gửi một chiếc smartphone về quê cho người nhà. Chỉ cần vài thao tác đơn giản là có thể hoàn tất tạo đơn và theo dõi vận đơn ngay trên Website. Đặc biệt tôi có thể ngồi bất cứ đâu để tạo đơn, không cần di chuyển ra bưu cục, cũng không cần cài đặt tài khoản hay ứng dụng, chỉ mất một vài phút để điền thông tin cơ bản", chị chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở việc tối giản quy trình gửi hàng, J&T Express còn chú trọng nâng cao trải nghiệm nhận hàng. Hệ thống tủ Smartbox 24/7 được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố cho phép khách hàng nhận bưu kiện bất cứ lúc nào, không cần chờ shipper. Với thiết kế thông minh, thao tác dễ sử dụng và hoạt động liên tục 24/7, Smartbox đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng văn phòng, người có lịch trình linh hoạt hoặc thường xuyên vắng nhà trong giờ giao hàng.
J&T Express đang không ngừng phát triển mạng lưới bưu cục trải rộng khắp cả nước, từ các thành phố lớn đến những vùng sâu vùng xa. Nhờ đó, người dân ở mọi miền đều có thể tiếp cận dịch vụ chuyển phát nhanh chóng, đồng bộ và đáng tin cậy, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn trong kỷ nguyên số.
Đại diện J&T Express cho biết, việc ra mắt bộ giải pháp toàn diện này là một phần trong chiến lược đa dạng hóa phương thức giao - nhận, hướng đến mục tiêu "mỗi khách hàng đều có thể gửi hàng theo cách của riêng mình".
Những bước tiến này thể hiện rõ cam kết lâu dài của J&T Express trong việc đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số của ngành logistics Việt Nam, hướng tới mục tiêu không chỉ giao hàng đúng hẹn, mà còn đảm bảo từng đơn hàng được xử lý chu đáo, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng. Với tinh thần "Giao đúng giờ - Nhận chu toàn", J&T Express đang từng bước khẳng định vai trò của mình trong việc kiến tạo hệ sinh thái giao - nhận hiện đại, thông minh và lấy con người làm trọng tâm.
Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 220/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế, thực hiện cắt giảm và chuẩn hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm hoàn thành mục tiêu cải cách trong năm 2025 theo Nghị quyết 66/NQ-CP.
Khi nhu cầu mua sắm tăng vọt dịp cuối năm, thị trường tại các thành phố lớn liên tục ghi nhận hàng giả, hàng chất lượng kém đến gian lận thương mại. Hiện các địa phương đã vào cuộc siết chặt kiểm soát để bảo vệ người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường...
“Shark” Nguyễn Ngọc Thủy khai nhận do cần phải “làm đẹp” báo cáo tài chính nên đặt vấn đề với Công ty Nhất Trần để “chạy” doanh thu khống cho Công ty Egroup, từ đó thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.
MM Supercenter Đà Nẵng đánh dấu bước tiến trong chiến lược phát triển của MMVN tại Việt Nam, mang đến mô hình trung tâm thương mại thế hệ mới – nơi công nghệ, kinh tế và trách nhiệm xã hội được kết hợp hài hòa, mang đến lợi ích cho người tiêu dùng, cộng đồng và môi trường.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ dưới tác động của khoa học – công nghệ, yêu cầu mới đặt ra cho các quốc gia là phải chuẩn bị một lực lượng lao động có tư duy số, năng lực khoa học và khả năng thích ứng với những ngành nghề của tương lai. Xu hướng đó lan rộng trên nhiều lĩnh vực, từ năng lượng, công nghiệp cho đến nông nghiệp – nơi những mô hình sản xuất, canh tác dựa trên công nghệ cao ngày càng phổ biến.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: